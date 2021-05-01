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    Чудесное превращение «МанСити». Из неудачника в чемпионы

    Индивидуальный подход Пепа Гвардиолы, тактические уловки и качественная ротация могут принести «горожанам» титул уже в это воскресенье

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    «Манчестер Сити» получит пятый титул в Премьер-лиге, если выиграет у «Кристал Пэлас» в субботу, а «Манчестер Юнайтед» проиграет «Ливерпулю» дома в воскресенье. Тем не менее, за этими простыми условиями стоит целая история о том, как в сложном сезоне, затронутом коронавирусом, Пеп Гвардиола вывел свою команду из крайнего упадка за десять дней до Рождества и превратил ее в безжалостную машину по штампованию побед, которая может похвастаться 10-очковым преимуществом за пять туров до финиша сезона, пишет обозреватель The Guardian Джейми Джексон.
    Он сделал это благодаря футбольному разуму провидца и строгому управлению, избегающему всякого рода обид, как, например, в случае с Уле Гуннаром Сульшером. Он сделал это с помощью политики ротации, которая говорит, что один и тот же состав не может сохраняться в течение длительного времени.

    Он сделал это без лучшего бомбардира в истории клуба Серхио Агуэро и частично без его сменщика Габриэла Жезуса, которого подкосили травмы и коронавирус. При этом он довел свою склонность к ложным «девяткам» до низкого уровня. И, что не менее уместно, Гвардиола поставил «Сити» на грань седьмого титула в Англии с обновленной защитой в лице помолодевшего Джона Стоунза.

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    • Есть и второстепенный сюжет: пассивная защита титула со стороны «Ливерпуля». Его 18-очковый триумф в прошлом сезоне превратился в 23-очковую пропасть перед подопечными Гвардиолы. Тем не менее, главный сюжет заключается в том, как каталонец укрепил свой статус самого выдающегося тренера поколения. И в его подвиге решающим было время. Все свои улучшения он применил незадолго до того, как «Сити» потерял веру и много очков.

    После поражения от «Тоттенхэма» со счетом 0:2 в ноябре «Сити» опустился на 11-е место, отставая от «шпор» сразу на восемь баллов. Впрочем, моментом, который заставил Гвардиолу нажать на кнопку перезагрузки, стала ничья 1:1 с «Вест Бромвичем» 15 декабря.

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    После матча он сказал: «Мы не в состоянии забить гол, но должны оставаться оптимистами». Его команда нанесла сразу 26 ударов по чужим воротам и достаточно расшевелилась, чтобы Гвардиола выпустил Агуэро в пару к Жезусу на последние 14 минут, но это все равно не позволило забить победный мяч. Однако тактика больше всего беспокоило то, что происходило на структурном уровне: «Сити» стал призраком той команды, которая за 18 месяцев до этого подчистую забрала все внутренние трофеи.

    С трудом верилось в то, что человек, имеющий тринадцатилетнюю успешную карьеру, управлял этим невзрачным коллективом. Но его оценка заключалась в том, что футболисты «слишком много бегали» и не оставались на обозначенных зонах, поэтому не могли выполнить план на игру, основанный на зигзагообразных прохождениях и молниеносных рейдах. Кроме того, игроки в достаточной степени не использовали мяч — особая странность для любой команды Гвардиолы.

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    • В январе пришло признание. «Мы начали перестройку с этого момента (после матча с "Вест Бромвичем")», — сказал тренер. Это сработало, притом моментально. «Сити» начал серию побед из 21 матча (15 в АПЛ), которая проиллюстрировала острый взгляд тренера на недостатки на поле и свидетельствовала о том, как он подходит к каждому игроку, что принесло большие дивиденды.

    Политика Гвардиолы в отношении формирования состава проходила под девизом «будет по-моему, либо никак иначе». Такой подход сработал, потому что отсутствие дружеских отношений дало игрокам четкое представление о том, где они находятся, а его настрой избегать конфронтации (где это возможно) позволил уменьшить количество горячих точек и снизить шансы на разрушительные последствия, которые преследовали одного из его предшественников — Роберто Манчини.

    Корреляция заключается в том, что голод сохраняется, даже у самых элитных футболистов, которые, находясь на задворках, подпитывались желанием доказать, что босс неправ. Это жизненно важно, потому что позволяло политике ротации Гвардиолы быть эффективной.

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    • Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт стали яркими примерами. До этого сезона оба были уверены, что на них будут рассчитывать в самых ответственных матчах. Теперь же каждый надеется найти свое имя в стартовом составе. При этом Гвардиола сохраняет лояльность. В прошлое воскресенье Стерлинг попал в состав на финал Кубка лиги и заработал штрафной, после розыгрыша которого отличился Ляпорт, принеся победу над «Тоттенхэмом».

    Статус «Сити» как почти чемпиона этого сезона можно объяснить подписанием контракта с Рубеном Диашем, который сформировал прекрасный дуэт в центре обороны со Стоунзом. Несмотря на то, что эта пара все еще может быть уязвима в быстрых контратаках и в борьбе на втором этаже, приобретение Диаша за 65 миллионов фунтов стерлингов заполнило вакансию, которая появилась с уходом Венсана Компани. Стоунз же подтвердил постулат Гвардиолы о том, что каждый имеет право на второй шанс.

    Стоунз отбросил все личные проблемы, чтобы наконец стать тем защитником, которого Гвардиола так хотел видеть в команде, что попросил спортивного директора Чики Бегиристайна купить его у «Эвертона» летом 2016 года.

    Центральная оборона также стала тем местом, где неудачные трансферы «Ливерпуля» помогли «Сити». Во-первых, Деян Ловрен был продан в июле прошлого года и не был заменен, в результате чего в качестве партнеров Вирджила ван Дейка остались только склонные к травмам Джо Гомес и Жоэль Матип. Во-вторых, когда ван Дейк получил травму в сентябре, а Гомес последовал за ним в ноябре, клуб не смог подписать высококлассную замену в январе, несмотря на то, что команда Клоппа на тот момент была лидером АПЛ.

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    • Все это усугубилось, когда еще через месяц досрочно завершил сезон Матип. Остается загадкой, почему владельцы «Ливерпуля» не смогли поддержать тренера, завоевавшего с «красными» первый титул с 1990 года.

    Более ясно, как Гвардиола преодолел проблемы с физической формой у Агуэро и в меньшей степени у Жезуса. Говоря о своем звездном полузащитнике Кевине Де Брейне на этой неделе, каталонец затронул тему того, как он заменил Агуэро, у которого 257 голов за «Сити».

    «Влияние Де Брейне очень важно для нас. В некоторые периоды он был травмирован, но мы решали эту проблемы с помощью других игроков», — сказал Гвардиола, который в отсутствие Агуэро часто избегал Жезуса, потому что не видел в нем равноценную замену.

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    • Фил Фоден, Рияд Марез, Де Брейне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Ферран Торрес были более предпочтительны в качестве предполагаемого игрока на острие. Почему «предполагаемого»? Потому что, как недавно сказал Марез, когда Гвардиола выбирает одного из них, идея состоит в том, чтобы опуститься на позицию дополнительного хавбека, когда «Сити» начинает отходить к своим воротам, а фланговые защитники Жоау Канселу и Кайл Уокер все еще находятся в глубине поля.

    Влияние Фодена считается кульминацией «Сити». Этот парень настолько хорош, что уход Давида Сильвы прошлым летом кажется таким давним, а понижение статуса Стерлинга стало чем-то естественным, что подчеркивается игрой Фодена против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» и победой в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

    Когда 19 ноября Гвардиола подписал новый двухлетний контракт, это событие вызвало пристальное внимание. «Сити» был десятым в турнирной таблице и вскоре проиграл «шпорам». Вопрос был прост: почему человек, источающий усталость, согласился еще на два сезона?

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    • Ответ последовал очень быстро. Гвардиола выглядит тренером по образцу сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»: то, что он строит в синей половине города, начинает напоминать мини-версию империи Фергюсона.

    Гвардиола не продержится в «Сити» более 26 лет, но предстоящий третий титул за четыре сезона — это то, что помещает его на один уровень с шотландцем. Вот так великолепно себя проявляет наставник «Манчестер Сити».

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