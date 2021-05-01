«Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам

«Рубин» обыграл «Динамо» и сохранил место в зоне еврокубков. Команда Леонида Слуцкого забила два гола и довела дело до победного конца, будучи в меньшинстве. В нашем обзоре разберем реакцию прессы на результат поединка.

Шварц дал отдохнуть молодым талантам

Наставник «Динамо» Сандро Шварц на этот матч провел некоторые изменения в составе, которые коснулись двух молодых игроков команды — Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Подробнее от Александра Чистякова с Soccer.Ru.

«На неделе Сандро Шварц высказался о конкуренции в "Динамо" и, в частности, об Арсене Захаряне:

"Считаю, что для 17-летнего игрока нормально проводить не всегда стабильные встречи. Арсену всего 17 лет, поэтому он не может всегда показывать высокий уровень футбола. Также нам будет сложно решить, кто у нас сыграет в ближайших матчах на позиции опорного полузащитника. Это говорит о том, что в команде есть высокая конкуренция".

После этих слов не осталось сомнений, что в Казани главный тренер "Динамо" произведет определенные перестановки в составе. Захарян впервые за 9 туров РПЛ не попал в стартовый состав "бело-голубых", не вышел с первых минут и Константин Тюкавин, игравший в основе против "Ротора" и "Химок". Зато вернулся в старт Никола Моро».

💥 Скопинцев и Н’Жи сегодня в старте! Захарян игру в Казани начнёт в запасе

Обсуждаем состав на #РубинДинамо 👨‍💻 pic.twitter.com/SydkEwn1f3 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 1, 2021

Еще немного о составах от Ивана Долинина с Rusfooball.info.

«За 3 тура до конца чемпионата "Рубин" и "Динамо" формально разделяли 3 строчки в турнирной таблице, но фактически у них было одинаковое количество набранных очков. По этой причине их очная встреча абсолютно справедливо преподносилась как большая битва за еврокубки. Сандро Шварц к ней подошел без единой потери — ни травмированных, ни дисквалифицированных — красота. Имея возможность выбирать из максимального количества игроков, немецкий тренер "бело-голубых" решил существенно обновить стартовый состав. Паршивлюк, Нойштедтер, Захарян, Игбун и Тюкавин отправились в запас, а их места на поле заняли Скопинцев, Евгеньев, Лесовой, Моро и Н'Жи.

Слуцкий имел хоть и не большой, но все-таки повод позавидовать своему коллеге. Леонид Викторович в первый день мая вынужден был обойтись без травмированного Кварацхелии и без дисквалифицированного Уремовича. Благо для наставника казанского клуба, что в обойму вернулся Макаров, отсутствовавший неделю назад из-за перебора желтых карточек».

Мощный старт от «Динамо»

Редакция Sport24 выделила основные моменты этого поединка, в том числе удаление Самошникова, которое могло сильно повлиять на результат.

«Проигравшее в прошлом туре "Динамо" мощно вкатилось в матч — Лесовой вдарил в перекладину с угла штрафной, Фомин дважды не замыкал прострелы, пара голевых моментов была у Грулева. Но ни один из этих эпизодов "Динамо" не использовало должным образом и вместо этого пропустило в ответной атаке.

Деспотович забил свой 12-й мяч в текущем чемпионате, а "Динамо" задало тренд, который держался до конца матча. Москвичи перебили соперника в четыре раза (8:2 по ударам в створ), но так и не смогли прошить Дюпина, который был признан лучшим игроком встречи. Даже несмотря на большинство.

В начале второго тайма Самошников пошел в грубый отбор в центре поля — защитник скосил Шиманьского. Хотя перед контактом игрок "Рубина" задел мяч, судья Мешков вынес ему предупреждение. А потом включился VAR: арбитр посмотрел повтор и сменил желтую на удаление.

Этот момент мог стать поворотным — давление "Динамо" усилилось, у команды Шварца стало еще больше возможностей, чтобы сравнять. Но все сломала ошибка Нойштедтера, ставшая ключевой: игрок сборной России подарил мяч перед своими воротами Хван Ин Бому.

И в этой ситуации во многом зарешал Дюпин — именно вратарь Казани сделал по факту голевую передачу на корейского хавбека.

В итоге из матча, который "Динамо" по статистике должно было выигрывать (по качеству моментов бело-голубые были почти в два раза лучше соперника — показатель ожидаемые голов xG 1,05:0,6) москвичи вынесли ноль очков и минимальные шансы на продолжение борьбы даже за Лигу конференций».

Зотов — невоспетый герой «Рубина»

Корреспондент «Спорт Экспресс» Владислав Зимагулов отметил надежную игру Георгия Зотова в этом матче.

«В этом сезоне "Рубин" открыл много новых имен, и мы узнали, что Самошников, Макаров, Абильдгор и Йевтич — это не какие-то ноунеймы из ФНЛ и второсортных лиг, а игроки, которые под руководством Слуцкого способны делать результат.

Весной к ним добавился и еще один такой игрок — Георгий Зотов. Слуцкий стал использовать его на правом фланге относительно недавно, вернув в центр защиты Уремовича. И вышло просто отлично.

Календарь и таблица РПЛ

Зотов — трудяга, который пашет и борется за все мячи, уверенно ведет борьбу. Это не настолько техничный футболист, вроде Самошникова, у него другие сильные качества. В матче с "Динамо" Георгий выглядел чуть ли не лучшим в составе: отдал голевую передачу на Деспотовича, сделал несколько важных перехватов и отборов. В "Рубине" верили в Зотова еще в прошлом году, а сейчас его игра закрыла все вопросы. В 31 год Георгий, кажется, нашел свою команду и тренера.

Сегодня была большая игра, много эмоций, и я очень горд, что каждый из футболистов сегодня делал максимум для положительного результата. Леонид Слуцкий

На слуху обычно знакомые имена: Дюпин стал лучшим игроком встречи, гол забил Деспотович, несколько сольных проходов совершил Макаров, а камеры постоянно выхватывали Хвичу. Но успехи "Рубина" еще и связаны с такими перформансами, как у Зотова сегодня, Костюкова против "Зенита" или Йевтича в предыдущих победных матчах».

Проблемы с выходом в атаку у «Рубина» и надежная игра Дюпина

Автор Soccer.Ru Александр Чистяков отметил проблемы «Рубина» в атаке из-за отсутствия Хвичи, а также очередной выдающийся матч в исполнении вратаря казанцев Юрия Дюпина.

«Сразу же после стартового свистка гости засунули "Рубин" под мощнейший пресс, на протяжении 7-8 минут динамовцы практически не выпускали казанцев с их половины поля, а созданных моментов хватило бы на три гола. Вместо этого быстрый гол забил Джордже Деспотович, мастерски развернувший Романа Евгеньева и пробивший точно в угол.

Это был редкий момент у ворот Антона Шунина, чьи партнеры продолжали доминировать на поле. К перерыву у динамовцев было двукратное преимущество по владению мячом — 66% на 34%, 12 ударов против 3 у "Рубина" (5:1 по попаданиям в створ), 7 поданных угловых, четырехкратный перевес по количеству передач в последней трети поля и 10:2 по обостряющим пасам. И только на табло горел счет в пользу "Рубина" — 1:0.

Настроение не самое лучшее в раздевалке. Но нам нужно собраться и готовиться к следующему туру. Сандро Шварц

"Рубину" тяжело пришлось без своих лидеров. Отсутствие Хвичи Кварацхелии сказывалось на протяжении всей встречи, ведь команда Леонида Слуцкого толком не смогла перестроиться без вингера, который постоянно тащит мяч вперед и является главным специалистом в "Рубине" по переходам из стадии обороны в фазу атаки. В матче с "Динамо" хозяева с большим трудом переходили в центр поля, и хотя традиционно стремились делать это через фланги, Солтмураду Бакаеву и Денису Макарову не хватало прыти Хвичи. Эти футболисты опасны перед чужой штрафной, могут обыграть и создать остроту, но грузинский вингер способен начинать острые атаки на своей половине поля.

Дюпин провел блестящий матч сегодня. Но ему и остальным игрокам нужно каждую игру доказывать свою профпригодность. Леонид Слуцкий

Не забываем и об отсутствии ведущего защитника Уремовича. Из-за дисквалификации хорвата у "Рубина" распалась связка основных центрбеков Уремович-Старфельт. Филипа заменил его соотечественник Сильвие Бегич, которому потребовалось время, чтобы почувствовать игровой тонус. Именно из смежных с Бегичем зон пришли основные угрозы "Динамо" в дебюте матча. К чести хорвата, по ходу матча он прибавил, а в ряде эпизодов второго тайма действовал самоотверженно, ложась под удары динамовцев.

В который уже раз вратарь "Рубина" становится важнейшим элементом победы своей команды. Команда Леонида Слуцкого нанесла в четыре раза меньше ударов по воротам, чем динамовцы — 8 (2) против 24 (8), 40 минут играла в меньшинстве, но умудрилась выиграть всухую. 8 сэйвов Дюпина и его уверенная игра на выходах оказали ключевое влияние на результат. "Рубин" стал ближе к путевке в еврокубки, а Юрий — к попаданию в заявку сборной России на Евро-2020».