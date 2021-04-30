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    «Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать

    Что ожидать от нового тренера мюнхенцев?

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    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона
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    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона
    «Бавария» объявила о назначении Юлиана Нагельсманна ее новым наставником с нового сезона. Рассуждаем, какой будет будет команда под его руководством.

    Эпоха Флика оказалась скоротечной

    Трудно описать, насколько удачной была работа Ханси Флика в «Баварии». Малоизвестный специалист был назначен и.о. главного тренера в ноябре 2019 года, когда мюнхенцы, казалось, рушились на глазах у всего мира. К лету 2020 года он сделал их чемпионом Европы, а к февралю 2021 года покорил весь мир — неплохо, правда?

    Но немецкий гранд подходит к концу печально недолгой эпохи Флика. Бывший помощник Йоахима Лёва недавно объявил, что уйдет с поста наставника «Баварии» по завершении сезона, тогда как чемпионский титул в Бундеслиге уже практически выигран.

    Поэтому внимание было обращено на то, кто станет его преемником. И в лучших традициях «Баварии», ей удалось переманить к себе другого лучшего специалиста в стране из лагеря конкурента. Потому рулевой «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн со следующего сезона уже будет занимать тренерский мостик на «Альянц Арене». Так чего же нам ожидать от «Баварии» во главе с Нагельсманном?

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    Нагельсманн будет развивать молодежь «Баварии»

    Мюнхенцы не испытывали особых трудностей в продвижении молодежи в первую команду, но что заметно — это то, что второстепенные игроки не получают много минут у Флика. Танги Ньянзу отыграл всего 113 минут в Бундеслиге нынешней кампании, в то время как Йозуа Зиркзее, Кристофер Скотт и Йосип Станисич даже не довольствовались 100 минутами.

    Хотя Нагельсманн, как и Флик, не является большим поклонником ротации, следует отметить, что 33-летний специалист имеет отличный послужной список в воспитании и развитии молодых игроков. Дайо Упамекано, который уже объявил о своем переходе в «Баварию», Тимо Вернер, Кристофер Нкунку, Анхелиньо и Норди Мукиеле — и это лишь некоторые из них — все преуспели под руководством наставника «Быков».

    Конечно, этим игрокам была предоставлена возможность проявить себя, потому что других исполнителей у Нагельсманна не было. Тем не менее, с возможностью менять схему и тактику, вполне может оказаться, что некоторым лидерам «Баварии», возможно, придется адаптироваться, чтобы завоевать доверие своего нового тренера, что потенциально оставляет дверь открытой для молодежи.

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    Если изменение системы игры произойдет с прибытием Нагельсмана, это может не особо повлиять на нападение. После ухода Вернера «Лейпцигу» пришлось кардинально изменить свой стиль в текущем сезоне. Команды Нагельсманна прошлых лет были терпеливы в игре с мячом и редко пробивались сквозь соперников, после чего в итоге выбивали мяч на энергичного Вернера, который обязательно оказывался на острие.

    В этой кампании были проблемы с голами. Без нынешнего игрока «Челси» «Быки» чаще ищут форвардов быстрыми и точными передачами через линии своих оппонентов благодаря своей подвижности, на что более чем способны Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри.

    Мяч оказывается либо на флангах, откуда следуют передачи, либо в штрафной или вокруг нее, либо вокруг нее, где точная, изобретательная и разрушительная для соперника игра открывает возможности для взятия ворот — все это, в целом, похоже на «Баварию» Флика.

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    • Нагельсманн готов решить проблемы «Баварии» в обороне

    Однако что действительно может измениться, так это в обороне. Команда Флика была уязвимой к индивидуальным ошибкам и потере концентрации, которые, хотя и не помешали в ее борьбе за титул, привели к тому, что коллектив на данный момент пропустил колоссальные 40 голов в Бундеслиге. Что уж говорить о пропущенных мячах в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, которых можно было избежать.

    Для сравнения, «Лейпциг» пока пропустил лишь 25 раз в 31 туре (лучший результат в лиге). Помимо сильной коллективной структуры, во многом это удалось благодаря трем центрбекам — то, что он мог бы применить на «Альянц Арена» для улучшения уязвимой обороны «Баварии».

    Уход Давида Алабы и Жерома Боатенга позволит Упамекано сходу занять место в защите, независимо от расстановки. Лукас Эрнандес, без сомнения, без проблем станет его партнером в центре обороны, но есть сомнения по поводу Бенжамена Павара.

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    • Его креативное влияние на игру команды может быть слишком велико, чтобы это игнорировал Нагельсманн, а значит, использование его в качестве вингбека — позиция, для которой просто создан Альфонсо Дэвис слева — может быть более эффективным.

    Павар и Дэвис могут стать еще более важными игроками

    Если будет переход на три центрбека, без использования вингбеков не обойдется. В то время как подвижность в центре поля от таких фигур, как Йозуа Киммих, Леон Горецка и того же Мюллера будет призвана крушить чужие оборонительные линии, Дэвис и Павар (или кто-то другой справа) могут стать одними из самых мощных креативных и атакующих исполнителей в Европе.

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    • Конечно, предсказать, что новый тренер принесет клубу, практически невозможно. Нагельсманн использовал много самых разных схем в своей молодой карьере, которые часто меняются в течение 90 минут игры. И, имея в своем распоряжении такое изобилие талантов, он может создать нечто совершенно другое и новаторское в Мюнхене.

    Но что бы ни выбрал наставник, нет никаких сомнений в том, что «Бавария» будет захватывающей, пугающей, молниеносной командой, которая будет забивать много и, конечно же, бороться за трофеи.

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