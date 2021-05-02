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    «Челси» избежал ловушки «Фулхэма». Теперь можно подумать о «Реале»

    «Синие» закрепились на четвертом месте в АПЛ

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    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц
    Томас Тухель в одном из недавних интервью заверил, что его «Челси» ни разу не вспомнил о мадридском «Реале» после того, как клубный самолет покинул взлетно-посадочную полосу мадридского аэропорта на прошлой неделе, пишет обозреватель ESPN Том Хэмилтон.
    В то время как «Фулхэм» хранил надежду, что «Челси» хотя бы краем глаза будет смотреть на ответный полуфинал Лиги чемпионов, Тухель был непреклонен в том вопросе, что его команда думает только о ближайшем матче.

    Конечно, после таких слов можно был закатить глаза: тренеры всегда обещают сосредоточиться на предстоящем сопернике. Однако в этот раз прагматизм немца принес свои плоды. На этой неделе он упомянул, что его команде нужно найти правильное «мышление», и футболисты, безусловно, не подвели его в этом вопросе. Суббота для Тухеля выдалась просто отличным днем.

    На первый взгляд, «Челси» одержал дежурную победу, которую все ожидали. Но именно такие результаты (против «Фулхэма», которому грозит вылет из АПЛ), показывают, почему «синие» выбрали Тухеля, когда дни Фрэнка Лэмпарда на посту наставника команды были сочтены.

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    • Проведя в «Пари Сен-Жермен» бурный сезон 2019/20, завершившийся домашним дублем и выходом в финал Лиги чемпионов, Тухель понял, что нужно, чтобы держать свой корабль в правильном курсе в конце сезона. Пять изменений, которые он внес в субботу, сохраняли состав свежим, но по-прежнему конкурентоспособным, а его игроки сделали достаточно, чтобы набрать три очка благодаря дублю Кая Хаверца.

    Перед важными матчами с «Реалом» в Лиге чемпионов и с «Лестером» в финале Кубка Англии Тухель дал время на отдых Н'Голо Канте, Сесару Аспиликуэте и Кристиану Пулишичу. Билли Гилмор впервые вышел в стартовом составе в АПЛ под руководством немецкого специалиста и действовал прямо перед линией обороны, отвечая за связь защитников с нападающими.

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    Схема «синих» 3-4-3 позволила Хакиму Зиешу расположиться глубоко и помогать там, где это было необходимо, в то время как Мэйсон Маунт был совершенно безжалостен во владении мячом и в своем позиционировании. В конце концов он был заменен из-за повреждения спины, но к тому моменту темп и интенсивность матча упали, ведь «Челси» решил задачу.

    «Это был идеальный матч, и парни заслужили признание тренера», — сказал Тухель. — «Легко запутаться между двумя большими играми. Было необходимо сыграть полностью сосредоточенно. Мы приняли вызов и справились со всем физически и морально. Это важная победа, и мы подошли к ответной встрече в Лиге чемпионов с ясным разумом».

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    • Тухель также может быть доволен игрой Хаверца. В то время как Тимо Вернер пережил еще один матч, в котором его проницательная позиционная игра была омрачена расточительностью перед воротами, его соотечественник олицетворял спокойствие и забил два мяча, доведя их общее количество до четырех за сезон.

    «Челси» вышел вперед благодаря замечательной командной игре на 10-й минуте, когда Тьяго Силва вышел из-под прессинга, сделав длинный пас Маунту, который мягким касанием переправил мяч Хаверцу, и тот не промахнулся. Спустя четыре минуты после перерыва Хаверц обыгрался с Вернером, выскочил из-за спин защитников на грани офсайда и пробил мимо Альфонса Ареоля.

    «Синие» могли рассчитывать на большее: Зиеш вынудил Ареоля сделать отличный сейв в первом тайме, в то время как у Вернера было несколько полумоментов. «Фулхэму» временами тоже удавалось проверить Эдуара Менди, но в целом игра была комфортной для «Челси».

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    • Говоря о Хаверце, Тухель сказал: «У него еще есть возможности стать лучше, но сегодня в очень счастлив. Он проявил решительность и участвовал в опасных атаках. Он добавил мне головной боли перед следующей игрой».

    Именно в матчах с такими хитрыми соперниками в разгар полуфиналов и финалов кубковых турниров Тухель больше всего узнает о своей команде. Он явно все еще оценивает силу «Челси» и выясняет, где нужно укрепиться этим летом. В связи с этим мы получаем хорошее представление о том, кого, скорее всего, подтолкнут к выходу.

    Оливье Жиру не попал даже на скамейку запасных. Ну а поскольку контракт француза истекает в июне, его время на «Стэмфорд Бридж», похоже, подходит к концу. Тэмми Абрахам получил 14 игровых минут, но его долгосрочное будущее остается под вопросом на фоне интереса со стороны «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

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    • Хотя «Челси» Тухеля проявил прочность в защите, он все еще слишком расточителен перед воротами. Лучший бомбардир «синих» в Премьер-лиге в этом сезоне Абрахам забил шесть голов, а чтобы включиться в борьбу за титул, нужен плодовитый нападающий, который гарантирует 20 мячей за сезон. Хотя лондонцы уже приучили нас к игре с «ложной девяткой», добавление качественного бомбардира станет следующим шагом в эволюции этой команды.

    Им также нужно найти более молодого клона Тьяго Силвы. Он был великолепен против «Фулхэма», его холодная голова в линии обороны позволяла избегать высокого прессинга «дачников». Был замечательный момент в первом тайме, когда левый защитник сборной США Энтони Робинсон хозяйничал на флангах, но непременно попадал в тиски между Рисом Джеймсом и Силвой. Бразилец устранял опасность, а «Челси» убегал в атаку.

    В то время как внимание «Челси» переключается на Европу, «Фулхэм» выглядит обреченным на Чемпионшип. За четыре тура до конца он занимает 18-е место и на девять очков отстает от безопасной зоны. Нельзя винить в этом провале только Скотта Паркера. Он сделал все возможное, чтобы избежать падения и даже обратился к арендованным игрокам. В какой-то момент «дачники» даже набрали форму, но потеряли сразу 10 очков из-за невнимательности в концовках своих матчей.

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    • «Можем ли мы выиграть оставшиеся четыре матча? Посмотрим», — сказал Паркер. — «Это трудная задача, но, правильно настроившись, мы сможем ее решить».

    Если «Фулхэму» удастся сохранить Паркера, он наверняка снова будет бороться за повышение в классе в следующем сезоне, хотя с учетом того, что большую часть команды составляют арендованные игроки, включая вратаря Ареоля и капитана Йоакима Андерсена, состав может выглядеть совсем иначе. Им также необходимо решить проблему Александра Митровича. Он должен был стать одним из ключевых орудий в борьбе с падением, но превратился в обычного ролевика.

    Что касается «Челси», то он, наконец, может снова подумать о «Реале». «Синие» преодолели это сложное препятствие, создали шестиочковый отрыв от пятого места и могут переключить внимание на Лигу чемпионов.

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    • Когда Тухель пришел в «Челси», его команда была девятой в лиге. Теперь она одной ногой в Лиге чемпионов следующего сезона, и это при том, что до лета она может взять пару трофеев. Превосходное выступление на фоне напряженного календаря — заслуга Тухеля, который вновь показал, почему его январское назначение было правильным.

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