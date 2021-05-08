Будущее Суперлиги: примирение или новая война?

В самом УЕФА поприветствовали решение девяти клубов, признавших, что проект Суперлиги был ошибкой, которая принесла вред болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам и другим клубам континента. УЕФА уточнил, что эти девять клубов пообещали больше никогда не предпринимать подобных попыток раскола.
Среди подписантов документа: «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Интер», «Милан» и «Атлетико». За совершенные ошибки им придется заплатить, притом в прямом смысле слова.
Вышеназванные клубы согласились
Также УЕФА потребовал, чтобы клубы-основатели Суперлиги
Однако, согласившись с условиями своей реинтеграции в УЕФА, девять клубов дали старт борьбе по второму документу — письму, отправленному приверженцами Суперлиги с угрозами взыскать миллионные ущербы за выход из проекта.
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» по-прежнему заявляют, что не хотят позволить Суперлиге умереть. Более того, на этой неделе они заявили, что
Между объявлением о создании Суперлиги 18 апреля и ее практической приостановки из-за народных протестов прошло всего 48 часов. Вслед за этим президенты и владельцы некоторых клубов провели экстренные встречи с футбольными лидерами в своих странах, чтобы попытаться смягчить любые возможные наказания.
Вскоре в УЕФА заявили, что будут лояльно относиться к раскаявшимся клубам, в отличие от тех, которые откажутся идти на сотрудничество. Организация предупредила, что бунтари рискуют подвергнуться самому суровому наказания —
Некоторые факты свидетельствуют о том, что 8 из 12 клубов Суперлиги довольно быстро согласились подписать декларацию УЕФА, но нужен был еще один, чтобы принудительно ликвидировать проект, и девятый клуб появился в пятницу, 7 мая. Теперь же всех ожидает длительная и дорогостоящая серия взаимных обвинений.
Усилия УЕФА по изоляции и наказанию любых несогласных является показателем того, как сильно и как быстро испортились отношения между ведущими клубами. Это также подчеркивает, что даже после своей короткой жизни и внезапной смерти Суперлига продолжает раскалывать европейский футбол.