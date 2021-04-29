Время исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол

Когда в конце 1980-х Сильвио Берлускони выступал за Европейскую Суперлигу, он на самом деле до конца не знал, о каких командах может идти речь. И это говорит о многом.

Владелец «Милана», импресарио кабельного ТВ и будущий премьер-министр Италии понимал, что структура Кубка европейских чемпионов того времени — огромный турнир навылет со случайной жеребьевкой и минимальным влиянием посева — сводила на нет потенциальные доходы от телевидения.

Уже в первом раунде сезона 1987-88 в одной паре оказались мадридский «Реал» и «Наполи» Диего Марадоны, а это означало, что одной из топ-команд был гарантирован немедленный вылет. В то же время такие команды, как швейцарский «Невшатель Ксамакс», норвежский «Лиллестрем», кипрская «Омония» и польский «Гурник Забже» прошли дальше, получив более слабых соперников. В том сезоне трофей взяла португальская «Бенфика», по пути к титулу не обыграв ни одной команды из лиг, которые мы теперь называем «Большой пятеркой».

Ориентированный на телевидение Берлускони не видел в этом смысла. Он был в поиске телевизионной лиги, в которой регулярно могли бы быть представлены крупнейшие бренды Европы... какими бы они ни были. В 1987 году он назвал известные команды — «Реал», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Наполи» в дополнение к своему «Милану», а также упомянул «Андерлехт», который выиграл три еврокубка за предыдущие десять лет.

Сильвио Берлускони globallookpress.com

В 1988 году он и другие предположили, что в этот список может быть добавлен шотландский «Рейнджерс». На случай, если телевизионные цели были недостаточно ясны, в том году Берлускони также предложил провести турнир с участием всех предыдущих победителей КЕЧ.

В 1989 году, осуждая британские клубы из-за хулиганства фанатов, дисквалификации «Эйзеля» и ветхих стадионов, он предложил вместо этого задействовать такие команды, как французский «Бордо», нидерландский ПСВ и шведский «Гетеборг». Всех их для Суперлиги!

Просматривая архивы газет 1980-х годов, можно обнаружить всевозможные мотивы, хорошо известные в 2020-х: что деньги — корень всего зла, что телевидение разрушает красивую игру, что команды, которые стремятся к славе, должны иметь доступ к большему количеству богатств телевидения и так далее. Это касалось как Суперлиги Берлускони, так и Англии, где большие клубы стремились достичь договоренности, которая в итоге приведет к созданию АПЛ.

Все и вся в конечном итоге преследуют телевидение, и все, что могут любить миллионы, в конечном итоге рассматривается в первую очередь как товар и источник прибыли. То, что европейский футбол в конечном итоге пошел по пути, который включил в себя разрушительную (и неудачную) апрельскую попытку создания Суперлиги, неудивительно.

Но какие ошибки на самом деле допустил УЕФА, руководящий орган европейского футбола? Что могло предотвратить неравенство, которое долгое время угрожало целостности спорта, но при этом позволяло получить положительный эффект от роста ТВ-доходов? И что с этого момента УЕФА мог бы сделать иначе, чтобы избежать подобных угроз в будущем?

Будьте как SEC, а не как Big 12

Один из главных аргументов в великой саге о реорганизации конференций в студенческом спорте США в 2009-11 годах был связан с распределением доходов от телевидения. В прибыльных SEC (The Southeastern Conference) и Big 10 такие деньги распределялись между всеми участниками равномерно. Однако конференция Big 12 балансировала на грани краха. Во многом нестабильность была связана с неравенством и тем фактом, что распределение доходов определялось количеством выступлений команды на телевидении.

В 2007-2008 годах крупнейшие бренды конференции Техас и Оклахома заработали на 44% больше дохода от ТВ, чем Бэйлор, занявший последнее место. Миссури и Канзас наслаждались прорывными сезонами (Канзас также выиграл национальный титул по баскетболу), но все же на двоих заработали на 13% меньше, чем Университет Техаса и Университет Оклахомы.

Небраска ушла в конференцию Big 10 в 2010 году, а Колорадо — в конференцию Pac-12. Когда Техас предпринял шаги, чтобы работать с ESPN и создать то, что впоследствии стало сетью «Лонгхорнс» — у Big 10 уже была своя собственная прибыльная сеть, а SEC вскоре создала свою собственную с ESPN. Это была последняя капля для еще двух школ, поскольку Texas A&M и Миссури ушли в SEC в 2011 году.

Big 12 с трудом удалось пережить эти сдвиги. Они привлекли Техасский христианский университет (TCU) с горного Запада и географически несочетаемую Западную Вирджинию с большого Востока, чтобы продолжить соревноваться с десятью командами (название при этом не изменилось). Но разрушительные эффекты были очевидны. Различное отношение к командам в рамках одной лиги или группы способствует и неравенству, и нестабильности.

И, к слову, создание собственной сети не сделало Техас лучше с точки зрения результатов. По проценту побед 2010-е были худшими для «Лонгхорнс» с 1930-х. Между тем Алабама из SEC выиграла 6 из 12 последних национальных титулов, несмотря на то, что делит доходы от ТВ поровну с командами более низкого уровня и даже новичками конференции.

Крупные бренды могут сиять, позволяя другим приобщаться к богатствам ТВ

Если и есть один урок, который УЕФА мог бы извлечь за последние 30 лет, так это то, что телевидение и доходы от него сделали футбол более любимым и ценным, чем когда-либо прежде.

ТВ-камера на матче ЛЧ globallookpress.com

Это сделало крупные спортивные бренды намного более узнаваемыми, а привлечение большего количества денег в спорт привело к более высокому уровню тренировок, лучшей физической подготовке (и, следовательно, более длительной карьере игроков) и большему количеству денег для игроков. Ведь когда-то они боролись за надлежащую компенсацию, в какой-то момент это случалось в каждом профессиональном спорте.

Берлускони не ошибался касательно своего недовольства форматом КЕЧ. В конце концов, например, чрезвычайно успешный студенческий баскетбольный турнир NCAA в США очень строго завязан на посеве. Там существует гарантия, что ни одна из четырех лучших команд не сможет сыграть друг с другом как минимум до полуфинала. То, что Берлускони и крупные клубы стали оказывать давление, чтобы изменить формат, и то, что УЕФА погнался за деньгами и допустил эти изменения, необязательно должно быть плохим по своей сути.

Что УЕФА сделал не так?

Позволил крупным клубам получить преимущество в распределении доходов.

Лига чемпионов 2003-2004 была одной из самых сумасшедших в истории. Фавориты турнира «Реал», «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Юнайтед» вылетели до полуфиналов, а титул взял «Порту» Жозе Моуринью, победив «Монако» в финале со счетом 3:0.

За счет распределения доходов «Порту» заработал 29,98 миллиона евро. «МЮ», который был выбит португальским клубом в 1/8 финала, заработал на 42% больше (42,5 миллиона евро), несмотря на то, что сыграл на пять матчей меньше. Четвертьфиналист турнира «Арсенал» (43,3 миллиона евро) и полуфиналист «Челси» (44 миллиона евро) заработали еще больше. «Спарта» Прага получила 9,6 миллиона евро за то, что вылетела в том же раунде, что и «Юнайтед». Шесть команд, которые даже не вышли в плей-офф, заработали больше денег, чем «Спарта».

Причина — «рыночный пул», на который в 2019-2020 годах приходилось 15% всей выручки, и, согласно официальному сайту УЕФА, распределяется он «в соответствии с пропорциональной стоимостью каждого телевизионного рынка, представленного клубами, участвующими в Лиге чемпионов».

Из этого пула «Арсенал» заработал более 30 миллионов евро, «Спарта» заработала 153 тысячи евро. С 2009 по 2019-й «Ювентус» заработал только на распределении от «рыночного пула» более 300 миллионов евро, и это несмотря на то, что туринцы не играли в ЛЧ в 2010-11 и 2011-12 годах. ПСЖ, «Барселона», «Челси», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Бавария» заработали более 200 миллионов евро каждый.

Из 98 команд, которые участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов в этот период, 11 команд на всех получили больше от этого денежного потока, чем остальные 87.

С 2019-2020 годов 30% выручки теперь также распределяется «на основе 10-летнего рейтинга коэффициентов на основе результатов» — та же сумма, которая выделяется за фактическое выступление в турнире. Это то, что позволило «Барселоне» заработать 117,7 миллиона евро за выход в полуфинал в 2019 году, в то время как полуфиналист «Аякс» заработал на 39 миллионов евро меньше. (Эта разница составила примерно половину стоимости трансфера Френки де Йонга).

Уберите коэффициенты и «рыночный пул» и перераспределите все, основываясь исключительно на участии и результатах, и обе команды заработали бы примерно по 105-110 миллионов.

Например, если убрать коэффициенты и «рыночный пул» из выплат в ЛЧ за десять лет (с 2009-10 по 2018-19), то вы получите довольно четкую картину того, кому это помогло, а кому наоборот.

Команды, которые заработали бы намного меньше, если бы выплаты в Лиге чемпионов основывались исключительно на участии и результатах в турнире, а не на «рыночном пуле» или коэффициентах:

1. «Ювентус» (минус 155,4 миллиона евро)

2. ПСЖ (минус 102,4 миллиона евро)

3. «Челси» (минус 83,4 миллиона евро)

4. «Рома» (минус 75,0 миллиона евро вро)

5. «Манчестер Сити» (минус 74,3 миллиона евро)

Команды, которые заработали бы намного больше:

1. «Порту» (плюс 91,8 миллиона евро)

2. «Шахтер» (плюс 60,8 миллиона евро)

3. «Бенфика» (плюс 57,7 миллиона евро)

4. «Базель» (плюс 56,4 миллиона евро)

5. ЦСКА Москва (плюс 47,4 миллиона евро)

Такие команды, как «Реал», «Барселона» и «Бавария», которые действительно выиграли от «рыночного пула», но также стабильно выступали в Лиге чемпионов, на самом деле должны были заработать не сильно меньше, чем заработали.

Но такие команды, как «Ювентус» (два выступления в финале, но только шесть матчей в плей-офф) и ПСЖ (ноль матчей в полуфиналах или финалах до прошлого сезона) не заработали столько денег своими выступлениями. И такая дружественная по отношению к суперклубам договоренность также помешала «Порту» (шесть раундов плей-офф, два четвертьфинала) заработать хоть что-то приближенное к тому, что должно было быть.

Эмблема «Порту» globallookpress.com

Во время взлета и скоропостижного падения Суперлиги мы много слышали о ценности заслуг. Вы должны заслужить свое место в лиге, вы должны побеждать, чтобы выигрывать трофеи. Но в этом случае речь идет не о заслугах — это сочетание вашего наследства и вымогательства.

Всякий раз, когда приходило время договариваться о будущих распределениях доходов, большие клубы полагались на страх перед созданием Суперлиги, чтобы гарантировать, что больше денег попадет именно в их казну, независимо от того, заработали они их на самом деле или нет. И в сочетании с некоторыми из команд-рычагов в таких лигах, как Ла Лига («Реал» и «Барселона») и Серия А («Ювентус», «Милан», «Интер»), они и внутри страны делали все, чтобы гарантировать, что их собственные сделки с ТВ будут намного лучше, чем у других команд лиги.

Сайт EloFootball.com составляет рейтинги европейского футбола с середины 1950-х годов. В 1990-х годах 35 различных команд как минимум раз финишировали в топ-10 по версии портала. Если давать по 10 очков за первое место, 9 — за второе и так далее, то обнаружим, что 74% всех очков пришлось на 11 лучших команд десятилетия («Манчестер Юнайтед», «Милан», «Бавария», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Лацио», «Аякс», «Ливерпуль» и «Порту»).

В 2010-х только 23 команды финишировали в топ-10 EloFootball.com хотя бы один раз, а лучшие 11 команд («Барселона», «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» Дортмунд и «Ливерпуль») набрали 92% всех очков.

22 разных клуба выходили в полуфиналы Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов хотя бы один раз в 1990-е годы (в 1992-94 годах, когда финалистами становились победители групповых этапов, учитывались команды, занявшие вторые места в каждой группе). И ни один из них не выходил в полуфинал больше четырех раз.

В 2010-х только 17 различных клубов вышли в полуфинал, а три из них — «Реал», «Бавария» и «Барселона» — взяли 21 из 40 полуфинальных путевок.

Многие из наиболее успешных клубов 1990-х, сохранили этот статус и в 2010-х, но сейчас они доминируют намного больше. В конце сезона 1990/91 команда с самым высоким рейтингом (по данным EloFootball) имела рейтинг 2135 очков. 30 лет спустя «Боруссия» Дортмунд занимает 14-е место с 2136 очками. «Бавария» и «Ювентус» долгое время считались доминирующими силами в своих странах, но в 1990-х они выиграли семь чемпионских титулов на двоих, а в наши дни «Ювентус» выиграл девять подряд, а «Бавария» вот-вот возьмет девятый подряд титул.

Еще до своего объявления о выходе из-под контроля УЕФА, клубы-участники Суперлиги вызвали новые изменения в Лиге чемпионов. Групповой этап был расширен с шести до десяти игр для одной команды — чем больше матчей, тем больше выручка от болельщиков и, конечно, больше доходов от телевидения. Плюс в плей-офф будет участвовать 24 команды вместо 16. Плюс в турнире будет участвовать на четыре команды больше, и два из этих мест отдадут командам, не попавшим в ЛЧ, но имеющим наивысший рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА за последние десять лет. Теперь самые богатые и успешные клубы могут попасть в турнир, даже если они в него не квалифицировались.

Если эхо Суперлиги вызовет какие-либо реальные последствия и будут приняты более эгалитарные меры, то для начала было бы неплохо избавиться от этих дополнительных преимуществ для суперклубов.

Распределение денег сделало американский футбол почти безупречным

Фанаты студенческого американского футбола до сих пор в восторге и вспоминают о хваленом сезоне 2007 года, в котором большинство топ-команд этого вида спорта испытываели трудности, а менее известные Южная Флорида, Бостонский колледж, Калифорния, Миссури и Канзас лелеяли законные надежды на титул чемпиона страны.

Это было небольшим доказательством того, что вспышки и хаос возможны, что они имеют большое значение и затавляют фанов Бостонского колледжа и Миссури — или, если проводить параллели с европейским футболом «Болоньи» и «Монпелье» — чувствовать себя действительно ценными частями этого мира.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта скажут вам, что люди смотрят на бренды. Финал Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Манчестер Юнайтед» почти наверняка получит более высокие рейтинги, чем «Аталанта» — «РБ Лейпциг», независимо от того, насколько более интересным может быть второй матч, нежели первый.

Флорентино Перес globallookpress.com

Это однако не оправдывает постоянный наклон футбольного поля, особенно когда жертвами этого становятся клубы, которые могут стать более крупными брендами в более справедливой среде. Это не оправдывает безрассудные (и по части неудачные) траты, которые делали такие клубы, как «Реал» Переса, «Барселона» Лапорты и «Ювентус» Андреа Аньелли, став финансово уязвимыми еще до того, как последствия пандемии стали очевидны.

И это, безусловно, не оправдывает логику «для того, чтобы спорт был здоров, мы должны быть здоровы», как сказал журналист Рори Смит. «Дайте нам то, что мы хотим, и мы сможем дать вам то, что вы хотите , — это примерно то, что эти люди использовали для оправдания своей попытки заработать еще больше денег для себя за счет других.

Однако, как бы там ни было, это создает краткосрочные проблемы, которые затрудняют возможные долгосрочные действия. УЕФА мог бы извлечь уроки из своих самых больших ошибок за последние 30 лет, чтобы создать более здоровую и конкурентоспособную среду, но для этого потребуется подвергнуть некоторые крупные бренды дополнительному финансовому риску. Однако некоторые ходы также могут помочь спасти эти клубы от самих себя.

Четыре варианта для УЕФА

Откажитесь от "рыночного пула" и выплат по коэффициентам. Сделайте это по всем причинам, указанным выше. Это лишь увеличивает неравенство и не основывается на заслугах настоящего времени.

Увеличьте выплаты солидарности. Одной из наиболее покровительственных частей первоначальных заявлений Суперлиги было обещание выплат солидарности (суммы денег, зарезервированной для распределения между лигами и клубами более низкого уровня), которые были "значительно выше, чем те, которые генерируются текущим европейским соревнованием". Никаких дополнительных подробностей о суммах или сроках не давалось.

Также не было прямого обоснования того, почему организация, состоящая из 12 клубов, могла должным образом применять экономическую модель "просачивания благ", которая имела примерно нулевой процент успеха в любой отрасли (с точки зрения реального улучшения состояния отрасли или равенства). Это также противоречило многолетней кампании, направленной на то, чтобы процент от Лиги чемпионов и других доходов, зарезервированных для этих платежей, был как можно ниже.

Зачем беспокоиться о том, чтобы деньги текли вниз по потоку, если вы можете просто начать снизу? Программа УЕФА HatTrick, "программа солидарности и развития", основанная на инвестициях, обучении персонала и обмене знаниями / наращивании ресурсов, является одной из наиболее интересных идей. Более полное финансирование только увеличит ее шансы на успех.

Снизьте количество игроков, которых можно регистрировать. В то время как руководители "Баварии" и немецкого DFB пытались добиться потолка заработной платы, вы могли бы добиться чего-то подобного, дополнительно ограничив количество игроков, которых команда может регистрировать для участия в лиге.

В АПЛ, например, можно зарегистрировать до 25 игроков в возрасте от 22 лет и старше. Любой лимит лучше, чем его отсутствие, но все же это число достаточно велико, чтобы более богатые клубы в конечном итоге "сушили" определенных игроков — например, Джесси Лингард из Манчестер Юнайтед сыграл менее 1000 минут в лиге с начала 2019-20, прежде чем он был отдан в аренду в "Вест Хэм Юнайтед" этой зимой, где сразу же расцвел.

Джесси Лингард globallookpress.com

Снижение этого предела теоретически приведет к сокращению заработной платы в крупных клубах и позволит талантам, когда-то считавшимся "достойными" больших клубов, получить немного больше возможностей продвинуться в своих карьерах. Это может принести пользу командам как с точки зрения затрат, так и с точки зрения наличия талантов. Беспроигрышный вариант.

Поощряйте творчество. Отчасти логика создания Суперлиги была простой, но неоспоримой: (а) большие матчи приносят намного больше денег, чем более мелкие, поэтому (б) мы должны играть как можно больше топ-матчей. Как идея, это довольно неплохо, но ее выполнение было, мягко говоря, некорректным.

В 2000 году представители ПСВ попытались сформировать то, что они назвали Атлантической лигой — турнир, который объединил бы сильнейшие команды многих европейских лиг второго эшелона — Нидерландов (ПСВ, "Аякс", "Фейеноорд"), Португалии (»Бенфика«, "Порту"), Шотландии (»Селтик«, "Рейнджерс"), Бельгии (»Брюгге«) и так далее — как с целью увеличения конкуренции, так и с целью заработать намного больше денег. В течение многих лет эта идея возникала несколько раз, а в 2003 году трансформировалась в нечто, получившее название "Кубок Североатлантической лиги", но так и не получила должной поддержки со стороны УЕФА и национальных лиг.

С введением третьего еврокубкового турнира УЕФА, Лиги конференций Европы, что-то подобное уже не будет работать из-за логистики. Но это не значит, что здесь нет места для творчества.

Например, есть ли смысл в том, чтобы включить подобную идею в график конца сезона среди стран, которые разбивают свои лучшие команды на "чемпионские группы" — Шотландии, Австрии, Бельгии и Дании? Следует ли придать больше поддержки такой идее, как BeNeLiga — часто обсуждаемому слиянию национальных лиг Бельгии и Нидерландов, в результате которого будет образован солидный набор команд высшего дивизиона? И если наша цель — качественные матчи с высокими ставками и дружественные к телевидению, не могли бы мы выжать больше из квалификации в Лиге чемпионов?

Хотя фанаты клубов, не входящих в Суперлигу, призывают к мести и наказанию в отношении тех клубов, которые стремились к обогащению, казалось бы, за счет всех остальных, похоже, что УЕФА не собирается предпринимать что-то особенно радикальное. Но на самом деле это и не обязательно. Более тонкие шаги, подобные приведенным выше, могут доказать, что УЕФА извлек урок из некоторых из своих ранних ошибок, а также могут иметь долгосрочные благоприятные последствия для паритета. А также это может начать приносить "Порту" часть тех чертовых денег, которые ему причитаются.