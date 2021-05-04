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    Новая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии

    Антонио Конте и его подопечные положили конец доминированию «Ювентуса»

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    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку
    После долгого ожидания и многих лет надежд миланский «Интер», наконец, снова стал чемпионом Италии, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    В последний раз «Интер» завоевывал скудетто в сезоне 2009/10 с Жозе Моуринью на посту главного тренера. Тогда «нерадзурри» впервые в истории итальянского футбола оформили требл. Казалось, что «Интер», который на тот момент выиграл пять титулов подряд, становился главной доминирующей силой страны.

    Однако вышло так, что Моуринью ушел, команда развалилась, и после одного титула «Милана» в Италии установилась власть другого гиганта. Под руководством Антонио Конте «Ювентус» выиграл Серию А в сезоне 2011/12, не проиграв ни одного матча. «Бьянконери» завоевали девять титулов подряд с тремя разными тренерами во время этого успешного периода, которого итальянский футбол никогда раньше не видел.

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    • Теперь же этому всему положил конец тот самый человек, с которого все началось. Конте проводит в «Интере» второй сезон, и после того, как он упал на последнем препятствии и финишировал вторым год назад, привел «нерадзурри» к поистине доминирующему триумфу в чемпионате за четыре тура до конца.

    Самое большое достижение Конте?

    Антонио Конте как тренер — неоднозначная фигура. Он известен своими требованиями к игрокам и руководству, темпераменту и способностью разочаровывать окружающих. Но он явно великолепен, что и продемонстрировал в этом сезоне.

    В 1960-х годах миланский «Интер» был одной из лучших команд мира, выигрывая подряд итальянские титулы и еврокубки. Однако с тех пор, как они проиграли «Селтику» в финале Кубка чемпионов 1967 года, наступил кризис.

    Тренеры, побеждавшие в Серии А за последние десять лет
    squawka.com

    С 1967 по 2005 год, то есть за 38 лет, «Интер» выиграл всего три титула. Клуб лишь наблюдал, как «Ювентус» побеждал в каждом из трех десятилетий, как «Милан» совершал революцию в игре, как «Наполи» подписал Диего Марадону и делал его культовым героем на все времена. При этом «нерадзурри» превратились в ходячую шутку о том, что они «способны вырвать поражение из пасти победы».

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    Конте нужно было смириться с этой шуткой, взять под опеку отвергнутых игроков и превратить их в мощный коллектив. И вот мы видим, как эта команда восхищает своей способностью наказывать соперников, способностью играть от обороны, заново раскрывать таланты, и это действительно говорит о гениальности тренера.

    Последнее десятилетие в итальянском футболе связано с блеском Антонио Конте. Сначала он выиграл Серию А без поражений с «Ювентусом», а теперь привел к триумфу «Интер». Только подумайте — «нерадзурри» оформили чемпионство за четыре тура до конца, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. Это ошеломляющее доминирование, и если в конце 2000-х их титулы были тесно связаны с «кальчополи», то теперь никто не может их упрекнуть. Полная заслуга «Интера».

    «Кальчополи»

    Нельзя говорить об «Интере», «Ювентусе» и Серии А, не упомянув «кальчополи» — коррупционном скандале и сговоре, в котором были замешаны многие команды, в том числе и «старая синьора». Результат расследования оказался впечатляющими, поскольку «Юве» был отправлен в Серию B, а это означало уход целого ряда суперзвезд. Примечательно, что Златан Ибрагимович и Патрик Виейра ушли как раз в «Интер», единственный большой клуб (наряду с «Ромой»), который не был замечен в каких-либо нарушениях.

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    • Таким образом, «Интер» выиграл сразу пять титулов в конце 2000-х годов в тени «кальчополи». «Ювентус» вылетел, а «Милан» потерял много очков. Фактически, первый из пяти титулов «Интера» был выигран «Ювентусом», но передан «нерадзурри» по решению суда. И, конечно же, последующее доминирование было обусловлено менталитетом победителя, привнесенным Ибрагимовичем и Виейра, а также отсутствием реальной конкуренции.

    Мы упоминаем это не для того, чтобы принизить те победы, которые были вполне законными, а для того, чтобы повысить славу нынешнего сезона. Никто не имеет права плохо отзываться о сегодняшней команде, о текущем чемпионате. Никто не должен сомневаться в достижениях миланской команды, которая предотвратила десятилетие господства «Ювентуса».

    Этот титул стал 19-м для «Интера», опередившего по этому показателю «Милан», у которого 18 трофеев. «Нерадзурри» завоевали его благодаря грамотному подпору персонала, гениальности тренерского мастерства Конте и великолепной игре футболистов.

    Ромелу Лукаку — игрок года

    Каждому обладателю титула нужен талисман — игрок, который будет лидером как по ярким выступлениям, так и по голам. Иногда такой футболист отличается и тем, и другим, и в «Интере» этим кем-то стал 27-летний бельгиец Ромелу Лукаку.

    Еще в 2017 году Лукаку сиял в Премьер-лиге в составе «Эвертона», когда «Челси» Антонио Конте захотел его подписать. «Синие» как раз стали чемпионами, но Конте все равно хотел заменить Диего Косту на Лукаку.

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    • «Я очень хотел подписать Ромелу, когда был в "Челси", даже будучи в "Ювентусе" я следил за ним», — сказал Конте в 2020 году, перед тем, как назвать бельгийца алмазом, нуждающимся в обработке. — «Теперь я могу приступить к полировке алмаза».

    В 91 матче за «Интер» Лукаку отличился 61 раз. В своем первом сезоне он повторил рекорд великого Роналдо по количеству голов в дебютной кампании за «нерадзурри». А в сезоне 2020/21 он сделал то, чего не смог сделать даже Роналдо — привел «Интер» к титулу.

    Очки по системе «гол+пас» в Серии А
    squawka.com

    И этот титул действительно должен запомниться как титул Лукаку. Безусловно, у «Интера» отличная команда, и важность 15 голов и 5 результативных передач Лаутаро Мартинеса нельзя недооценивать, но Лукаку находится на другом уровне. Хотя он не станет лучшим бомбардиром (у Криштиану Роналду 27 голов), нет никаких сомнений в том, что он является лучшим игроком сезона.

    21 забитый мяч ставит его на второе место в списке бомбардиров. Между тем, 10 результативных передач делают его лучшим в лиге, наряду с Хуаном Куадрадо и Русланом Малиновским. По системе «гол+пас» он набрал 31 очко и стал лучшим в Серии А. Только Роберт Левандовски, Лионель Месси, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе могут похвастаться лучшими показателями в сильнейших чемпионатах Европы.

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    • Лукаку входит в эту элитную компанию. Он выглядит стройнее, злее, острее и умелее, чем когда-либо. Конте тщательно отполировал алмаз, и сам Лукаку с этим соглашается.

    «Конте улучшил меня во всех отношениях. Благодаря тренеру я понял, кто я», — сказал бельгиец. — «Уже после первой тренировки с этим наставником я осознал, что "Интер" сделал правильный выбор».

    Отверженные

    Так же, как геройства Лукаку и Лаутаро, в «Интере» впечатлили те футболисты, которых многие называли выброшенными и отвергнутыми.

    Артуро Видаль потерпел неудачу в «Барселоне», у Криштиана Эриксена возникли проблемы с «Тоттенхэмом», прежде чем он, наконец, продал его за небольшие деньги, а «Бавария» не чувствовала необходимости вернуть Ивана Перишича, даже после того, как он помог ей оформить требл.

    А теперь вспомните «Манчестер Юнайтед». Помимо Лукаку, были еще Алексис Санчес и Эшли Янг, игроки, которые покинули «Олд Траффорд», казалось, отдав все, что у них было. Однако под руководством Конте они смогли предложить что-то новое.

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    • Маттео Дармиан в «Манчестер Юнайтед» едва не погубил свою карьеру, но летом он перешел в «Интере» и в конечном итоге забил два решающих гола в прошлом месяце, позволив миланцам упрочить свое лидерство и избежать большого количества ничьих, которые так дорого им стоили в сезоне 2019/20.

    Все эти отверженные были объединены Конте. Они сплотились вокруг своего лидера и предоставили превосходную платформу для процветания таких суперзвезд «Интера», как Лаутаро Мартинес, Марсело Брозович, Нико Барелла, Стефано Сенси и, конечно же, величественного Ромелу Лукаку. И эти суперзвезды привели «Интер» к новому расцвету, который может стать основанием династии на вершине итальянского футбола.

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