По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки

Олич и Стукалов пошли на перестановки
Автор Rusfootball.info Айнур Шаймарданов рассказывает о положении команд накануне матча и о перестановки в составах, на которые пришлось пойти тренерам.
«Поражения от "Сочи" и "Спартака" серьезно усложнили для красно-синих борьбу за Европу. ЦСКА, который ещё несколько туров назад назывался чуть ли не главным конкурентом "Зенита" за чемпионство, сейчас и вовсе может довольствоваться на следующий сезон лишь местными соревнованиями.
Прервать свою неудачную серию ЦСКА мог в матче против "Уфы". Из-за травмы Марио Фернандеса позицию правого защитника занял Вадим Карпов, а дуэт в центре обороны составили Игорь Дивеев с Виктором Васиным.
"Уфе" тоже пришлось прибегнуть к изменениям. В ворота после отсутствия в матче с "Сочи" вернулся Александр Беленов, в центре защиты вместо дисквалифицированного Бояна Йокича вышел Константин Плиев, а Вячеслава Кротова, получившего микротравму, в линии нападения заменил экс-армеец Тимур Жамалетдинов.
Алексею Стукалову пришлось серьезно подумать и над выбором левого защитника: либо ставить Григория Морозова, провалившего матч с "Сочи", либо Неманью Милетича, заменивший Морозова в перерыве, но сыгравший не лучше. Выбор упал на легионера».
Рондон бил, Беленов тащил
Редакция Sport24 хвалит игру команд в первом тайме, который хоть и не был энергичным, но изобиловал моментами.
«В первом тайме обе команды играли не в высоком темпе, но тем не менее создавали опасные моменты у ворот друг друга. Уже на 12-й минуте Беленову пришлось тащить после удара Облякова, а спустя 10 минут спас и после выстрела Рондона, и после того, как его бывший партнер по команде Дивеев чуть не вколотил мяч в ворота с углового. Вообще, это была одна из лучших игр вратаря "Уфы" в этом сезоне.
А на 25-й минуте гостей простил Рондон — венесуэлец из убойнейшей позиции не попал в створ. В концовке тайма шанс открыть счет был уже у Влашича, но его удар в последний момент заблокировал экс-армеец Никитин.
Вообще, были моменты и у "Уфы", пусть и не такие яркие. Активничал бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, но самый опасный момент был у полузащитника Камилова, который пробивал в падении через себя, но попал точно в Акинфеева. В целом "Уфа" здорово контролировала мяч, но ЦСКА был острее за счет быстрых контратак».
ЦСКА потерял Влашича
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов сочувствует хорватскому легионеру ЦСКА, который может пропустить из-за травмы Евро-2021.
«ЦСКА сегодня потерял очки в матче с "Уфой" (1:1), но неудачный результат — далеко не самое худшее, что случилось с армейцами в субботу. Из-за травмы игру не смог продолжить Никола Влашич. Для лидера красно-синих этот сезон, возможно, уже закончен.
В добавленное к первому тайму время Влашич мог забить: зацепился за заброс из глубины, но не смог переиграть защитника "Уфы" Никитина. Хорват в том моменте мог повредить колено в стыке с соперником. После перерыва Влашич вышел на поле, чтобы оценить болевые ощущения, но тут же ушел, хромая и держась за лицо.
Тройная замена у нас. Планировалось две (Тики вместо Щенникова, Чалов вместо Сигурдссона), но Влашич не смог продолжить игру, и вместо него играет Кучаев. #ЦСКАуфа pic.twitter.com/oZonfubBxB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021
На скамейке запасных после замены он сидел в слезах вместе с врачом ЦСКА. Похоже, игрок повредил колено и считает, что травма очень серьезная. Понятно, почему Влашич угнетен. Травма случилась накануне решающих матчей сезона (у ЦСКА впереди игры с "Краснодаром" и "Динамо") и за полтора месяца до Евро-2020 — это может стать настоящей катастрофой для 23-летнего хорвата».
Ивица Олич в интервью @matchpremier: У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьёзная 😥 #ЦСКАуфа pic.twitter.com/NBWRoyAzPK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021
Плохая карма не дала ЦСКА выиграть
Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев ругает плохую реализацию армейского клуба, из-за которой игроки ЦСКА не сумели увеличить счет.
«В атаке ЦСКА сыграл намного лучше, чем в последних трех матчах. Определенно, Ивица Олич провел работу над ошибками. Из ярких тактических замечаний — возвращение Чидеры Эджуке на левый фланг, где он оказался намного полезнее. Нигериец сделал больше всех передач под удар (4) и отдал предголевой пас, выполнив навес в штрафную перед тем, как забил Федор Чалов.
Но это произошло только на 71-й минуте. До этого момента армейцы создавали несколько опасных моментов, они могли забивать три-четыре мяча. В первом тайме — 1:0 по явным голевым моментам, 5:4 по ударам из штрафной. "Уфа" здорово контратаковала, зарабатывая передышку. Но начале игры футболисты ЦСКА выигрывали больше борьбы, именно в начале были созданы опасные моменты. Впоследствии "Уфа" выровнялась. И в таком формате команда Алексея Стукалова могла бы и выигрывать. К этому все и шло, потому как после перерыва ничего не изменилось — "Уфа" продолжала огрызаться, это привело к забитому голу Филипа Мрзляка.
После этого ЦСКА снова включил голову. Вновь армейцы начали лучше бороться. В итоге во втором тайме ЦСКА выиграл больше 60% единоборств. Собственно, в борьбе и удалось забить гол. Сперва Вадим Карпов выиграл борьбу в штрафной, а затем и Чалов, забивший коленом. Гол показался случайным. Но нельзя отрицать, что после пропущенного мяча ЦСКА задавил соперника: во втором тайме — 1:0 по явным голевым моментам, 10:0 по ударам из штрафной.
Однако ЦСКА явно заработал плохую карму за свое отношение к журналистам. В результате при обилии моментов у ворот Александра Беленова армейцы забили всего один. А на 86-й минуте в пользу красно-синих не дали чистый пенальти. Алексею Стукалову пришлось переводить игроков на новые для них позиции из-за травм, но куда более мастеровитый ЦСКА набрал всего одно очко».
Борьба за выживание накаляется
Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что уфимский клуб не сильно улучшил свою турнирную ситуацию.
«Учитывая, что несколькими часами ранее "Ротор" на своем поле победил "Ахмат", интрига в борьбе за выживание закрутилась до предела — относительно благополучное 13-е и провальное 15-е места разделяют сейчас всего два очка. При этом при равенстве баллов волгоградцы находятся выше "Уфы" благодаря преимуществу в личных матчах — 0:0 и 1:0.
"Уфе" в оставшихся двух турах играть с "Зенитом" (д) и с "Арсеналом" (д). Встреча с туляками вообще может получиться эпичной битвой за выживание. Чего ждать от матча с питерцами, пока непонятно: "Зенит" может приехать в Башкирию уже ранге чемпиона и на расслабоне насладиться местным медом, а может и добывать титул.
У "Ротора" календарь не легче — гостевые матчи с ведущими борьбу за еврокубки "Сочи" и "Рубином". Во многом нужно надеяться лишь на то, что "Уфа" не наберет в оставшихся турах ни одного очка и статус-кво сохранится.
У "Арсенала", помимо поездки в Башкирию, стоят домашние матчи со "Спартаком" в этом туре и с "Рубином" в следующем. В общем, тоже все непросто, и все шансы напрямую свалиться в ФНЛ».