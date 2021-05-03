Владельцы «Манчестер Юнайтед» должны услышать фанатов

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили протест против владельцев клуба, который привел к беспорядкам и сорвал матч против «Ливерпуля». Разбираемся, почему это случилось, и к чему может привести.

Фанаты «МЮ» уже давно протестуют против Глейзеров

Подобные события в разное время и в разных обстоятельствах могут дать разные результаты. Об этом легко забыть, размышляя о воскресных событиях в Манчестере, которые вынудили «Ливерпуль» отложить визит к «Манчестер Юнайтед».

Примерно 200 фанатов заблокировали автобус хозяев от выезда из отеля «Лоури», в то время как более 1 тыс. человек протестовали рядом с «Олд Траффорд» и, в конце концов, ворвались на стадион, причем некоторые из них отметились вандализмом на поле и в зонах для гостей, а также устроили в столкновения с правоохранительными органами.

Двое полицейских были ранены в ходе мирной акции протеста, которая позже не обошлась без насилия. Фанаты «Красных Дьяволов» приступили к активным действиям против семьи Глейзеров, которая владеет контрольным пакетом акций клуба с 2005 года. Они изначально стали непопулярны среди болельщиков (о чем ниже), и против них уже протестовали в прошлом, где их пиком стал 2010 год.

Глейзеры не хотят прислушиваться к фанатам

Тогда никто иной, как Дэвид Бекхэм надел зелено-золотой шарф, — символ кампании против Глейзеров на «Олд Траффорд» — но безрезультатно. Когда дело доходит до народных настроений, Глейзеры не демонстрируют какую-либо отзывчивость, хотя Джоэль Глейзер совсем извинился за свою роль в попытке создать Суперлигу, что отвергли многие болельщики манкунианцев.

Возникает соблазн пройти обычную рутину: много сочувствия к болельщикам «Юнайтед», отсутствие любви к Глейзерам, осуждение насилия и принятие того, что ничего не изменится, потому что дела обстоят так, как обстоят. Глейзеры выдерживают критику уже в течение 16 лет и ни разу не изменили своего мнения. Бизнес есть бизнес.

Вряд ли так должно быть, потому что времена, похоже, изменились. «Это может быть важным моментом для изменения футбола к лучшему», — заявил мэр Манчестера Энди Бернхэм. «Мы все должны осудить насилие любого рода и сосредоточить внимание на поведении тех, кто руководит игрой».

Когда вы по сути заручаетесь поддержкой мэра города — и, чтобы мы не забыли, это была полиция Бернхэма, которая противостояла протестующим, который предлагает вам «сосредоточить внимание» на «поведении» тех, кто «руководит игрой», возможно, это не просто бизнес.

Глейзеры повесили долг на «МЮ»

Может быть, стоит напомнить, что Глейзеры делали и продолжают делать — кстати, все это совершенно законно. Проще говоря, они заняли огромную сумму денег, чтобы купить «Манчестер Юнайтед». Получив контроль, они переложили этот долг на клуб, который не имел долгов с 1931 года.

Уже одно это в нормальным образом регулируемой отрасли (которой не является футбол) должно было вызвать тревогу. Конечно, не все долги одинаково проблемны, и «Красные Дьяволы» всегда прибыльны, а это значит, что им нетрудно обслуживать долг.

Но если учесть, что долг возник не из-за усиления команды, ремонта стадиона или в результате кризиса, такого как пандемия, а просто из-за привилегии владеть Глейзерами? Что ж, эта часть правды раздражает. И вы задаетесь вопросом, должны ли мы позволять кому-то подвергать риску такого масштаба один из самых здоровых и прибыльных клубов в мире.

Конечно, на этом все не заканчивается. Этот долг, который возник исключительно для того, чтобы позволить Глейзерам приобрести клуб, нуждается в обслуживании, а это означает, что вам нужно выплачивать проценты по нему.

«МЮ» способен обслуживать долги, но это вредит клубу

Это то, что «Юнайтед» может делать, потому что остается прибыльным, но это также означает, что огромные суммы уходят на выплату процентов по обязательствам, в которых нет необходимости. Фактически, между обслуживанием долга, гонорарами и дивидендами из клуба ушло намного больше миллиарда долларов. Почему? Опять же, ни по какой другой причине, кроме привилегии принадлежать Глейзерам.

Кто-то мог бы переварить все это, если бы при новых собственниках были бы выдающиеся результаты на поле, но за восемь лет, прошедших с момента ухода сэра Алекса Фергюсона, все, что они могут показать, — это два внутренних кубка и Лига Европы. Это правда, что их доходы почти утроились в период с 2006 по 2019 годы, но также увеличились и доходы большинства крупных европейских клубов.

Фиаско Суперлиги, возможно, послужило катализатором возобновления ярости против Глейзеров, но она так и не прошла. Поклонники могут согласиться с тем, что владельцы получают прибыль от того, что для них является страстью, а не просто развлечением, но только в определенных обстоятельствах: когда они повышают ценность благодаря своему управлению и лидерству, или когда они продают собственность и зарабатывают на приросте капитала. А не тогда, когда они просто выкачивают деньги из клуба год за годом.

У «МЮ» будут проблемы, если Глейзеры не услышат фанатов

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать насилия и вандализма. Но если мы чему-то научились из протестов, прямые действия — будь то бойкоты, сидячие забастовки или просто люди на улицах — совсем другое дело. Иногда это дает результаты, особенно если все проходит мирно и за этим стоит народное мнение.

Не нужно быть наивным, чтобы предполагать, что Глейзеров можно убедить продать клуб, как надеется фанат и легенда «Юнайтед» Гари Невилл. Но также не стоит быть циничным, чтобы думать, что, особенно в нынешних условиях, ситуация не может улучшиться с точки зрения представительства фанатов и институционального контроля.

Именно это наследие — вот что поставлено на карту и что фанаты «МЮ» стремятся защищать — от Глейзеров и от Суперлиги. Если американские владельцы клуба не прислушаются к ним, это рискует привести к еще более радикальным протестам, что лишь усугубит ситуацию. Скорее всего, лишь так фанаты «Дьяволов» способны засавить собственников к ним прислушаться и обеспечить им требуемый контроль.