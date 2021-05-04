Новая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии

В последний раз «Интер» завоевывал скудетто в сезоне 2009/10 с Жозе Моуринью на посту главного тренера. Тогда «нерадзурри» впервые в истории итальянского футбола оформили требл. Казалось, что «Интер», который на тот момент выиграл пять титулов подряд, становился главной доминирующей силой страны.

Однако вышло так, что Моуринью ушел, команда развалилась, и после одного титула «Милана» в Италии установилась власть другого гиганта. Под руководством Антонио Конте «Ювентус» выиграл Серию А в сезоне 2011/12, не проиграв ни одного матча. «Бьянконери» завоевали девять титулов подряд с тремя разными тренерами во время этого успешного периода, которого итальянский футбол никогда раньше не видел.

Теперь же этому всему положил конец тот самый человек, с которого все началось. Конте проводит в «Интере» второй сезон, и после того, как он упал на последнем препятствии и финишировал вторым год назад, привел «нерадзурри» к поистине доминирующему триумфу в чемпионате за четыре тура до конца.

Самое большое достижение Конте?

Антонио Конте как тренер — неоднозначная фигура. Он известен своими требованиями к игрокам и руководству, темпераменту и способностью разочаровывать окружающих. Но он явно великолепен, что и продемонстрировал в этом сезоне.

В 1960-х годах миланский «Интер» был одной из лучших команд мира, выигрывая подряд итальянские титулы и еврокубки. Однако с тех пор, как они проиграли «Селтику» в финале Кубка чемпионов 1967 года, наступил кризис.

Тренеры, побеждавшие в Серии А за последние десять лет squawka.com

С 1967 по 2005 год, то есть за 38 лет, «Интер» выиграл всего три титула. Клуб лишь наблюдал, как «Ювентус» побеждал в каждом из трех десятилетий, как «Милан» совершал революцию в игре, как «Наполи» подписал Диего Марадону и делал его культовым героем на все времена. При этом «нерадзурри» превратились в ходячую шутку о том, что они «способны вырвать поражение из пасти победы».

Конте нужно было смириться с этой шуткой, взять под опеку отвергнутых игроков и превратить их в мощный коллектив. И вот мы видим, как эта команда восхищает своей способностью наказывать соперников, способностью играть от обороны, заново раскрывать таланты, и это действительно говорит о гениальности тренера.

Последнее десятилетие в итальянском футболе связано с блеском Антонио Конте. Сначала он выиграл Серию А без поражений с «Ювентусом», а теперь привел к триумфу «Интер». Только подумайте — «нерадзурри» оформили чемпионство за четыре тура до конца, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. Это ошеломляющее доминирование, и если в конце 2000-х их титулы были тесно связаны с «кальчополи», то теперь никто не может их упрекнуть. Полная заслуга «Интера».

«Кальчополи»

Нельзя говорить об «Интере», «Ювентусе» и Серии А, не упомянув «кальчополи» — коррупционном скандале и сговоре, в котором были замешаны многие команды, в том числе и «старая синьора». Результат расследования оказался впечатляющими, поскольку «Юве» был отправлен в Серию B, а это означало уход целого ряда суперзвезд. Примечательно, что Златан Ибрагимович и Патрик Виейра ушли как раз в «Интер», единственный большой клуб (наряду с «Ромой»), который не был замечен в каких-либо нарушениях.

Таким образом, «Интер» выиграл сразу пять титулов в конце 2000-х годов в тени «кальчополи». «Ювентус» вылетел, а «Милан» потерял много очков. Фактически, первый из пяти титулов «Интера» был выигран «Ювентусом», но передан «нерадзурри» по решению суда. И, конечно же, последующее доминирование было обусловлено менталитетом победителя, привнесенным Ибрагимовичем и Виейра, а также отсутствием реальной конкуренции.

Мы упоминаем это не для того, чтобы принизить те победы, которые были вполне законными, а для того, чтобы повысить славу нынешнего сезона. Никто не имеет права плохо отзываться о сегодняшней команде, о текущем чемпионате. Никто не должен сомневаться в достижениях миланской команды, которая предотвратила десятилетие господства «Ювентуса».

Этот титул стал 19-м для «Интера», опередившего по этому показателю «Милан», у которого 18 трофеев. «Нерадзурри» завоевали его благодаря грамотному подпору персонала, гениальности тренерского мастерства Конте и великолепной игре футболистов.

Ромелу Лукаку — игрок года

Каждому обладателю титула нужен талисман — игрок, который будет лидером как по ярким выступлениям, так и по голам. Иногда такой футболист отличается и тем, и другим, и в «Интере» этим кем-то стал 27-летний бельгиец Ромелу Лукаку.

Еще в 2017 году Лукаку сиял в Премьер-лиге в составе «Эвертона», когда «Челси» Антонио Конте захотел его подписать. «Синие» как раз стали чемпионами, но Конте все равно хотел заменить Диего Косту на Лукаку.

«Я очень хотел подписать Ромелу, когда был в "Челси", даже будучи в "Ювентусе" я следил за ним», — сказал Конте в 2020 году, перед тем, как назвать бельгийца алмазом, нуждающимся в обработке. — «Теперь я могу приступить к полировке алмаза».

В 91 матче за «Интер» Лукаку отличился 61 раз. В своем первом сезоне он повторил рекорд великого Роналдо по количеству голов в дебютной кампании за «нерадзурри». А в сезоне 2020/21 он сделал то, чего не смог сделать даже Роналдо — привел «Интер» к титулу.

Очки по системе «гол+пас» в Серии А squawka.com

И этот титул действительно должен запомниться как титул Лукаку. Безусловно, у «Интера» отличная команда, и важность 15 голов и 5 результативных передач Лаутаро Мартинеса нельзя недооценивать, но Лукаку находится на другом уровне. Хотя он не станет лучшим бомбардиром (у Криштиану Роналду 27 голов), нет никаких сомнений в том, что он является лучшим игроком сезона.

21 забитый мяч ставит его на второе место в списке бомбардиров. Между тем, 10 результативных передач делают его лучшим в лиге, наряду с Хуаном Куадрадо и Русланом Малиновским. По системе «гол+пас» он набрал 31 очко и стал лучшим в Серии А. Только Роберт Левандовски, Лионель Месси, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе могут похвастаться лучшими показателями в сильнейших чемпионатах Европы.

Лукаку входит в эту элитную компанию. Он выглядит стройнее, злее, острее и умелее, чем когда-либо. Конте тщательно отполировал алмаз, и сам Лукаку с этим соглашается.

«Конте улучшил меня во всех отношениях. Благодаря тренеру я понял, кто я», — сказал бельгиец. — «Уже после первой тренировки с этим наставником я осознал, что "Интер" сделал правильный выбор».

Отверженные

Так же, как геройства Лукаку и Лаутаро, в «Интере» впечатлили те футболисты, которых многие называли выброшенными и отвергнутыми.

Артуро Видаль потерпел неудачу в «Барселоне», у Криштиана Эриксена возникли проблемы с «Тоттенхэмом», прежде чем он, наконец, продал его за небольшие деньги, а «Бавария» не чувствовала необходимости вернуть Ивана Перишича, даже после того, как он помог ей оформить требл.

А теперь вспомните «Манчестер Юнайтед». Помимо Лукаку, были еще Алексис Санчес и Эшли Янг, игроки, которые покинули «Олд Траффорд», казалось, отдав все, что у них было. Однако под руководством Конте они смогли предложить что-то новое.

Маттео Дармиан в «Манчестер Юнайтед» едва не погубил свою карьеру, но летом он перешел в «Интере» и в конечном итоге забил два решающих гола в прошлом месяце, позволив миланцам упрочить свое лидерство и избежать большого количества ничьих, которые так дорого им стоили в сезоне 2019/20.

Все эти отверженные были объединены Конте. Они сплотились вокруг своего лидера и предоставили превосходную платформу для процветания таких суперзвезд «Интера», как Лаутаро Мартинес, Марсело Брозович, Нико Барелла, Стефано Сенси и, конечно же, величественного Ромелу Лукаку. И эти суперзвезды привели «Интер» к новому расцвету, который может стать основанием династии на вершине итальянского футбола.