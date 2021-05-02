По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки

Московский ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Счет во втором тайе открыли гости, когда отличился полузащитник Филип Мрзляк. Вскоре нападающий москвичей Федор Чалов выровнял положение. Перед началом второго тайма ЦСКА потерял своего лидера, полузащитника Никола Влашича. Игрок вышел на поле после перерыва, но потом был вынужден попросить замену и уходил с газона со слезами на глазах.

Олич и Стукалов пошли на перестановки

Автор Rusfootball.info Айнур Шаймарданов рассказывает о положении команд накануне матча и о перестановки в составах, на которые пришлось пойти тренерам.

«Поражения от "Сочи" и "Спартака" серьезно усложнили для красно-синих борьбу за Европу. ЦСКА, который ещё несколько туров назад назывался чуть ли не главным конкурентом "Зенита" за чемпионство, сейчас и вовсе может довольствоваться на следующий сезон лишь местными соревнованиями.

Прервать свою неудачную серию ЦСКА мог в матче против "Уфы". Из-за травмы Марио Фернандеса позицию правого защитника занял Вадим Карпов, а дуэт в центре обороны составили Игорь Дивеев с Виктором Васиным.

"Уфе" тоже пришлось прибегнуть к изменениям. В ворота после отсутствия в матче с "Сочи" вернулся Александр Беленов, в центре защиты вместо дисквалифицированного Бояна Йокича вышел Константин Плиев, а Вячеслава Кротова, получившего микротравму, в линии нападения заменил экс-армеец Тимур Жамалетдинов.

Календарь и таблица РПЛ

Алексею Стукалову пришлось серьезно подумать и над выбором левого защитника: либо ставить Григория Морозова, провалившего матч с "Сочи", либо Неманью Милетича, заменивший Морозова в перерыве, но сыгравший не лучше. Выбор упал на легионера».

Рондон бил, Беленов тащил

Редакция Sport24 хвалит игру команд в первом тайме, который хоть и не был энергичным, но изобиловал моментами.

«В первом тайме обе команды играли не в высоком темпе, но тем не менее создавали опасные моменты у ворот друг друга. Уже на 12-й минуте Беленову пришлось тащить после удара Облякова, а спустя 10 минут спас и после выстрела Рондона, и после того, как его бывший партнер по команде Дивеев чуть не вколотил мяч в ворота с углового. Вообще, это была одна из лучших игр вратаря "Уфы" в этом сезоне.

А на 25-й минуте гостей простил Рондон — венесуэлец из убойнейшей позиции не попал в створ. В концовке тайма шанс открыть счет был уже у Влашича, но его удар в последний момент заблокировал экс-армеец Никитин.

ЦСКА — «Уфа» ЦСКА

Вообще, были моменты и у "Уфы", пусть и не такие яркие. Активничал бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, но самый опасный момент был у полузащитника Камилова, который пробивал в падении через себя, но попал точно в Акинфеева. В целом "Уфа" здорово контролировала мяч, но ЦСКА был острее за счет быстрых контратак».

ЦСКА потерял Влашича

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов сочувствует хорватскому легионеру ЦСКА, который может пропустить из-за травмы Евро-2021.

«ЦСКА сегодня потерял очки в матче с "Уфой" (1:1), но неудачный результат — далеко не самое худшее, что случилось с армейцами в субботу. Из-за травмы игру не смог продолжить Никола Влашич. Для лидера красно-синих этот сезон, возможно, уже закончен.

В добавленное к первому тайму время Влашич мог забить: зацепился за заброс из глубины, но не смог переиграть защитника "Уфы" Никитина. Хорват в том моменте мог повредить колено в стыке с соперником. После перерыва Влашич вышел на поле, чтобы оценить болевые ощущения, но тут же ушел, хромая и держась за лицо.

Тройная замена у нас. Планировалось две (Тики вместо Щенникова, Чалов вместо Сигурдссона), но Влашич не смог продолжить игру, и вместо него играет Кучаев. #ЦСКАуфа pic.twitter.com/oZonfubBxB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021

На скамейке запасных после замены он сидел в слезах вместе с врачом ЦСКА. Похоже, игрок повредил колено и считает, что травма очень серьезная. Понятно, почему Влашич угнетен. Травма случилась накануне решающих матчей сезона (у ЦСКА впереди игры с "Краснодаром" и "Динамо") и за полтора месяца до Евро-2020 — это может стать настоящей катастрофой для 23-летнего хорвата».

Ивица Олич в интервью @matchpremier: У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьёзная 😥 #ЦСКАуфа pic.twitter.com/NBWRoyAzPK — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 1, 2021

Плохая карма не дала ЦСКА выиграть

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев ругает плохую реализацию армейского клуба, из-за которой игроки ЦСКА не сумели увеличить счет.

«В атаке ЦСКА сыграл намного лучше, чем в последних трех матчах. Определенно, Ивица Олич провел работу над ошибками. Из ярких тактических замечаний — возвращение Чидеры Эджуке на левый фланг, где он оказался намного полезнее. Нигериец сделал больше всех передач под удар (4) и отдал предголевой пас, выполнив навес в штрафную перед тем, как забил Федор Чалов.

Но это произошло только на 71-й минуте. До этого момента армейцы создавали несколько опасных моментов, они могли забивать три-четыре мяча. В первом тайме — 1:0 по явным голевым моментам, 5:4 по ударам из штрафной. "Уфа" здорово контратаковала, зарабатывая передышку. Но начале игры футболисты ЦСКА выигрывали больше борьбы, именно в начале были созданы опасные моменты. Впоследствии "Уфа" выровнялась. И в таком формате команда Алексея Стукалова могла бы и выигрывать. К этому все и шло, потому как после перерыва ничего не изменилось — "Уфа" продолжала огрызаться, это привело к забитому голу Филипа Мрзляка.

ЦСКА — «Уфа» ЦСКА

После этого ЦСКА снова включил голову. Вновь армейцы начали лучше бороться. В итоге во втором тайме ЦСКА выиграл больше 60% единоборств. Собственно, в борьбе и удалось забить гол. Сперва Вадим Карпов выиграл борьбу в штрафной, а затем и Чалов, забивший коленом. Гол показался случайным. Но нельзя отрицать, что после пропущенного мяча ЦСКА задавил соперника: во втором тайме — 1:0 по явным голевым моментам, 10:0 по ударам из штрафной.

Однако ЦСКА явно заработал плохую карму за свое отношение к журналистам. В результате при обилии моментов у ворот Александра Беленова армейцы забили всего один. А на 86-й минуте в пользу красно-синих не дали чистый пенальти. Алексею Стукалову пришлось переводить игроков на новые для них позиции из-за травм, но куда более мастеровитый ЦСКА набрал всего одно очко».

Борьба за выживание накаляется

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин отмечает, что уфимский клуб не сильно улучшил свою турнирную ситуацию.

«Учитывая, что несколькими часами ранее "Ротор" на своем поле победил "Ахмат", интрига в борьбе за выживание закрутилась до предела — относительно благополучное 13-е и провальное 15-е места разделяют сейчас всего два очка. При этом при равенстве баллов волгоградцы находятся выше "Уфы" благодаря преимуществу в личных матчах — 0:0 и 1:0.

"Уфе" в оставшихся двух турах играть с "Зенитом" (д) и с "Арсеналом" (д). Встреча с туляками вообще может получиться эпичной битвой за выживание. Чего ждать от матча с питерцами, пока непонятно: "Зенит" может приехать в Башкирию уже ранге чемпиона и на расслабоне насладиться местным медом, а может и добывать титул.

ЦСКА — «Уфа» ЦСКА

У "Ротора" календарь не легче — гостевые матчи с ведущими борьбу за еврокубки "Сочи" и "Рубином". Во многом нужно надеяться лишь на то, что "Уфа" не наберет в оставшихся турах ни одного очка и статус-кво сохранится.

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У "Арсенала", помимо поездки в Башкирию, стоят домашние матчи со "Спартаком" в этом туре и с "Рубином" в следующем. В общем, тоже все непросто, и все шансы напрямую свалиться в ФНЛ».