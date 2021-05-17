Трансферный дайджест. 11-17 мая

Мауро Икарди

«Пари Сен-Жермен», форвард, 28 лет

Форвард Мауро Икарди может покинуть «Пари Сен-Жермен», сообщает инсайдер Николо Скира.

28-летний аргентинец хочет вернуться в итальянскую Серию А. Ведутся переговоры с «Ювентусом» и «Миланом».

Отмечается, что над переходом работает жена и агент футболиста Ванда Нара.

Икарди выступал в чемпионате Италии за «Сампдорию» в сезоне-2012/2013, затем сменил её на «Интер», в котором играл до 2019 года. За нерадзурри он провёл 219 матчей, забил 124 гола и отдал 28 результативных передач.

Календарь и таблица Серии А

28-летний аргентинский футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за 80 млн евро.

В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн. евро.

Наш прогноз: «Ювентус»

Виллиан

«Арсенал», полузащитник, 32 года

Полузащитник Виллиан, как ожидается, покинет лондонский «Арсенал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

К бразильцу есть интерес со стороны европейских клубов и из МЛС — «Интер Майами» хотел приобрести его еще прошлым летом.

«Арсенал» ждет официальных предложений. У Виллиана контракт до 2023 года. Бразилец перешел в «Арсенал» в августе прошлого года и провел за клуб 37 матчей во всех турнирах.

В текущем сезоне хавбек провел за «канониров» в АПЛ 25 матчей, забил свой единственный гол за клуб и сделал 5 результативных передач.

Наш прогноз: «Интер Майами»

Роберт Левандовский

«Бавария», форвард, 32 года

Роберт Левандовский globallookpress.com

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский может сменить команду, сообщает L’Equipe.

По информации издания, проведя семь лет в мюнхенском клубе, поляк готов искать новый вызов для себя.

Если этим летом «ПСЖ» продаст нападающего Килиана Мбаппе, то одним из кандидатов ему на замену станет именно Левандовский.

Сообщалось, что в услугах польского футболиста заинтересован мадридский «Реал» и несколько других топ-клубов.

Календарь и таблица Бундеслиги

Отмечается, что мюнхенский клуб может отпустить форварда летом за 60 млн евро, чтобы закрыть прореху в бюджете, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В текущем сезоне Бундеслиги 32-летний игрок забил 40 голов за 28 матчей.

Наш прогноз: «Бавария»

Руслан Малиновский

«Аталанта», полузащитник, 28 лет

Руслан Малиновский globallookpress.com

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский находится в списке интересов трех европейских топ-клубов.

Речь идет про интерес со стороны «Интера», «ПСЖ» и «Челси», сообщает украинская Tribuna.com со ссылкой на директора каналов «Футбол 1/2/3» Александра Денисова.

«Нерадзурри» готовы обсудить с «Аталантой» начало конкретных переговоров о покупке хавбека за 25 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

В этом сезоне Малиновский в 35 матчах чемпионата Италии забил 8 голов и сделал 12 голевых пасов, став лучшим ассистентом Серии А.

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Контракт хавбека с «Аталантой» рассчитан до лета 2023-го. Transfermarkt оценил украинского игрока в 21 млн евро.

Наш прогноз: «Аталанта»

Джейдон Санчо

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 21 год

Джейдон Санчо globallookpress.com

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в скором времени может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Окружение 21-летнего игрока уверено, что трансфер в «МЮ» состоится, утверждает Eurosport.

Манкунианцы считают себя фаворитами в борьбе за англичанина, если получится согласовать с «Боруссией» сумму трансфера и другие детали, включая зарплату и сумму агентских, сообщает ESPN.

«МЮ» считает, что «Дортмунд» готов позволить Санчо уйти этим летом и что запрашиваемая цена будет значительно ниже, чем 120 млн евро, которые требовали год назад.

Сам Санчо по-прежнему стремится вернуться в АПЛ после четырех сезонов в Германии. «Ливерпуль» и «Челси» также связывали с полузащитником. Футболист давит на своего агента и хочет, чтобы тот организовал сделку по переходу в новый клуб.

Manchester Evening News утверждает, что англичанин был очень разочарован действиями своего представителя прошлым летом, когда агент не сумел договориться о переходе игрока в «Манчестер Юнайтед».

За три последних сезона Бундеслиги Санчо забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи. В этом сезоне он провел 24 матча в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.

Наш прогноз: «МЮ»

Андрей Лунев

«Зенит», вратарь, 29 лет

Андрей Лунев globallookpress.com

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может покинуть команду летом в качестве свободного агента.

Стороны не могут договориться об условиях нового контракта 29-летнего игрока. Если «Зенит» не улучшит условия, то Лунев может уйти бесплатно.

Интерес к голкиперу проявляют различные европейские клубы. «Бешикташ» связывался с игроком и клубом зимой, но турецкий клуб не устроила запрашиваемая сумма.

Сейчас Луневым интересуются «Брайтон», «Торино» и «Болонья», сообщает Sport24 со ссылкой на близкий к игроку источник.

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Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 12 матчей, три из них — на ноль.

Наш прогноз: «Зенит»

Дуглас Коста

«Ювентус», полузащитник, 30 лет

Дуглас Коста globallookpress.com

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста возвращается в Бразилию, сообщает Goal.com.

30-летний хавбек переходит в «Гремио», в течение 2-3 дней стороны согласуют все детали контракта.

«Гремио» — родной клуб Косты, к которому он присоединился в 11-летнем возрасте и дебютировал на профессиональном уровне.

Зимой 2010 года он перешел в донецкий «Шахтер», а в 2015-м перебрался в «Баварию» примерно за 30 миллионов евро.

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Сейчас права на хавбека принадлежат «Ювентусу», нынешний сезон он проводит в «Баварии» на правах аренды.

По информации бразильского Globo Esporte, «Гремио» пойдет на годовую аренду вингера. «Ювентус» продолжит платить одну треть зарплаты Дугласу Косте, что по слухам 195.000 евро в неделю, пока он будет в Бразилии.

В 11 матчах Бундеслиги полузащитник забил один гол. В обозримом будущем Коста не сможет выйти на поле из-за перелома правой плюсневой кости.

Наш прогноз: «Гремио»