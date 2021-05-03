«Арсенал» озадачил «Вильярреал» своей победой

В 34-м туре АПЛ «Арсенал» победил на выезде «Ньюкасл» (2:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» справился с «Ньюкаслом» неосновным составом

«За 90 минут матча произошло нечто особенное: можно было поверить, что "Арсенал" Микеля Артеты действительно новые [»непобедимые«, как назвали лондонцев по завершении сезона 2003/2004, в который они ни разу не проиграли -] "Invincibles". Неважно, что гости начали поединок на 11-й позиции — закрытый, глубоко севший в обороне "Ньюкасл" сделал до сих пор проблемный коллектив Артеты достойным наследником всепобеждающей команды Арсена Венгера спустя два десятилетия», — пишет на страницах The Guardian Луиз Тейлор.

«Скауты из "Вильярреала", делающие домашнюю работу перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы на следующей неделе, возможно, с трудом пытались понять разрыв между командой, которая, казалось, удачно проиграла только 1:2 в Испании в прошлый четверг, и уничтожителем команды Стива Брюса. Учитывая возможность сыграть ответный поединок на своем поле, чтобы спасти этот самый разочаровывающий из сезонов, Артета явно расставил приоритеты в пользу Лиги Европы, сделав восемь замен и выставив, судя по всему, не основной состав».

«Ньюкасл» наверняка спасся, но что дальше?

«"Арсенал" отправился в Ньюкасл, нуждаясь в победе после того, что его наставник Микель Артета назвал неделей неудачных результатов неделю перед началом матча. Неутешительная ничья с находящимся под угрозой вылета "Фулхэмом" последовала за поражениями от "Эвертона" и "Вильярреала". Но из-за низкого морального духа поездка на "Сент-Джеймс Парк" подоспела как нельзя удачно», — убежден в отчете BBC о матче Мантей Манн.

«Восемь очков в четырех беспроигрышных матчах в апреле выглядят так, будто "Сороки" уже обеспечили себе место в АПЛ на следующий сезон, но уровень команды будет беспокоить ее летом. Сохранение лучшего бомбардира Уилсона, который является единственным игроком, показавшим двузначные цифры (10) за сезон, будет иметь решающее значение для команды Брюса. Но поскольку Жоэлинтоном и Мигелем Альмироном забито на двоих всего 10 мячей, ему понадобится помощь».

Давид Луис может вылететь до конца сезона

«На первый взгляд, у Артеты несколько сложных вызовов перед каждым матчем, которые определят его первый полный сезон у руля "Арсенала" после этой классной победы над "Ньюкаслом". "Арсенал" всегда побеждал "Ньюкасл", и это не болтовня — это факт. Во всех турнирах "Канониры" выиграли у них 17 из последних 18 матчей, и "Сорокам" даже не удается сыграть вничью — единственную победу они одержали три года назад», — пишет на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

«Это просто одна из тех странных и нелогичных вещей в футболе: "Ньюкасл" и "Арсенал" играют друг с другом, и команда из Лондона побеждает. Артете следует опасаться вдаваться в подробности, кроме того, что это был приятный легкий день, который включал долгожданный гол от Обамеянга, который сыграет в основе с "Вильярреалом" после того, как докажет, что полностью выздоровел от малярии. Единственным ударом стала травма подколенного сухожилия у Давида Луиса, которая может закончить для него сезон».

Тактика Артеты доказала свою силу

«"Арсенал" смог контролировать большую часть игры и свел на нет потенциальные угрозы от контратак "Ньюкасла". "Канониры" лучше владели мячом и нашли хороший баланс между продвижением вперед и сохранением прочной оборонительной структуры. Гранита Джаку могли удалить в очередной раз, что могло повлиять на результат игры», — отмечает в материале ESPN Адам Браун.

«Хотя полузащитники "Арсенала" могли бы создать больше, сложно критиковать "Канониров", которые использовали наиболее слабые места в системе игры "Ньюкасла". Сбалансированный подбор команды Артеты помог "Арсеналу" иметь лучшие моменты для взятия ворот, в то же время усложнив команде Брюса шансы забить. Тактический подход испанского тренера придал игре вид, в исходе которой не было сомнений».