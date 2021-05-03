Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ

«Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги. За петербургский клуб хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль на счету Артема Дзюбы, а Малком забил еще один гол. В составе железнодорожников единственный гол при счете 0:5 забил Франсуа Камано. По итогам матча «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до конца сезона обеспечил себе золотые медали РПЛ. Это восьмое чемпионство клуба в истории (седьмое — в чемпионате России) и третье подряд при главном тренере Сергее Семаке.

Мухин промазал, а Дзюба — попал

Редакция Sport24 хвалит «Локомотив» за бодрое начало матча, но отмечает, что запала гостей надолго не хватило.

«В первые 15 минут болельщики "Локомотива" могли поверить в успех. Сперва Мухин со всей дури зарядил в перекладину после аута, а затем Семаку пришлось проводить вынужденную замену — вместо Вендела на поле появился Дриусси.

Но на расклад сил это не повлияло — "Зенит" владел территориальным преимуществом, а "Локо" старался выходить в контратаки. Команда из Петербурга очевидно подготовилась к контрвыпадам оппонента — Ракицкий и Чистяков сидели очень глубоко, а атакующая группа очень быстро возвращалась на свою половину поля после потерь мяча. Все это привело к тому, что после момента Мухина "Локомотив" в первом тайме не создал ничего, кроме полумомента у Жемалетдинова, удар которого заблокировал Дуглас Сантос.

Календарь и таблица РПЛ

А вот "Зенит" был в полном порядке. На 19-й минуте "Локо" сам привез атаку на свои ворота — Рыбусь неаккуратно выбил мяч и столкнулся с Дзюбой. Мяч отскочил к Азмуну, который дважды не смог переиграть в ближнем бою Гильерме. Мухин неаккуратно скинул снаряд на Дзюбу, который эффектно забросил мяч в дальний угол».

«Зенит» переломил ход игры и забил

Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов впечатлен тем, как питерцы сумели сдержать стартовый натиск противника и переломили ход матча.

«Зато продолжение было чудесным. "Зенит" как-то удивительно легко переварил все неприятности, а ближе к середине первого тайма уже было абсолютно очевидно, что преимущество — в движении, в энергетике — на его стороне. И когда оно оформилось окончательно, созрел петербуржский гол.

Малком с Сердаром Азмуном протаранили такую крепкую весной защиту "Локомотива", а отскок достался очутившемуся в углу штрафной Артему Дзюбе. Дальше было что-то такое, чего про Дзюбу, может, не знали даже всякое повидавшие его партнеры. Вообще-то таран — это его основное оружие. Но Дзюба подсек мяч над опешившим вратарем Гилерме в стиле величайших технарей не российского, а мирового футбола.

Тренер "Локомотива" Марко Николич бесновался, нападая на арбитров, впрочем, не из-за фантастического удара Артема Дзюбы, а из-за того, что случилось с ним за несколько секунд до этого. Николич, конечно, видел, как в ходе наскока "Зенита" Дзюба столкнулся с Мацеем Рыбусем, и как после столкновения — предельно жесткого — игрок "Локомотива" рухнул на газон. VAR, отвечающие за него арбитры тоже видели все, но трактовали падение Рыбуся в пользу "Зенита", не найдя в действиях Дзюбы ничего, правила нарушающего».

Гол который нельзя было засчитывать

Автор Soccer.ru Александр Чистяков разбирает самый спорный момент матча, который переломил ход встречи.

«Сложно винить Карасева, потому что на момент столкновения Дзюбы и Рыбуса фокус игры переключился, но VAR не позвал главного арбитра к монитору, постановив, что правила игры не были нарушены. Артем действительно успел затормозить перед столкновением, но повторы демонстрируют, что форвард выставил локти и наклонил корпус в сторону оппонента.

Например, спустя пару минут Карасев предъявил желтую карточку Крыховяку, на чей отставленный локоть налетел Малком. Движение Дзюбы было даже более акцентированным. Со стороны Артема не было умышленной блокировки, но имела место грубая игра, пусть и допущенная в порядке самозащиты: выставленные руки были следствием рефлекторного желания защититься от столкновения.

Если бы столкнулись корпус в корпус, то это был бы на 100% игровой стык, а так остаются сомнения. Послушаем ЭСК, куда 'Локомотив' обязательно обратится. Конечно, учитывая итоговый счет, не приходится говорить о том, что это судейское решение сломало игру 'Локомотиву', но первый гол в таком матче был невероятно важен, ведь именно от него 'Зенит' грамотно оттолкнулся в дальнейшем».

Дубль Азмуна в первом тайме

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, как ближе к концу первого тайма «Локомотив» посыпался, а «Зенит» довел счет до крупного.

«Одна из привлекавших внимание деталей игры — тактическое противостояние Семака и Николича. 'Зенит' в отличие от других соперников 'Локомотива' и сам охотно использовал ромб в центре поля в этом сезоне. За счёт него, например, чемпион в декабре полностью переиграл 'Спартак' в Санкт-Петербурге. Тем не менее Семак сделал ставку на классические 4-4-2. Большую работу выполняли крайние хавбеки Малком и Себастьян Дриусси (аргентинец уже в дебюте игры заменил получившего травму Вендела), переключавшиеся с центрхавов гостей на фланговых защитников.

Дальнейшие события лишний раз показали, что игра 'первым номером' — не конёк 'Локомотива' Николича. Гости не справлялись с быстрыми выпадами 'Зенита' с акцентом на атакующие фланги. К перерыву хозяева выигрывали по ударам 10:5 (в створ — 6:1) и с крупным счётом. Правда, второй гол санкт-петербуржцы забили после стандарта, которые как раз считаются сильной стороной железнодорожников. Хозяева разыграли угловой вместо подачи, а Пабло прозевал рывок Сердара Азмуна.

Ещё хуже ситуация стала для 'Локомотива', когда в компенсированное время первого тайма 'Зенит' забил третий мяч с пенальти. Тут точно спорить было не о чем. Пабло как косой скосил Дзюбу. Ирония судьба: Артём организовал гол для своего конкурента в гонке бомбардиров Азмуна, оформившего дубль с точки».

Сергей Семак: «Конечно, праздновать лучше всего дома»

Интервью главного тренера с кубком чемпиона РПЛ 🏆#ГородЗолотой pic.twitter.com/crBGRkd0oa — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

Третий гол Азмуна добил «Локомотив»

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев считает, что после пропущенного сразу после перерыва гола у «Локомотива» не было шансов оправиться и вернуться в игру.

«Главный тренер "Локомотива" Марко Николич был недоволен решениями Сергея Карасева, как при первом, так и при третьем голе. Но коуч явно настроился на то, чтобы перевернуть ход матча. 0:3 — это еще не повод отказываться от игры. Хотя в перерыве Мацей Рыбус говорил очень потерянно, признавшись, что команда играет ужасно.

Должно быть достучаться до игроков Николичу так и не удалось. После розыгрыша мяча с центра поля во втором тайме Ярослав Ракицкий сделал передачу на фланг. Малком подобрал мяч и выполнил навес на дальнюю штангу, где Сердар Азмун расстрелял Гильерме. Ни Малкома, ни Азмуна игроки "Локомотива" не помешали. Для иранца это был третий гол, на которые он потратил всего восемь игровых минут.

Именно в этот момент борьба в матче "Зенит" — "Локомотив" закончилась. Команда Марко Николича попыталась еще включиться. Но "Зенит" отвечал на это разрезающими контратаками. Тут же забил Артем Дзюба. "Локомотиву" удалось забить гол престижа после ошибки Ярослава Ракицкого, но по-настоящему включиться "железнодорожникам" не позволили».

Артем Дзюба: «Мы очень хорошая команда, горжусь ребятами»

Интервью нападающего после третьего чемпионства#ГородЗолотой pic.twitter.com/UBwbevUCLg — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

Ракицкий подарил «Локо» гол престижа

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что забитый «Локомотивом» гол уже не имел шансов как-то изменить настроение обеих команд — исход матча был предопределен.

«У москвичей совсем опустились руки, а у питерцев стало получаться вообще все. Спустя несколько минут в ворота Гилерме залетел уже пятый мяч — Дзюба спокойно добил мяч в сетку с нескольких метров после попадания Азмуна в перекладину. Ярослав Ракицкий рановато начал праздновать победу и подарил Франсуа Камано один мяч (нелепо потеряв мяч прямо в своей штрафной), но исход встречи сомнений не вызывал уже совсем ни у кого.

А точку в игре поставил Малком, пробивший Гилерме красивым обводящим ударом под перекладину. В этой связи хочется отметить, как мощно в нынешнем сезоне "Зенит" играет на своем поле матчи со статусом "ключевые". В декабре прямо перед паузой в гости приехал "Спартак", считанное число раз перешедший центр поля. Питерцы были тысячекратно лучше и не выиграли с крупным счетом только по стечению обстоятельств. Так что в справедливости чемпионского титула сине-бело-голубых сомневаться трудно даже самым ярым ненавистникам.

К слову о "Спартаке". Красно-белые наверняка остались довольны результатом этой встречи. Теперь их победа в Туле в понедельник позволит подвинуть железнодорожников со второго места. Но ее еще надо одержать. А для питерцев сезон уже завершен, ведь в Кубке России они выступления уже завершили».

Вильмар Барриос: «Цель достигнута, кубок наш в третий раз подряд!»

«Зенит-ТВ» показывает интервью полузащитника.#ГородЗолотой pic.twitter.com/M8H7DOFxpd — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

Тотальное преимущество

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов, признавая доминирование «Зенита» в РПЛ, сомневается в конкурентоспособности питерцев в еврокубках.

«Важно, что во всех трех сезонах сине-бело-голубые гарантировали себе титул досрочно, причем даже не за один тур до конца чемпионата. Это говорит о тотальном преимуществе "Зенита". Ни один конкурент не оказался способен бороться хотя бы до финиша. А "Зенит" в потенциально чемпионский день еще и цинично распотрошил бесспорно лучшую команду весны, которая до этого выиграла все 11 матчей в году. И кто теперь лучшая команда весны?

6:1 — это не много, а очень много. "Локомотив" был в отличной форме и без потерь подошел к встрече с надеждами даже на чемпионство. Но "Зенит" был максимально заряжен на успех. Эта победа показательна: вот на что способна самая сильная по составу команда, когда ее настрой на максимуме. Правда, только в России.

Безусловно, это успешный сезон для "Зенита". Конкуренция в этом чемпионате была гораздо жестче, чем в двух предыдущих, да и мотивация у голодных соперников выше. Но в итоговом тексте о победе нельзя не вспомнить про Лигу чемпионов. "Зенит" этой победой еще и вновь гарантировал себе участие в групповом этапе главного еврокубка, и на этот раз от сине-бело-голубых будут требовать выхода в плей-офф. Потому что число три имеет и негативную сторону».

Золото «Зенита» — приговор РПЛ

Автор «Чемпионата» Андрей Панков огорчен тем, что у питерского клуба в чемпионате России не осталось достойных конкурентов.

«Свежий успех "Зенита" разительно отличается от прошлогоднего. И это повод грустно констатировать, что наш чемпионат становится всё хуже и хуже. Когда питерцы выигрывали чемпионат в 2020-м, их первое место было железобетонным и неоспоримым. Они ровно и мощно прошли почти весь чемпионат. Но в этом сезоне всё было по-другому. "Зенит" не выглядел командой, которая не даёт шансов остальным.

Давали и в больших количествах! У "Зенита" было и поражение от "Динамо", и ничьи с "Ахматом" и "Арсеналом", и два проигрыша "Рубину". Подбирай своё — и беги к чемпионству! Но остальные клубы настолько погрязли в своих проблемах, что сами убили себя как конкурентов.

Самый яркий пример — ЦСКА. Армейцам было достаточно выиграть в Туле, чтобы потом дома, в случае победы над "Зенитом", выйти на чистое первое место. Чем всё закончилось, все помнят: поражение от "Арсенала", проигрыш питерцам и уход Гончаренко.

Великолепный по весне "Локомотив" приехал в Питер как надежда всей РПЛ, но с размаху сел в лужу, пропустив шесть голов. "Спартак" пытался бороться в течение чемпионата, но объявление Тедеско об уходе и глупые поражения от "Рубина" и "Уфы" не позволили красно-белым набрать и сохранить чемпионский темп. А "Краснодар", который перед началом чемпионата воспринимался как один из главных конкурентов питерцев, настолько погряз в болоте, что не борется даже за еврокубки. Только с приходом Гончаренко появилась надежда на то, что клуб Галицкого наконец-то придёт в себя.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Всё это приводит к тому, что "Зенит" со всеми своими проблемами (потери очков и игроков, непонятная ситуация со спортивным директором и так далее) снова выигрывает чемпионат. Причём досрочно! И от этого становится максимально грустно».

Деградация чемпионата России

Главный редактор «Советского спорта» Николая Яременко уверен — из-за того, что третий год подряд «Зенит» становится чемпионом, наше первенство стремится в тартарары.

«Но не радует это чемпионство по огромному количеству причин. Прежде всего потому, что это показатель общей деградации нашего футбола. Ведь не "Зенит" оказался лучше других — это остальные оказались еще хуже, чем он.

Да, "Зениту" повезло в стартовом отрезке матча. Отскочи после перекладины Мухина на 7-й минуте мяч не в поле, а в ворота Лунева — все могло бы пойти не так. Да, Дзюба сыграл откровенно грубо против Рыбуса в эпизоде с первым голом, в результате чего мяч отскочил к питерцам. Да, этот тот же Дзюба так откровенно подставился под пенальти в эпизоде с третьим голом. Но ясно, что как бы ни шел этот матч — питерцы все равно победили бы. Потому что соперник не предложил ровным счетом ничего.

Повторюсь: "Зенит" — чемпион справедливый. Никакого судейского заговора, никаких преференций. Только заговор денег разве что. Но это не вина "Зенита" — беда.

"Локомотив" виноват сам. Он слишком рано уверовал в то, что он лучшая команда весны и всерьез стал примерять на себя будущую квалификацию Лиги чемпионов. Тревожные звоночки звучали уже в прошлом туре, но там на счастье железнодорожников соперником был "Тамбов", то есть на самом деле соперника не было вообще. В игре с "Зенитом" железнодорожники просто сдулись. Это были команды из разных лиг».