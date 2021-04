Лучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому»

Этот успех дает «красным дьяволам» огромное преимущество перед ответной встречей на следующей неделе. Кого можно назвать победителем, а кого — проигравшим?

Победитель: Бруну Фернандеш

В январе 2020 года «Манчестер Юнайтед» был объектом шуток. Команда среднего уровня лишь изредка могла одержать крупную победу благодаря Маркусу Рашфорду. Затем манкунианцы подписали Бруну Фернандеша, и почти в мгновение ока все изменилось.

Португалец практически в одиночку снова превратил «Манчестер Юнайтед» в достойную команду. Сила его присутствия на поле привела к тому, что «красные дьяволы» наверстали упущенное, и минувшим вечером «Рома» почувствовала его гнев.

Ловкость его первого гола, четкость его первого ассиста на Кавани, хладнокровность при исполнении пенальти или феноменальный второй ассист на Погба — все это было сделано с максимальной остротой и безмятежность.

Этот игрок не просто хорош сам по себе, он также заставляет своих партнеров играть еще лучше. Бруну Фернандеш — лучшее подписание «Юнайтед» за 15 лет. Футболист чистой энергии, заряжающий команду и поднимающий ее из чистилища к свету.

Проигравший: Виктор Линделеф

Если Поль Погба был совершенно неудачлив при назначении пенальти, когда мяч отскочил от земли и попал французу в руку, то Виктор Линделеф оказался просто не в состоянии предотвратить второй гол «Ромы». Швед всегда был слабым звеном в тылу «Юнайтед», и снова подтвердил свой статус.

Линделеф в своем привычном стиле покинул центральную зону, чтобы толкаться с нападающим, но, как в большинстве случаев, не только не отобрал мяч, но и даже не сфолил. Это позволило «Роме» найти зияющую дыру в штрафной площади — Мхитарян отличным пасом нашел Пеллегрини, тот прострелил на Джеко, который и отправил мяч в цель.

Шведский защитник является обузой и должен быть заменен. Сейчас более предпочтительным вариантом является Аксель Туанзебе, ну а летом, возможно, появится новый защитник.

Победитель: Эдинсон Кавани

Когда Эдинсон Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в последний день трансферного окна, от этой сделки пахло отчаянием, которое во многом было примером трансферного бизнеса «Юнайтед» под руководством Эда Вудворда.

Для «Манчестер Юнайтед» Кавани считался талисманом, настоящим лидером атаки и примером для подражания. Конечно, в его возрасте он не мог выдерживать стабильность, но когда он находил свой ритм, то был так же хорош, как всегда. Вчера вечером он нашел ритм.

Все началось уже на 10-й минуте, когда его восхитительный пас позволил Бруну Фернандешу прорваться к воротам и вывести «Юнайтед» вперед. После этого и вплоть до перерыва «Юнайтед» выглядел безнадежным, но Кавани оставался трудолюбивым.

По мере того, как игра продолжалась, уругваец даже умудрился промахнуться со своей любимой позиции вблизи ворот. Но он никогда не переставал двигаться, никогда не переставал бежать.

Затем во втором тайме, когда кто-то должен был выполнить простую, но важную работу — забить мяч в сетку ворот — Кавани стал исполнителем идей. Потрясающий выстрел в верхний угол и удача на добивании после удара Аарона Ван-Биссаки позволили манкунианцам вновь вырваться вперед. Вскоре уругваец заработал пенальти, позволивший «Юнайтед» уйти в отрыв.

А в завершение вечера его невероятный пас позволил Мэйсону Гринвуду забить шестой гол и закрепить победу.

Два гола, две результативные передачи и один заработанный пенальти. Эдинсон Кавани — опытный мужик.

Проигравший: медицинский штаб «Ромы»

Никто и никогда не хочет видеть травму футболиста, тем более на первых минутах полуфинала. Поэтому, когда Жордан Верету покинул поле уже на 5-й минуте, вы, наверняка, немного посочувствовали французу.

Позже пришлось уйти Пау Лопесу из-за того, что он повредил плечо, делая сейв. И снова стало грустно за вратаря, который так хорошо играл. Но все стало еще хуже, поскольку перед уходом на перерыв самый динамичный игрок «Ромы» Леонардо Спинаццола тоже получил травму.

Три травмы в первом тайме. Три! У «Ромы» после этого просто не осталось возможности провести замены, хотя в теории можно было ввести в игру еще двух свежих игроков.

Паулу Фонсека имеет полное право злиться на свой медицинский штаб.

Победитель: Уле Гуннар Сульшер

Когда в первом полуфинальном матче Лиги Европы твоя команда проигрывает 1:2 дома, многие тренеры вносят коррективы. Даже если они не понимают, что нужно делать, то все равно почти всегда что-то меняют, просто чтобы попытаться повлиять на ситуацию.

Уле Гуннар Сульшер держался твердо и отправил всех своих футболистов обратно на поле после перерыва. Мы не знаем, что он им сказал, но «Юнайтед» во втором тайме заиграл с новой энергией и целеустремленностью. «Красные дьяволы» играли с большей интенсивностью и не давали своим осажденным гостям времени на передышку.

Поль Погба был особенно хорош, и казалось, что Сульшер действительно оттянул его глубже, чем в первом тайме, что позволило команде делать более прогрессивные передачи из центра, которые не удавались Фреду и Скотту Мактоминею.

Многие смеются над тактическими способностями Сульшера, но он так хорошо настроил команду на второй тайм, что помог ей добиться победы. Ему даже не пришлось делать замену, чтобы выделить Погба более глубокую позицию, он сделал это с помощью естественного игрового ритма и позиционирования.

После матча он даже нашел время поговорить с экспертами BT Sport, которые советовали ему внести изменения. «Возможно этим двоим (Полу Скоулзу и Оуэну Харгривзу) стоит задуматься над тем, чтобы оставить всех игроков на поле, сделав ставку на сбалансированную команду», — сказал норвежец, защищая свой выбор в лице Фреда и Мактоминея.

Какой бы ни была причина, по которой он принял это решение, ясно, что Уле Гуннар Сульшер доверяет своим игрокам. И раз уж Бруну Фернандеш, Поль Погба и Эдинсон Кавани пребывают в такой форме, то почему бы не сделать этого?

Проигравший: Эдин Джеко

Эдин Джеко забил второй гол «Ромы» минувшим вечером. Его аккуратный удар по пустым воротам завершил красивую комбинацию и обеспечил «волкам» преимущество в первом тайме. После этого взятия ворот стало известно, что босниец забивал «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в трех разных десятилетиях за три разные команды в трех разных турнирах.

В 2009 году он отличился за «Вольфсбург» в Лиге чемпионов, в 2012 и 2014 годах — за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, а теперь в 2021 году — за «Рому» в Лиге Европы. Поразительное достижение, охватывающее всю карьеру нападающего.

И все же никто не говорит о нем или о его статистике, потому что «Рома» получила пощечину во втором тайме. Вот почему он неудачник.