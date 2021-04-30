«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать

«Бавария» объявила о назначении Юлиана Нагельсманна ее новым наставником с нового сезона. Рассуждаем, какой будет будет команда под его руководством.

Эпоха Флика оказалась скоротечной

Трудно описать, насколько удачной была работа Ханси Флика в «Баварии». Малоизвестный специалист был назначен и.о. главного тренера в ноябре 2019 года, когда мюнхенцы, казалось, рушились на глазах у всего мира. К лету 2020 года он сделал их чемпионом Европы, а к февралю 2021 года покорил весь мир — неплохо, правда?

Но немецкий гранд подходит к концу печально недолгой эпохи Флика. Бывший помощник Йоахима Лёва недавно объявил, что уйдет с поста наставника «Баварии» по завершении сезона, тогда как чемпионский титул в Бундеслиге уже практически выигран.

Поэтому внимание было обращено на то, кто станет его преемником. И в лучших традициях «Баварии», ей удалось переманить к себе другого лучшего специалиста в стране из лагеря конкурента. Потому рулевой «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн со следующего сезона уже будет занимать тренерский мостик на «Альянц Арене». Так чего же нам ожидать от «Баварии» во главе с Нагельсманном?

Нагельсманн будет развивать молодежь «Баварии»

Мюнхенцы не испытывали особых трудностей в продвижении молодежи в первую команду, но что заметно — это то, что второстепенные игроки не получают много минут у Флика. Танги Ньянзу отыграл всего 113 минут в Бундеслиге нынешней кампании, в то время как Йозуа Зиркзее, Кристофер Скотт и Йосип Станисич даже не довольствовались 100 минутами.

Хотя Нагельсманн, как и Флик, не является большим поклонником ротации, следует отметить, что 33-летний специалист имеет отличный послужной список в воспитании и развитии молодых игроков. Дайо Упамекано, который уже объявил о своем переходе в «Баварию», Тимо Вернер, Кристофер Нкунку, Анхелиньо и Норди Мукиеле — и это лишь некоторые из них — все преуспели под руководством наставника «Быков».

Конечно, этим игрокам была предоставлена возможность проявить себя, потому что других исполнителей у Нагельсманна не было. Тем не менее, с возможностью менять схему и тактику, вполне может оказаться, что некоторым лидерам «Баварии», возможно, придется адаптироваться, чтобы завоевать доверие своего нового тренера, что потенциально оставляет дверь открытой для молодежи.

Нагельсманн сохранит атакующую мощь «Баварии»

Если изменение системы игры произойдет с прибытием Нагельсмана, это может не особо повлиять на нападение. После ухода Вернера «Лейпцигу» пришлось кардинально изменить свой стиль в текущем сезоне. Команды Нагельсманна прошлых лет были терпеливы в игре с мячом и редко пробивались сквозь соперников, после чего в итоге выбивали мяч на энергичного Вернера, который обязательно оказывался на острие.

В этой кампании были проблемы с голами. Без нынешнего игрока «Челси» «Быки» чаще ищут форвардов быстрыми и точными передачами через линии своих оппонентов благодаря своей подвижности, на что более чем способны Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри.

Мяч оказывается либо на флангах, откуда следуют передачи, либо в штрафной или вокруг нее, либо вокруг нее, где точная, изобретательная и разрушительная для соперника игра открывает возможности для взятия ворот — все это, в целом, похоже на «Баварию» Флика.

Нагельсманн готов решить проблемы «Баварии» в обороне

Однако что действительно может измениться, так это в обороне. Команда Флика была уязвимой к индивидуальным ошибкам и потере концентрации, которые, хотя и не помешали в ее борьбе за титул, привели к тому, что коллектив на данный момент пропустил колоссальные 40 голов в Бундеслиге. Что уж говорить о пропущенных мячах в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, которых можно было избежать.

Для сравнения, «Лейпциг» пока пропустил лишь 25 раз в 31 туре (лучший результат в лиге). Помимо сильной коллективной структуры, во многом это удалось благодаря трем центрбекам — то, что он мог бы применить на «Альянц Арена» для улучшения уязвимой обороны «Баварии».

Уход Давида Алабы и Жерома Боатенга позволит Упамекано сходу занять место в защите, независимо от расстановки. Лукас Эрнандес, без сомнения, без проблем станет его партнером в центре обороны, но есть сомнения по поводу Бенжамена Павара.

Его креативное влияние на игру команды может быть слишком велико, чтобы это игнорировал Нагельсманн, а значит, использование его в качестве вингбека — позиция, для которой просто создан Альфонсо Дэвис слева — может быть более эффективным.

Павар и Дэвис могут стать еще более важными игроками

Если будет переход на три центрбека, без использования вингбеков не обойдется. В то время как подвижность в центре поля от таких фигур, как Йозуа Киммих, Леон Горецка и того же Мюллера будет призвана крушить чужие оборонительные линии, Дэвис и Павар (или кто-то другой справа) могут стать одними из самых мощных креативных и атакующих исполнителей в Европе.

Конечно, предсказать, что новый тренер принесет клубу, практически невозможно. Нагельсманн использовал много самых разных схем в своей молодой карьере, которые часто меняются в течение 90 минут игры. И, имея в своем распоряжении такое изобилие талантов, он может создать нечто совершенно другое и новаторское в Мюнхене.

Но что бы ни выбрал наставник, нет никаких сомнений в том, что «Бавария» будет захватывающей, пугающей, молниеносной командой, которая будет забивать много и, конечно же, бороться за трофеи.