РПЛ. «Рубин» выиграл у «Динамо», ЦСКА сыграет с «Уфой»

С 1 по 3 мая в российской Премьер-лиге пройдут матчи 28-го тура.

«Ротор» — «Ахмат» 1:0

«Ротор» нанес поражение «Ахмату» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 1:0.

Волгоградская команда вышла вперед на 23-й минуте, когда Сергей Макаров прострелил в центр, где Алексей Щеткин освободился от опеки и ударом в касание пробил точно в ближний угол.

Для хозяев эта победа стала первой после шести подряд поражений.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Ахмат 1:0 Гол: 1:0 Aleksey Shchetkin (23') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani (Азат Байрыев, 81'), Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили (Евгений Песегов, 62'), Flamarion, Aleksey Shchetkin (Сергей Серченков, 87') Ахмат: Виталий Гудиев, Андрей Семёнов (Габриэль Янку, 67'), Зоран Нижич, Александр Пуцко, Бернард Бериша (Ladislav Almasi, 46'), Мирослав Богосавац, Антон Олегович Швец (Исмаэл Силва Лима, 35'), Максим Ненахов, Артём Тимофеев (Никита Кармаев, 86'), Лечи Садулаев (Евгений Харин, 46'), Владимир Ильин Предупреждения: Лечи Садулаев (41'), Седрик Гогуа Куаме (50'), Мирослав Богосавац (52'), Aleksey Shchetkin (57'), Андрей Семёнов (65'), Исмаэл Силва Лима (67'), Josip Condric (82'), Габриэль Янку (90')

В турнирной таблице РПЛ «Ротор» занимает 14-е место (21 очко), а «Ахмат» — 11-е (36 очков).

«Рубин» — «Динамо» 2:0

«Рубин» одержал победу над «Динамо» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперед уже на 15-й минуте. Георгий Зотов с правого края вырезал передачу в штрафную, Джордже Деспотович принял мяч, оторвался от опекуна и с разворота пробил в дальний нижний угол.

На 52-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Илья Самошников получил прямую красную карточку за грубый фол на Себаятьяне Шиманьски.

«Бело-голубые» владели заметной инициативой, но отыграться так и не сумели, тогда как «Рубин» на 80-й минуте удвоил свое преимущество. Роман Нойштедтер неудачно скинул мяч назад, Хван Ин Бом вышел один на один с Антоном Шуниным, которого обыграл, а затем закатил игровой снаряд в пустые ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Динамо 2:0 Голы: 1:0 Джордже Деспотович (15'), 2:0 In-Beom Hwang (80') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Георгий Зотов, Илья Самошников, In-Beom Hwang (Леон Мусаев, 90'), Дарко Йевтич (Олег Шатов, 73'), Денис Макаров (Михаил Костюков, 90'), Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Александр Зуев, 54'), Джордже Деспотович Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев (Роман Нойштедтер, 68'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро (Arsen Zakharyan, 60'), Clinton N'Jie (Николай Комличенко, 68'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 60') Предупреждения: Себастьян Шиманьски (9'), Дмитрий Скопинцев (35'), In-Beom Hwang (42'), Оливер Абильгор (70'), Денис Макаров (73'), Даниил Фомин (90') Удаление: Илья Самошников (54')

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает четвертое место (49 очков), а «Динамо» — седьмое (46 очков).

ЦСКА — «Уфа»

1 мая, 16:30 мск

«Краснодар» — «Сочи»

1 мая, 19:00 мск

«Химки» — «Урал»

2 мая, 14:00 мск

«Ростов» — «Тамбов»

2 мая, 16:30 мск

«Зенит» — «Локомотив»

2 мая, 19:00 мск

«Арсенал» Тула — «Спартак»

3 мая, 16:30 мск