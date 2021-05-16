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    «Ювентус» не сдается вопреки блестящему Лукаку

    Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Интер»

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    Куадрадо стал героем матча
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    Куадрадо стал героем матча
    В 37-м туре итальянской Серии А «Ювентус» победил «Интер» (3:2). Приводим реакцию медиа об этой игре.

    «Ювентус» не сдается в борьбе за Лигу чемпионов

    «Какая гордость. "Ювентус" не сдается и надеется. "Интер" сбросил карты»«, — пишет туринская Tuttosport.

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    • "Главные герои [арбитр Джанпаоло] Кальварезе и VAR: три штрафных и два удаления. 'Бьянконери' играли вдесятером против одиннадцати больше получаса. Они побеждают, пока Криштиану Роналду забивает 101-й гол, а Хуан Куадрадо делает дубль".

    Куадрадо — герой матча

    "За один тур до конца чемпионата 'бьянконери' были на четвертом месте в течение одного дня. 'Интер' побежден: главный герой — VAR, из-за решения которого появились разногласия по поводу [победного для 'Старой Синьоры'] пенальти", — рассуждает римская Il Corriere dello Sport.

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    "'Аталанта' уже вышла в Лигу чемпионов, 'Милан' и 'Наполи' ответили своими победами. Между тем, Куадрадо стал той фигурой, которая решила исход поединка, забив гол, сделавший счет 2:1, а также реализовал победный пенальти".

    Лукаку стал де-факто капитаном "Интера"

    "Снова забив 23 мяча, как и в прошлом сезоне — только трем другим нападающим 'Интера' удалось достичь добиться этого же два турнира кряду, а именно — Икарди, Ньерш и Меацца. Лукаку и здесь обошел Маурито, ведь чтобы выиграть скудетто для аргентинца этого оказалось недостаточно", — отмечает La Gazzetta dello Sport.

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    • "Будучи де-факто капитаном, он играл будто с повязкой на руке против Джорджо Кьеллини — защитником соперника, которого больше всего уважают в Серии А, и это было тяжело. Лукаку так трудно сдержать, что защитиник 'Ювентуса' забил в свои ворота. Это снова говорит, что скудетто 'Интера' — не фальшивка".

    Арбитр испортил матч

    "Примерные арбитры, такие как Кальварезе, добавляют нервозности и ядовитости завершению чемпионата Италии, уже отмеченному разной мотивацией команд", — пишет еще одно миланскаое издание — Corriere della Sera.

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    • "Это не особо ударило по духу 'Интера', который во втором тайме играл почти только на половине поля 'Ювентуса'. Команда Конте пропустила три мяча в матче Серии А только в сентябре. Команда пропустила только голы в чемпионате в сентябре, и сам экс-наставник туринцев до определенной степени закипал на бровке".

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