«Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам

Шварц дал отдохнуть молодым талантам
Наставник «Динамо» Сандро Шварц на этот матч провел некоторые изменения в составе, которые коснулись двух молодых игроков команды — Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Подробнее от Александра Чистякова с Soccer.Ru.
«На неделе Сандро Шварц высказался о конкуренции в "Динамо" и, в частности, об Арсене Захаряне:
"Считаю, что для 17-летнего игрока нормально проводить не всегда стабильные встречи. Арсену всего 17 лет, поэтому он не может всегда показывать высокий уровень футбола. Также нам будет сложно решить, кто у нас сыграет в ближайших матчах на позиции опорного полузащитника. Это говорит о том, что в команде есть высокая конкуренция".
После этих слов не осталось сомнений, что в Казани главный тренер "Динамо" произведет определенные перестановки в составе. Захарян впервые за 9 туров РПЛ не попал в стартовый состав "бело-голубых", не вышел с первых минут и Константин Тюкавин, игравший в основе против "Ротора" и "Химок". Зато вернулся в старт Никола Моро».
💥 Скопинцев и Н’Жи сегодня в старте! Захарян игру в Казани начнёт в запасе— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 1, 2021
Обсуждаем состав на #РубинДинамо 👨💻 pic.twitter.com/SydkEwn1f3
Еще немного о составах от Ивана Долинина с Rusfooball.info.
«За 3 тура до конца чемпионата "Рубин" и "Динамо" формально разделяли 3 строчки в турнирной таблице, но фактически у них было одинаковое количество набранных очков. По этой причине их очная встреча абсолютно справедливо преподносилась как большая битва за еврокубки. Сандро Шварц к ней подошел без единой потери — ни травмированных, ни дисквалифицированных — красота. Имея возможность выбирать из максимального количества игроков, немецкий тренер "бело-голубых" решил существенно обновить стартовый состав. Паршивлюк, Нойштедтер, Захарян, Игбун и Тюкавин отправились в запас, а их места на поле заняли Скопинцев, Евгеньев, Лесовой, Моро и Н'Жи.
Таким составом сыграем против @fcdynamo 👥 pic.twitter.com/rbiCgIteYM— "Рубин" Казань (@fcrk) May 1, 2021
Слуцкий имел хоть и не большой, но все-таки повод позавидовать своему коллеге. Леонид Викторович в первый день мая вынужден был обойтись без травмированного Кварацхелии и без дисквалифицированного Уремовича. Благо для наставника казанского клуба, что в обойму вернулся Макаров, отсутствовавший неделю назад из-за перебора желтых карточек».
Мощный старт от «Динамо»
Редакция Sport24 выделила основные моменты этого поединка, в том числе удаление Самошникова, которое могло сильно повлиять на результат.
«Проигравшее в прошлом туре "Динамо" мощно вкатилось в матч — Лесовой вдарил в перекладину с угла штрафной, Фомин дважды не замыкал прострелы, пара голевых моментов была у Грулева. Но ни один из этих эпизодов "Динамо" не использовало должным образом и вместо этого пропустило в ответной атаке.
Деспотович забил свой 12-й мяч в текущем чемпионате, а "Динамо" задало тренд, который держался до конца матча. Москвичи перебили соперника в четыре раза (8:2 по ударам в створ), но так и не смогли прошить Дюпина, который был признан лучшим игроком встречи. Даже несмотря на большинство.
В начале второго тайма Самошников пошел в грубый отбор в центре поля — защитник скосил Шиманьского. Хотя перед контактом игрок "Рубина" задел мяч, судья Мешков вынес ему предупреждение. А потом включился VAR: арбитр посмотрел повтор и сменил желтую на удаление.
Этот момент мог стать поворотным — давление "Динамо" усилилось, у команды Шварца стало еще больше возможностей, чтобы сравнять. Но все сломала ошибка Нойштедтера, ставшая ключевой: игрок сборной России подарил мяч перед своими воротами Хван Ин Бому.
И в этой ситуации во многом зарешал Дюпин — именно вратарь Казани сделал по факту голевую передачу на корейского хавбека.
В итоге из матча, который "Динамо" по статистике должно было выигрывать (по качеству моментов бело-голубые были почти в два раза лучше соперника — показатель ожидаемые голов xG 1,05:0,6) москвичи вынесли ноль очков и минимальные шансы на продолжение борьбы даже за Лигу конференций».
Зотов — невоспетый герой «Рубина»
Корреспондент «Спорт Экспресс» Владислав Зимагулов отметил надежную игру Георгия Зотова в этом матче.
«В этом сезоне "Рубин" открыл много новых имен, и мы узнали, что Самошников, Макаров, Абильдгор и Йевтич — это не какие-то ноунеймы из ФНЛ и второсортных лиг, а игроки, которые под руководством Слуцкого способны делать результат.
Весной к ним добавился и еще один такой игрок — Георгий Зотов. Слуцкий стал использовать его на правом фланге относительно недавно, вернув в центр защиты Уремовича. И вышло просто отлично.
Зотов — трудяга, который пашет и борется за все мячи, уверенно ведет борьбу. Это не настолько техничный футболист, вроде Самошникова, у него другие сильные качества. В матче с "Динамо" Георгий выглядел чуть ли не лучшим в составе: отдал голевую передачу на Деспотовича, сделал несколько важных перехватов и отборов. В "Рубине" верили в Зотова еще в прошлом году, а сейчас его игра закрыла все вопросы. В 31 год Георгий, кажется, нашел свою команду и тренера.
На слуху обычно знакомые имена: Дюпин стал лучшим игроком встречи, гол забил Деспотович, несколько сольных проходов совершил Макаров, а камеры постоянно выхватывали Хвичу. Но успехи "Рубина" еще и связаны с такими перформансами, как у Зотова сегодня, Костюкова против "Зенита" или Йевтича в предыдущих победных матчах».
Проблемы с выходом в атаку у «Рубина» и надежная игра Дюпина
Автор Soccer.Ru Александр Чистяков отметил проблемы «Рубина» в атаке из-за отсутствия Хвичи, а также очередной выдающийся матч в исполнении вратаря казанцев Юрия Дюпина.
«Сразу же после стартового свистка гости засунули "Рубин" под мощнейший пресс, на протяжении 7-8 минут динамовцы практически не выпускали казанцев с их половины поля, а созданных моментов хватило бы на три гола. Вместо этого быстрый гол забил Джордже Деспотович, мастерски развернувший Романа Евгеньева и пробивший точно в угол.
Это был редкий момент у ворот Антона Шунина, чьи партнеры продолжали доминировать на поле. К перерыву у динамовцев было двукратное преимущество по владению мячом — 66% на 34%, 12 ударов против 3 у "Рубина" (5:1 по попаданиям в створ), 7 поданных угловых, четырехкратный перевес по количеству передач в последней трети поля и 10:2 по обостряющим пасам. И только на табло горел счет в пользу "Рубина" — 1:0.
"Рубину" тяжело пришлось без своих лидеров. Отсутствие Хвичи Кварацхелии сказывалось на протяжении всей встречи, ведь команда Леонида Слуцкого толком не смогла перестроиться без вингера, который постоянно тащит мяч вперед и является главным специалистом в "Рубине" по переходам из стадии обороны в фазу атаки. В матче с "Динамо" хозяева с большим трудом переходили в центр поля, и хотя традиционно стремились делать это через фланги, Солтмураду Бакаеву и Денису Макарову не хватало прыти Хвичи. Эти футболисты опасны перед чужой штрафной, могут обыграть и создать остроту, но грузинский вингер способен начинать острые атаки на своей половине поля.
Не забываем и об отсутствии ведущего защитника Уремовича. Из-за дисквалификации хорвата у "Рубина" распалась связка основных центрбеков Уремович-Старфельт. Филипа заменил его соотечественник Сильвие Бегич, которому потребовалось время, чтобы почувствовать игровой тонус. Именно из смежных с Бегичем зон пришли основные угрозы "Динамо" в дебюте матча. К чести хорвата, по ходу матча он прибавил, а в ряде эпизодов второго тайма действовал самоотверженно, ложась под удары динамовцев.
🏆 Юрий Дюпин — лучший игрок матча #РубинДинамо 🔝 pic.twitter.com/iAUmLV5UDo— "Рубин" Казань (@fcrk) May 1, 2021
В который уже раз вратарь "Рубина" становится важнейшим элементом победы своей команды. Команда Леонида Слуцкого нанесла в четыре раза меньше ударов по воротам, чем динамовцы — 8 (2) против 24 (8), 40 минут играла в меньшинстве, но умудрилась выиграть всухую. 8 сэйвов Дюпина и его уверенная игра на выходах оказали ключевое влияние на результат. "Рубин" стал ближе к путевке в еврокубки, а Юрий — к попаданию в заявку сборной России на Евро-2020».