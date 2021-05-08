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    Будущее Суперлиги: примирение или новая война?

    Девять клубов пошли на условия УЕФА, но самая стойкая тройка продолжает борьбу

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    Флорентино Перес
    Менее чем через две недели после вступления в так называемую европейскую Суперлигу, которая должна была бросить вызов Лиге чемпионов, группа крупнейших футбольных клубов оказалась втянута в очередную закулисную битву.
    На этот раз клубы борются не с футбольными функционерами, а друг с другом. В основе этой битвы — два документа. Один из них был опубликован накануне и подписан 9 из 12 клубами-основателями Суперлиги. В тексте говорится, что они официально отказываются от проекта и вновь возвращаются в существующую систему УЕФА.

    В самом УЕФА поприветствовали решение девяти клубов, признавших, что проект Суперлиги был ошибкой, которая принесла вред болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам и другим клубам континента. УЕФА уточнил, что эти девять клубов пообещали больше никогда не предпринимать подобных попыток раскола.

    Среди подписантов документа: «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Интер», «Милан» и «Атлетико». За совершенные ошибки им придется заплатить, притом в прямом смысле слова.

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    • Вышеназванные клубы согласились пожертвовать в общей сложности 15 миллионов евро на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, отказаться от 5 процентов дохода, который они получили бы от еврокубков в этом сезоне и заплатить штраф в размере 100 миллионов евро, если они когда-либо снова присоединяться к любому несогласованному турниру.

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    Также УЕФА потребовал, чтобы клубы-основатели Суперлиги подписали декларацию об обязательствах, которая завершит формальное разрушение нового турнира и вернет клубы в официальные структуры и органы европейского футбола.

  • Александер Чеферин
  • Президент УЕФА
  • Две недели назад я сказал на конгрессе УЕФА: нужно быть сильными, чтобы признать ошибку. Эти клубы именно так и поступили. Принимая свои обязательства и готовность исправить ошибки, УЕФА хочет оставить эту главу позади и двигаться вперед в позитивном ключе. Меры, о которых объявили сегодня, достаточно серьезные, но УЕФА не оставит себе деньги, которые получит от штрафов. Средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию. Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой Суперлиге, и УЕФА будет разбираться с этими клубами в дальнейшем.

    • Однако, согласившись с условиями своей реинтеграции в УЕФА, девять клубов дали старт борьбе по второму документу — письму, отправленному приверженцами Суперлиги с угрозами взыскать миллионные ущербы за выход из проекта.

    «Реал», «Ювентус» и «Барселона» по-прежнему заявляют, что не хотят позволить Суперлиге умереть. Более того, на этой неделе они заявили, что подадут судебные иски с требованием наложить финансовые санкции на своих бывших партнеров, а также будут оспаривать влияние УЕФА на клубный футбол в европейской судебной системе.

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    • Между объявлением о создании Суперлиги 18 апреля и ее практической приостановки из-за народных протестов прошло всего 48 часов. Вслед за этим президенты и владельцы некоторых клубов провели экстренные встречи с футбольными лидерами в своих странах, чтобы попытаться смягчить любые возможные наказания.

    Вскоре в УЕФА заявили, что будут лояльно относиться к раскаявшимся клубам, в отличие от тех, которые откажутся идти на сотрудничество. Организация предупредила, что бунтари рискуют подвергнуться самому суровому наказания — двухлетнему отстранению от Лиги чемпионов.

    Некоторые факты свидетельствуют о том, что 8 из 12 клубов Суперлиги довольно быстро согласились подписать декларацию УЕФА, но нужен был еще один, чтобы принудительно ликвидировать проект, и девятый клуб появился в пятницу, 7 мая. Теперь же всех ожидает длительная и дорогостоящая серия взаимных обвинений.

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    • Усилия УЕФА по изоляции и наказанию любых несогласных является показателем того, как сильно и как быстро испортились отношения между ведущими клубами. Это также подчеркивает, что даже после своей короткой жизни и внезапной смерти Суперлига продолжает раскалывать европейский футбол.

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