Чемпионский «Интер» наблюдает за муками «Юве» и «Милана»

За пять туров до завершения сезона в чемпионате Италии тяжелую борьбу за попадание в Лигу чемпионов ведет сразу семь клубов. Пытаемся прогнозировать, кого ожидает успех, а кого — фиаско.

Чемпионский ход «Интера» не остановить

«Интер» непобедим в 17 матчах чемпионата Италии, и начиная с середины сезона проводит серию из 11 победных матчей, прерванную лишь двумя ничьими. Этот невероятный уровень стабильности не позволил никому из конкурентов бросить серьезный вызов «нерадзурри» с начала года, а, поскольку «Милан» и «Ювентус» часто теряют очки, уже ничто не помешает коллективу стать чемпионом.

Успех также пришел благодаря глубине состава, который есть в распоряжении Антонио Конте, и мало кто может поспорить, что ни у одной другой команды в Серии А нет такого широкого набора кадровых опций, которыми обладает «Интер». Тем не менее, это потребовало от каждого футболиста клуба сыграть свою роль, и когда Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес не забивают четыре матча кряду, их в роли голеадоров поменяют Дармиан, Перишич или Эриксен.

«Ювентус» переживает кризис

Перед тем, как «Ювентус» в воскресенье встретился с «Фиорентиной», его спортивный директор Фабио Паратичи настаивал, что никто в клубе даже не рассматривает возможность того, что команда финишируют за пределами зоны Лиги чемпионов. К тому времени, когда завершился минувший тур Серии А, «бьянконери» сперва выпали из нее, а затем вернулись, где держатся лишь благодаря дополнительным показателям.

«Старая Синьора» переживает кризис. Вызывающая уверенность Паратичи не соответствовала выступлению команде в воскресенье, когда она сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1), проигрывая сопернику, который занимал 14-е место, прежде чем сравнял счет единственным своим ударом по воротам.

Команда Андреа Пирло снова выглядела беспорядочно: не было напора в полузащите, а номинальный центрфорвард Дибала еще больше сжимал игру своим постоянным отходом вглубь поля. Роналду же снова выглядел бледно на левом фланге атаки.

Это была мрачная неделя для «Юве», для которого крах проекта Суперлиги сопровождался падением в турнирной таблице. Чемпион обыграл неудобную «Парму» в середине недели, но поражение от «Аталанты» привело к тому, что клуб из Бергамо не только обошел его по очкам, но и получил перевес по личным встречам, если конкуренты придут к финишу с одинаковым числом очков.

«Милан» свалился с вершины на пятое место

Рядом с туринцами находится «Милан», но он вне зоны Лиги чемпионов. Трудно сказать, кто из них больше боится перспективы остаться без Лиги чемпионов. У «Ювентуса», как чемпион предыдущих девяти розыгрышей Серии А, выше ожидания. Тем не менее, «россонери» лидировали в чемпионате в течение первых 20 недель текущей кампании.

Это были зимние чемпионы, чего никто не ожидал, с самым молодым стартовым составом в Серии А, несмотря на то, что в атакет у клуба играет 39-летний Златан Ибрагимович. Он был в центре внимания, но успех был основан в большей степени на силе полузащиты в лице Беннасера ​​и Кессье, смелости Тео Эрнандеса и Хакана Чалханоглу, а также самоотверженности Давиде Калабрии.

Их поход на вершину начался еще в прошлом сезоне. «Милан» не проигрывал в Серии А в течение почти полного календарного года: 304 дня с марта 2020 года по январь 2021 года. Все это время рулевой коллектива Стефано Пьоли боролся за то, чтобы его молодая команда не парила в облаках, ведь даже когда его подопечные лидировали, он продолжал настаивать на том, что их цель — просто вернуться в Лигу чемпионов после восьми сезонов отсутствия.

Многим его осторожность показалась чрезмерной, но, возможно, он просто осознал хрупкую природу юношеской уверенности коллектива. «Милан» провел 27 матчей без поражений в Серии А, но с тех пор, как эта серия закончилась, «россонери» сыграли еще 17 поединков, не выиграв больше двух кряду. В больших матчах они развалились, пропустив по три гола от «Ювентуса», «Аталанты», «Интера» и «Лацио».

«Аталанта», «Ювентус» и «Милан» будут в топ-4

«Лацио» выиграл пять из последних шести матчей и стремится вернуться в Лигу чемпионов. Скудетто «Интера» обеспечено, но за оставшиеся три места будут бороться пять команд. У «Аталанты» поул-позиция, ведь она идет на втором месте в таблице с 68 очками. «Милан», «Ювентус» и «Наполи» набрали 66 баллов, тогда как у «Орлов» 61 пункт, но также матч в запасе.

При этом у «Ювентуса» и «Милана», пожалуй, самый сложный график среди всех клубов, борющихся за зону Лиги чемпионов, включая и поединок друг с другом. Между тем, у «Наполи» самый удобный календарь, а значит дружина Гаттузо имеет хороший шанс попасть в топ-4, и все же, «адзурри» отличаются склонностью терять очки со скромными соперниками.

Посему, скорее всего, «Аталанта» наверняка попадет в Лигу чемпионов, в то время, как «Наполи», рискнем предположить, все же выпадет из зоны Лиги чемпионов, тогда как опыт «Ювентуса» и голод «Милана» должны им помочь финишировать в топ-4 над «Лацио».