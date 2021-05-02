«Манчестер Сити» близок к тому, о чем мы давно знаем

«Манчестер Сити» победил на выезде «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура АПЛ. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Манчестер Сити» без пяти минут чемпион

«Время Агуэро в "Манчестер Сити" подходит к концу, но его точно не забудут быстро. 182-й гол в Премьер-лиге за клуб и его первый с игры за год позволили "Горожанам" приблизиться к пятому чемпионству за 10 лет с момента его перехода из "Атлетико". Победа действующего чемпиона "Ливерпуля" над сейчас вторым "МЮ" в воскресенье подтвердит то, что мы все знаем, в течение некоторого времени», — пишет на страницах The Guardian Эд Ааронс.

«Это была 11-я кряду победа манкунианцев на выезде после ничьей на "Олд Траффорд" 12 декабря 2020 года, что соответствует рекорду "Челси" в 2008 году и "Манчестер Сити" в 2017 году, с общим счетом 28-4. Вопрос только в том, смогут ли они во вторник добить "Пари Сен-Жермен" и впервые выйти в финал Лиги чемпионов. В этой их форме вы бы не стали делать ставки против них».

Агуэро снова вдохновил «Сити» на успех

«Не в первый, но, возможно, в последний раз, Агуэро вдохновил "Сити", который приблизился к очередному трофею. 32-летний аргентинец уйдет по завершении контракта в конце сезона после того, как он сыграл столь ​​важную роль в успехе клуба с момента его перехода в 2011 году.

Хотя Гвардиола больше не считает его ключевым игроком в больших матчах, было ощущение неизбежности того, что форвард по-прежнему окажет значительное влияние на их погоню за треблом, в то время как его культовые выступления в команде подходят к концу», — отмечает в отчете BBC о матче Джонатан Джурейко.

«Играя немного глубже Жезуса, Агуэро был одним из героев наиболее ярких атакующих моментов "Манчестер Сити" в первом тайме, когда гостям не хватало качества в последней трети поля.

Тем не менее, им не удавалось попасть в створ ворот до тех пор, пока мяч не попал в штрафную "Пэлас" слева, и Агуэро ловким касанием освободил пространство, после чего нанес мощный удар в сетку. Это было напоминание о его качествах, которые заставляют ведущие клубы мира, если верить медиа, думать о его трансфере летом».

«Кристал Пэлас» продержался всего час

«Что может быть проще? Если "Манчестер Юнайтед" проиграет дома "Ливерпулю" в воскресенье, "Манчестер Сити" досрочно выиграет чемпионство. Даже если "Красные Дьяволы" наберут один балл или больше, им все равно потребуется поразительная и в высшей степени невероятная комбинация результатов, чтобы сместить "Сити" с вершины», — пишет на страницах The Telegraph Джон Айзлвуд.

«Тяжелая, но в конечном итоге комфортная победа — их 19-я по счету на выезде — над острым, но ограниченным в атакующих действиях "Кристал Пэлас" оформила результат поединка. "Орлы" продержались почти час. "Манчестер Сити" забил два гола за две минуты, и все пошло своим логичным чередом, пусть и с некоторым опозданием».

«Манчестер Сити» забил 700 голов при Гвардиоле

«11 выездных побед для "Манчестер Сити" кряду во всех турнирах, добытых с общим счетом 28-4, что соответствует его собственному рекорду в высшем дивизионе Англии. К настоящему времени "Горожане" забили 700 голов во всех турнирах под руководством Гвардиолы», — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Композиция "Вся моя жизнь" от группы Foo Fighters прозвучала на стадионе, когда игроки "Манчестер Сити" покидали арену. Песня, в которой солист Дэйв Грол поет: "Готово, готово, и я перехожу к следующему". Действительно».