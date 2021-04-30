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    Непростительная ошибка. «Барселона» упустила шанс спасти сезон

    Обзор СМИ после сенсационного поражения «Барселоны» в домашней игре с «Гранадой»

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    Лионель Мессии
    «Барселона» снова разочаровала. На этот раз команда Рональда Кумана упустила шикарную возможность подняться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Для этого надо было всего лишь выиграть на «Камп Ноу» у «Гранады». Но вместо этого «Барса» проиграла — 1:2.
    Хотя поначалу вообще ничего не предвещало беды. «Барселона» сильно провела первый тайм, Лионель Месси забил очередной гол, и, казалось, что после перерыва каталонцы выйдут добивать соперника. Но получилось чуть-чуть наоборот. Прямо сейчас узнаем, как испанские СМИ отреагировали на очередной провал «Барселоны», которая могла обогнать и «Реал», и «Атлетико», а в итоге осталась на третьем месте.

    Потрясение

    «В 24-х предыдущих матчах на "Камп Ноу" "Гранада" не набрала ни одного очка. В четверг вечером они тоже ни на что не рассчитывали. "Барса" летела вверх по турнирной таблице, тогда как для "Гранады" сезон уже закончен — ей больше не надо переживать за свое будущее, опасаясь вылета в Сегунду.

    И именно в тот момент, когда этого ждали меньше всего, "Гранада" во втором тайме дважды поразила каталонские ворота, ответив тем самым на гол Лионеля Месси после удачной комбинации с Гризманном.

    После перерыва "Барса" продолжала атаковать, но, как обычно, небрежно действовала в обороне. "Гранада" забила хорошие мячи, но, прежде всего, это был результат ошибок защиты. Сразу после второго пропущенного мяча в нападение ушел даже Пике.

    В итоге Кумана удалили за словесный выпад в адрес четвертого арбитра, а лидер по итогам первого тайма вернулся на третье место. Шансы "Атлетико", "Реала" и "Севильи" на чемпионства снова улучшились. И все благодаря "Гранаде", оказавшей им огромную услугу», — пишет обозреватель AS Альфредо Реланьо.

  • Мне не за что винить игроков. Мы сделали максимум. Нам следовало сохранять идеальную концентрацию. Мы пропустили два мяча из-за того, что оставляли пространство. Нам следовало перехватывать мяч. Мы не очень хорошо сыграли в обороне. Это большой удар, мы разочарованы. С завтрашнего дня мы начнем думать о следующем матче. Нужно постараться выиграть пять оставшихся матчей, чтобы стать чемпионами. Для нас ситуация остается такой же, как и для остальных команд.
  • Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»

    • Новый поворот в чемпионской гонке

    «Казалось, что "Барселона" контролирует ситуацию, несмотря на преимущество всего лишь в один мяч. Но в итоге сине-гранатовым не удалось удержать гостей. Точные удары Дарвина Мачиса и Хорхе Молины оставили "Барсу" позади "Атлетико" и "Реала".

    Куман перед этой игрой внес некоторые изменения в состав команды, которая на выходных одержала победу над "Вильярреалом". В старте вместо Педри появился Илайш Мориба, Лангел в центре обороны заменили Умтити, а Сержи Роберто занял позицию на правом фланге, где в последнее время чаще играет Сержиньо Дест.

    "Барселоне" потребовалась половина первого тайма, чтобы вскрыть оборону "Гранады", но это было сделано очень стильно. Месси поразил ворота после комбинации с участием Гризманна. Организатором симфонической игры "Барселоны" был Серхио Бускетс.

    Несмотря на все превосходство и яркую игру, за полчаса до конца игры у "Барсы" было преимущество всего в один гол. И "Гранада" перевернула матч с ног на голову. Мачис подхватил отскочивший от ноги Мингесы мяч и расстрелял ближний угол ворот — 1:1.

    Первой реакцией Кумана стали замены — Дембеле вышел вместо Мингесы, а Мориба уступил место на поле Педри.

    Но на этот раз пройти оборону "Гранады" оказалось слишком сложно. Более того, вскоре "Барса" пропустила еще, забыв в центре своей штрафной про Хорхе Молину.

    В итоге "Гранада" так и не дала трещину, добавив еще один поворот в самую интригующую гонку за титул за последние годы», — пишет Marca.

    Необъяснимые потери

    «В тот день, когда "Барса" могла захватить лидерство и совершить отличный камбэк в текущем чемпионате, он а в итоге уступила "Гранаде", которая воспользовалась всего лишь двумя своими ударами по воротам.

    И это была самая болезненная ошибка "Барселоны" в этом сезоне на своем поле. Самая неоправданная, но не единственная. "Барса" потеряла на "Камп Ноу" 14 очков, и в некоторых случаях это очень сложно объяснить.

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    • Вечеринку "Барсе" испортила команда, которая в этом сезоне провела больше всего матчей и у которой, в принципе, должны быть самые уставшие ноги. Все перечеркнули две ошибки в обороне и потеря концентрации, в том числе у Кумана. Это привело к неожиданному камбэку "Гранады", а "Барсу" оставило без лидерства. Непростительно», — отмечает каталонское издание Sport.

    Оставшиеся матчи «Атлетико», «Реала», «Барселоны» и «Севильи»:

    Лидеры «Барсы» спрятались после фиаско

    «Осталось пять туров, и "Барса" по-прежнему может выиграть этот сумасшедший чемпионат, но теперь она зависит не только от себя, но и от результатов "Реала" и "Атлетико". Увы, но "Барселона", в составе которой в этом матче было достаточно опытных игроков, не усвоила урок недавних игр на "Камп Ноу". В матче с "Вальядолидом" все решилось на последних минутах, а в игре против "Хетафе" проблемы возникли по ходу второго тайма, когда команда явно расслабилась.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Просто гуляя по полю, уже никого не получится победить. А тем более, если не реализовывать стопроцентные моменты, которые были у Месси и Гризманна. "Гранаде" же оказалось достаточно двух ударов, чтобы забить два мяча.

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    • В этом и заключается проблема нынешней "Барселоны", которая на матч с заметно уставшим соперником вышла с пятью защитниками и всего лишь двумя нападающими.

    Всякое случается. Но логично, что после подобных матчей некоторые из лидеров общаются с журналистами, чтобы объяснить произошедшее. Сейчас же они просто спрятались. От разговора не скрылись только Альба и Де Йонг. Спасибо», — пишет в своей колонке автор Mundo Deportivo Хавьер Бош.

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