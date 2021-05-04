Интрига в Ла Лиге. Три главных вопроса перед финишем сезона

В чемпионате Испании по футболу осталось сыграть четыре тура. И на данном этапе остается еще ряд нерешенных вопросов. Рассматриваем все главные интриги оставшихся туров.

Кто станет чемпионом?

В этом сезоне Ла Лига радует зрелищной чемпионской гонкой, которая, похоже, продлится до самого финиша. Хотя еще в феврале все выглядело совсем иначе — «Атлетико» на 10 очков опережал своих конкурентов, имея игру в запасе. Казалось, что выпустить титул из рук уже невозможно, однако команда Диего Симеоне начала терять очки, а «Барселона» и «Реал» наоборот набрали неплохой ход.

Положение после 34 туров: «Атлетико» — 76 очков, «Реал» — 74 очка, «Барселона» — 74.

«Реал» защищает титул globallookpress.com

Теоретически шансы на титул сохраняет еще и «Севилья», у которой в активе 70 очков и впереди очная дуэль с «Реалом». Но как минимум до следующего тура, когда «Барселона» и «Атлетико» сыграют друг против друга, а «Севилья» примет «Реал», говорить о том, что команда Хулена Лопетеги может сотворить сенсацию, немного преждевременно. Пока же стоит констатировать, что севильцы уже гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон — отрыв от пятого места составляет 17 очков.

Оставшиеся матчи «Атлетико»: «Барселона» (в гостях), «Реал Сосьедад» (дома), «Осасуна» (дома), «Вальядолид» (в гостях)

Оставшиеся матчи «Реала»: «Севилья» (дома), «Гранада» (в гостях), «Атлетик» (в гостях), «Вильярреал» (дома)

Оставшиеся матчи «Барселоны»: «Атлетико» (дома), «Леванте» (в гостях), «Сельта» (дома), «Эйбар» (в гостях)

Верхняя часть турнирной таблицы Ла Лиги twitter.com/laliga

Кто пролетит мимо Лиги Европы?

Четверка команд, которые отправятся в Лигу чемпионов, уже известна. Правда, к ним еще может присоединиться «Вильярреал», но для этого нужно выиграть Лигу Европы.

Пока же команда Унаи Эмери занимает шестое место в таблице Ла Лиги и ведет борьбу за Лигу Европы, в которой также участвуют «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Положение после 34 туров: «Реал Сосьедад» — 53 очка, «Вильярреал» — 52, «Бетис» — 51.

Отрыв «Бетиса» от двух ближайших преследователей «Гранады» и «Атлетика» составляет 6 очков. Слабо верится, что они уже смогут вклиниться в борьбу за еврокубки.

Главный вопрос на данном этапе — кто окажется в Лиге Европы, а кто — в Лиге конференции. В Лигу Европы выйдут пятая и шестая команды по итогам чемпионата, а в новый турнир УЕФА — седьмая. Это стало возможным после того, как «Барселона», которая квалифицировалась в Лигу чемпионов, выиграла Кубок Испании. Место победителя Кубка Испании в ЛЕ, таким образом, было передано команде из Ла Лиги.

Оставшиеся матчи «Реала Сосьедада»: «Эльче» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Вальядолид» (дома), «Осасуна» (в гостях)

Оставшиеся матчи «Вильярреала»: «Сельта» (дома), «Вальядолид» (в гостях), «Севилья» (дома), «Реал» (в гостях)

Оставшиеся матчи «Бетиса»: «Гранада» (дома), «Эйбар» (в гостях), «Уэска» (дома), «Сельта» (в гостях)

Кто вылетит?

Претендентов на вылет в Ла Лиге предостаточно. На данный момент шесть команд можно считать реальными претендентами на понижение в классе. У «Валенсии» ситуация чуть лучше — 6 очков отрыва от зоны вылета все же являются довольно комфортным перевесом за четыре тура до финиша.

Положение команд после 34 туров: «Хетафе» — 34 очка, «Алавес» — 31, «Вальядолид» — 31, «Уэска» — 30, «Эльче» — 30, «Эйбар» — 26

Нижняя часть турнирной таблицы Ла Лиги twitter.com/laliga

Поул-позиция, как видим, у «Хетафе», да и набирать очки в ближайших матчах реально. А хуже всего дела обстоят у «Эйбара», однако в прошлом туре «Эйбар» разгромил «Алавес» и вернул себе надежду. К слову, уже в ближайшем туре «Хетафе» и «Эйбар» сыграют друг против друга.

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А наиболее неприятный календарь на оставшиеся тура, пожалуй, у «Вальядолида».

Оставшиеся матчи «Хетафе»: «Эйбар» (дома), «Сельта» (в гостях), «Леванте» (дома), «Гранада» (в гостях)

Оставшиеся матчи «Алавеса»: «Леванте» (дома), «Эльче» (в гостях), «Гранада» (дома), «Севилья» (в гостях)

Оставшиеся матчи «Вальядолида»: «Валенсия» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Реал Сосьедад» (в гостях), «Атлетико» (дома)

Оставшиеся матчи «Уэски»: «Кадис» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Бетис» (в гостях), «Валенсия» (дома)

Оставшиеся матчи «Эльче»: «Реал Сосьедад» (в гостях), «Алавес» (дома), «Кадис» (в гостях), «Атлетик» (дома)

Оставшиеся матчи «Эйбара»: «Хетафе» (в гостях), «Бетис» (дома), «Валенсия» (в гостях), «Барселона» (дома)