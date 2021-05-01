Чудесное превращение «МанСити». Из неудачника в чемпионы

Он сделал это благодаря футбольному разуму провидца и строгому управлению, избегающему всякого рода обид, как, например, в случае с. Он сделал это с помощью политики ротации, которая говорит, что один и тот же состав не может сохраняться в течение длительного времени.

Он сделал это без лучшего бомбардира в истории клуба Серхио Агуэро и частично без его сменщика Габриэла Жезуса, которого подкосили травмы и коронавирус. При этом он довел свою склонность к ложным «девяткам» до низкого уровня. И, что не менее уместно, Гвардиола поставил «Сити» на грань седьмого титула в Англии с обновленной защитой в лице помолодевшего Джона Стоунза.

Есть и второстепенный сюжет: пассивная защита титула со стороны «Ливерпуля». Его 18-очковый триумф в прошлом сезоне превратился в 23-очковую пропасть перед подопечными Гвардиолы. Тем не менее, главный сюжет заключается в том, как каталонец укрепил свой статус самого выдающегося тренера поколения. И в его подвиге решающим было время. Все свои улучшения он применил незадолго до того, как «Сити» потерял веру и много очков.

После поражения от «Тоттенхэма» со счетом 0:2 в ноябре «Сити» опустился на 11-е место, отставая от «шпор» сразу на восемь баллов. Впрочем, моментом, который заставил Гвардиолу нажать на кнопку перезагрузки, стала ничья 1:1 с «Вест Бромвичем» 15 декабря.

После матча он сказал: «Мы не в состоянии забить гол, но должны оставаться оптимистами». Его команда нанесла сразу 26 ударов по чужим воротам и достаточно расшевелилась, чтобы Гвардиола выпустил Агуэро в пару к Жезусу на последние 14 минут, но это все равно не позволило забить победный мяч. Однако тактика больше всего беспокоило то, что происходило на структурном уровне: «Сити» стал призраком той команды, которая за 18 месяцев до этого подчистую забрала все внутренние трофеи.

С трудом верилось в то, что человек, имеющий тринадцатилетнюю успешную карьеру, управлял этим невзрачным коллективом. Но его оценка заключалась в том, что футболисты «слишком много бегали» и не оставались на обозначенных зонах, поэтому не могли выполнить план на игру, основанный на зигзагообразных прохождениях и молниеносных рейдах. Кроме того, игроки в достаточной степени не использовали мяч — особая странность для любой команды Гвардиолы.

В январе пришло признание. «Мы начали перестройку с этого момента (после матча с "Вест Бромвичем")», — сказал тренер. Это сработало, притом моментально. «Сити» начал серию побед из 21 матча (15 в АПЛ), которая проиллюстрировала острый взгляд тренера на недостатки на поле и свидетельствовала о том, как он подходит к каждому игроку, что принесло большие дивиденды.

Политика Гвардиолы в отношении формирования состава проходила под девизом «будет по-моему, либо никак иначе». Такой подход сработал, потому что отсутствие дружеских отношений дало игрокам четкое представление о том, где они находятся, а его настрой избегать конфронтации (где это возможно) позволил уменьшить количество горячих точек и снизить шансы на разрушительные последствия, которые преследовали одного из его предшественников — Роберто Манчини.

Корреляция заключается в том, что голод сохраняется, даже у самых элитных футболистов, которые, находясь на задворках, подпитывались желанием доказать, что босс неправ. Это жизненно важно, потому что позволяло политике ротации Гвардиолы быть эффективной.

Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт стали яркими примерами. До этого сезона оба были уверены, что на них будут рассчитывать в самых ответственных матчах. Теперь же каждый надеется найти свое имя в стартовом составе. При этом Гвардиола сохраняет лояльность. В прошлое воскресенье Стерлинг попал в состав на финал Кубка лиги и заработал штрафной, после розыгрыша которого отличился Ляпорт, принеся победу над «Тоттенхэмом».

Статус «Сити» как почти чемпиона этого сезона можно объяснить подписанием контракта с Рубеном Диашем, который сформировал прекрасный дуэт в центре обороны со Стоунзом. Несмотря на то, что эта пара все еще может быть уязвима в быстрых контратаках и в борьбе на втором этаже, приобретение Диаша за 65 миллионов фунтов стерлингов заполнило вакансию, которая появилась с уходом Венсана Компани. Стоунз же подтвердил постулат Гвардиолы о том, что каждый имеет право на второй шанс.

Стоунз отбросил все личные проблемы, чтобы наконец стать тем защитником, которого Гвардиола так хотел видеть в команде, что попросил спортивного директора Чики Бегиристайна купить его у «Эвертона» летом 2016 года.

Центральная оборона также стала тем местом, где неудачные трансферы «Ливерпуля» помогли «Сити». Во-первых, Деян Ловрен был продан в июле прошлого года и не был заменен, в результате чего в качестве партнеров Вирджила ван Дейка остались только склонные к травмам Джо Гомес и Жоэль Матип. Во-вторых, когда ван Дейк получил травму в сентябре, а Гомес последовал за ним в ноябре, клуб не смог подписать высококлассную замену в январе, несмотря на то, что команда Клоппа на тот момент была лидером АПЛ.

Все это усугубилось, когда еще через месяц досрочно завершил сезон Матип. Остается загадкой, почему владельцы «Ливерпуля» не смогли поддержать тренера, завоевавшего с «красными» первый титул с 1990 года.

Более ясно, как Гвардиола преодолел проблемы с физической формой у Агуэро и в меньшей степени у Жезуса. Говоря о своем звездном полузащитнике Кевине Де Брейне на этой неделе, каталонец затронул тему того, как он заменил Агуэро, у которого 257 голов за «Сити».

«Влияние Де Брейне очень важно для нас. В некоторые периоды он был травмирован, но мы решали эту проблемы с помощью других игроков», — сказал Гвардиола, который в отсутствие Агуэро часто избегал Жезуса, потому что не видел в нем равноценную замену.

Фил Фоден, Рияд Марез, Де Брейне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган и Ферран Торрес были более предпочтительны в качестве предполагаемого игрока на острие. Почему «предполагаемого»? Потому что, как недавно сказал Марез, когда Гвардиола выбирает одного из них, идея состоит в том, чтобы опуститься на позицию дополнительного хавбека, когда «Сити» начинает отходить к своим воротам, а фланговые защитники Жоау Канселу и Кайл Уокер все еще находятся в глубине поля.

Влияние Фодена считается кульминацией «Сити». Этот парень настолько хорош, что уход Давида Сильвы прошлым летом кажется таким давним, а понижение статуса Стерлинга стало чем-то естественным, что подчеркивается игрой Фодена против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» и победой в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Когда 19 ноября Гвардиола подписал новый двухлетний контракт, это событие вызвало пристальное внимание. «Сити» был десятым в турнирной таблице и вскоре проиграл «шпорам». Вопрос был прост: почему человек, источающий усталость, согласился еще на два сезона?

Ответ последовал очень быстро. Гвардиола выглядит тренером по образцу сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»: то, что он строит в синей половине города, начинает напоминать мини-версию империи Фергюсона.

Гвардиола не продержится в «Сити» более 26 лет, но предстоящий третий титул за четыре сезона — это то, что помещает его на один уровень с шотландцем. Вот так великолепно себя проявляет наставник «Манчестер Сити».