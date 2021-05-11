Сага о Суперлиге продолжается. Будут ли «Реал», «Барселона» и «Юве» дисквалифицированы?

5 мая ESPN сообщил, что УЕФА готов начать дисциплинарные разбирательства в отношении клубов, которые официально не вышли из Суперлиги, что может привести к их двухлетнему отстранению от участия в европейских турнирах.

7 мая УЕФА опубликовал заявление, в котором объявил о «мерах по реинтеграции» для девяти из двенадцати клубов, участвующих в Суперлиге (включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси»), которые согласились — среди прочего — формально выйти из проекта и подтвердить свою приверженность участию в турнирах под эгидой УЕФА.

На следующий день три клуба, не участвовавших в этой сделке — «Ювентус», «Барселона» и «Реал Мадрид» — опубликовали собственное совместное заявление, в котором пожаловались на «давление, угрозы и оскорбления третьих лиц», а также объяснили причины запуска Суперлиги и настаивали на том, что уже существуют судебные постановления, запрещающие УЕФА и ФИФА принимать какие-либо немедленные дисциплинарные меры против них.

Это запутанная ситуация, поэтому вот ответы на главные вопросы, чтобы попытаться распутать ее.

Вопрос: Почему УЕФА и девять клубов пошли на такие меры?

Ответ: УЕФА, безусловно, хочет, чтобы клубы играли в Лиге чемпионов, потому что они приносят организации значительный доход. И это важно, потому что УЕФА перераспределяет более 90% доходов клубам, ассоциациям-членам и другим заинтересованным сторонам. Это выборный орган, и если по какой-либо причине он не сможет передать эти средства заинтересованным сторонам, а стало быть, его лидеры не выполняют свою работу... то они могут быть не выбраны.

Лого УЕФА globallookpress.com

В то же время УЕФА не мог просто лишь поприветствовать возвращение клубов, как будто ничего не произошло, рискуя оказаться в том же положении через год или два. Было важно получить твердые обязательства, и это соглашение включает штраф в размере 100 миллионов евро (120 миллионов долларов), если клубы «захотят сыграть» в «несанкционированных соревнованиях», таких как будущая Суперлига.

Кроме того, в качестве «жеста доброй воли» девять клубов внесут в общей сложности 15 миллионов евро (18,2 миллиона долларов) на молодежные и массовые проекты и будут оштрафованы на 5% от всей суммы, которую они заработают в клубных турнирах УЕФА за один сезон. Трудно сказать, сколько это будет, и эта сумма будет варьироваться от клуба к клубу, потому что это зависит от выступлений и размеров рынка, но это может быть от 1 до 8 миллионов евро. В общей сложности это должно составить, возможно, 30 миллионов евро, которые также будут перераспределены.

Вопрос: В среднем это может обойтись каждому из «мятежных» клубов в сумму от 3 до 4 миллионов евро... Это не похоже на много. Поэтому они пошли на сделку?

Ответ: Думаю, да. Прямо сейчас эти клубы страдают финансово из-за пандемии COVID-19, и для УЕФА не имело смысла пытаться прижать их еще больше. Даже этот потенциальный штраф в 100 миллионов евро — это больше для галочки, потому что, если бы они просто захотели уйти и ушли, я не уверен, насколько юридически обоснован был бы этот штраф. Но для клубов было важно вернуться в строй, особенно для шести клубов АПЛ, учитывая, насколько резкой была реакция их болельщиков. Теперь они могут двигаться дальше.

Протесты фанатов globallookpress.com

Вопрос: По состоянию на 5 мая сообщалось, что только семь клубов — шесть английских, плюс «Атлетико» Мадрид — согласились на сделку. Что изменилось в двух других, «Милане» и «Интере»? Была ли это угроза запрета на участие в еврокубках?

Ответ: Они чувствовали — как и оставшееся в Суперлиге трио — что с юридической точки зрения они занимают довольно твердую позицию. Я просто думаю, что на них надавили. Один человек, с которым я разговаривал, описал это как фильмы о полицейских, в которых они разделяют подозреваемых, помещают их в разные комнаты и пытаются заставить их признаться и сдать своих друзей, говоря им, что другие подозреваемые собираются дать показания против них.

Эти два клуба находились под давлением не только со стороны УЕФА, но и со стороны других семи клубов, которые призывали их заключить сделку. В том числе, поскольку, вероятно, УЕФА был готов пойти на сделку только в том случае, если ее примут как минимум девять клубов. Это количество, исходя из устава Суперлиги, означает, что турнир прекращается. Не забывайте, что эти клубы существуют в одной экосистеме: они ведут совместный бизнес, они взаимозависимы.

Вопрос: Так почему же им потребовалось так много времени?

Ответ: Во-первых, они поверили в проект. И пока он все еще существовал в той или иной форме, у них все еще были рычаги воздействия на УЕФА с точки зрения заключения более выгодной сделки для себя в вопросах распределения доходов и попадания в еврокубки. Это те проблемы, которые, несмотря на одобрение УЕФА реформы Лиги чемпионов со швейцарской системой с 2024 года, остаются нерешенными.

Иллюстрация globallookpress.com

Кроме того, когда 12 клубов сформировали Суперлигу, они согласились заплатить огромный штраф (до 150 миллионов евро), если они выйдут из нее в первые пять лет, которые затем будут перераспределены между оставшимися клубами.

Вопрос: Подождите... Итак, девять клубов ушли. Каждый из них по контракту обязан выплатить 150 миллионов евро оставшимся трем клубам... Означает ли это, что «Реа»л Мадрид, «Ювентус» и «Барселона» разделят между собой 1,35 миллиарда евро?

Ответ: Теоретически да. Они утверждают, что так сказано в контракте. Однако, как мы видели из судебных споров на протяжении многих лет, никто не догадывается, что на самом деле произойдет, если они подадут в суд. К тому же трудно представить, чтобы мегаклубы Европы вдруг стали бы судиться друг с другом из-за этого. В конце концов, в долгосрочной перспективе все они должны работать вместе. Не говоря уже о том, что по правилам ФИФА клубы (и ассоциации) не могут подавать в суд друг на друга, они должны рассматривать дела в спортивных судах под страхом отстранения. Так что я не уверен, что этот массовый штраф что-то значит, если только три оставшихся клуба не хотят стать постоянными изгоями.

Вопрос: А как насчет «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»? Что с ними? Их забанят?

Ответ: Очевидно, они сейчас в еще более слабом положении. УЕФА может начать дисциплинарное дело, а максимальное наказание — двухлетний бан. Но они искренне думают, что их не будут дисквалифицировать или даже наказывать, по двум основным причинам.

Во-первых, есть решение суда в Мадриде, которое запрещает УЕФА наказывать их до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос о законности Суперлиги. По сути, это судебный запрет, и на его разрешение может уйти много времени. К тому времени, когда вопрос будет решен, в УЕФА может быть совсем другой климат. Или клубы Суперлиги могут выиграть... Кто знает?

Вопрос: Но это же суд в Мадриде. УЕФА находится в Швейцарии, какое ему дело? Ответ: Если не вдаваться в подробности, это связано с европейским судебным законодательством и с тем, где УЕФА ведет дела. И на основании так называемого Луганского договора, судебный запрет может быть приведен в исполнение. Это вызовет неуважение к УЕФА и, как говорят клубы, приведет к личной ответственности членов его дисциплинарного комитета.

Вопрос: Хорошо, а какая еще есть причина?

Ответ: Скорее всего, УЕФА начнет дисциплинарное разбирательство, заявив, что три оставшихся клуба Суперлиги нарушили Статью 51, которая гласит, что клубы не могут «создавать альянсы» без разрешения УЕФА. «Ювентус», «Барселона» и «Реал» утверждают, что когда была сформирована Суперлига, первое, что они сделали — это попросили разрешения и признания.

Вопрос: Это немного хитро. Разве они не планировали это втайне годами, согласовывали все детали, вплоть до формата и участников, а затем обратились в УЕФА, как если бы это было решенной сделкой?

Ответ: В значительной степени. Но мы говорим здесь о легальном мелком шрифте. И если УЕФА действительно примет дисциплинарные меры в дополнение к судебному запрету мадридского суда, дело может отправиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. И, как мы видели, послужной список УЕФА там невысокий: это, по сути, «верховный суд» спортивного правосудия, и именно он отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» прошлым летом. Тем не менее, это было важно услышать от трех клубов, потому что, за исключением бессвязных телевизионных выступлений президента «Реала» Флорентино Переса, они никогда не излагали свои доводы.

Вопрос: Что вы имеете ввиду?

Ответ: Мы не слышали, почему они считают, что Суперлига так необходима, до их совместного заявления, и они никогда не отказывались от идеи, что это «отколовшаяся» лига. Они сказали, что собираются сделать это только с одобрения УЕФА и ФИФА — это немного похоже на баскетбольную Евролигу.

Они сказали, что это были необходимые структурные реформы, потому что развитие футбола неустойчиво, они сказали, что готовы делиться и делать «выплаты солидарности» остальной части пирамиды, они сказали, что женский футбол является приоритетом, они утверждали, что введут контроль затрат и финансовый надзор, чтобы сделать систему устойчивой. И они сказали, что было бы безответственно не делать этого, потому что глобальный интерес к спорту «не является данностью».

Вопрос: Они правы? Ответ : Хотя я и согласен, что глобальный интерес к футболу не является данностью, я бы также отметил, что доходы от европейского футбола удвоились за десять лет, предшествующие пандемии, так что это довольно неплохо. Точно так же никоим образом не гарантируется, что их формат Суперлиги вызовет повышенный интерес повсюду: и, конечно, они не предоставили никаких доказательств этого. И если женская игра и выплаты солидарности были таким приоритетом, почему они не сообщили хоть немного подробностей в своем первоначальном пресс-релизе. (Вы, наверное, помните, там просто говорилось, что женская лига будет создана «со временем».)

Что касается контроля над расходами, никто не забыл, что три клуба из Суперлиги нарушили финансовый фэйр-плей УЕФА, призваный не дать клубам тратить больше, чем они зарабатывают. Более того, у этих клубов были руководящие должности в Европейской ассоциации клубов, а президент «Ювентуса» Андреа Аньелли входил в исполнительный совет УЕФА. А еще они потратили шесть месяцев на переговоры — а затем и на утверждение — нового формата Лиги чемпионов.

Андреа Аньелли globallookpress.com

Если все это было главными приоритетами, почему не воплотить их? Почему бы тогда не начать свою кампанию?

Вопрос: А почему бы и нет?

Ответ: Согласны ли вы с Суперлигой или нет, нет никаких сомнений в том, что те способы, которыми клубы пытались воплотить ее в жизнь, были невероятно неуклюжими и, откровенно говоря, некомпетентными. С этим согласны даже некоторые из самых стойких защитников Суперлиги. Они практически все понимают неправильно: реакцию болельщиков, СМИ, УЕФА и ФИФА и, возможно, больше всего, других клубов Суперлиги. Возможно, я циничен, но тот факт, что они попытались запустить этот проект, стал для меня меньшим сюрпризом, чем то, насколько безнадежно некомпетентно они это сделали.

Вопрос: Что будет дальше? Ответ : УЕФА заявляет, что оставляет за собой право предпринимать «любые действия, которые они сочтут целесообразными» против «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала». Если он все-таки пойдет по дисциплинарному пути, я предполагаю, что это будет связано с бюрократизмом и судебными разбирательствами на долгое время. Я предполагаю, что в конечном итоге будет достигнут какой-то компромисс, позволяющий сохранить лицо.

Я скептически отношусь к тому, что три клуба попытаются добиться соблюдения пункта контракта и потребовать 150 миллионов евро от тех, кто ушел. Все могло бы быть иначе, если бы они принадлежали частным инвесторам, которые просто хотели заработать и сыграть в долгую игру, даже если это означает навредить клубу. Но «Барселоной» и «Реалом» управляют ассоциации болельщиков. «Ювентус» принадлежит семье Аньелли более века. Я не могу представить, чтобы они крушили все в невероятной погоне за деньгами, даже если это полмиллиарда каждому.

В конечном счете, речь идет о деньгах и перерасходе средств как об ударе пандемии. Это можно исправить деньгами. И в связи с этим не стоит сбрасывать со счетов возможность появления на арене ФИФА и, возможно, расширения ее клубного чемпионата мира (турнир в стиле чемпионата мира с участием 24 клубов, который должен был начаться этим летом, но был отложен из-за COVID) и увеличения частоты его проведения.