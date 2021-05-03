Энергичность Мозеса и точность Ларссона. «Спартак» сделал серьезный шаг в сторону Лиги чемпионов

«Спартак» одержал важные 3 очка, победив на выезде «Арсенал» со счетом 2:1. О том, как это было, в нашем обзоре прессы.

Оба наставника удивили составами

На этот матч Доменико Тедеско выбрал необычное сочетание защитной линии, а также прибегнул к основательной ротации во вратарской зоне. Дмитрий Парфенов удивил не меньше, выбрав смелую схему 3-4-3. Подробнее Михаила Гончарова с «Чемпионата».

Георгий Джикия в борьбе за мяч globallookpress.com

«В стартовом составе "Спартака" было сразу несколько интриг. Главная — кто станет голкипером вместо дисквалифицированного Максименко. Очевидного варианта не наблюдалось: Селихов много ошибался в "Спартаке-2", а Ребров просто давно не играл. Тедеско рискнул и доверился Селихову. Забегая вперёд, заметим, что Александр не подвёл: свои мячи уверенно взял, однажды подстраховал защитников и выбежал в поле, а в пропущенном голе его вины нет. Был разве что один эпизод, где он застыл в полупозиции при продольном забросе — и его могли перекинуть.

Вторая интрига — сочетания в обороне. Из-за дисквалификации выбыл Айртон, отсутствовал Маслов, плюс прямо перед игрой стало известно, что переутомление есть у Джикии. На флангах вышли Зобнин и Мозес (но Зобнин — слева, Мозес — справа, а не наоборот, как случалось раньше), в центре защиты — Кутепов, Гапонов и Жиго. Интересно, что самым центральным внезапно стал Кутепов, тогда как Жиго расположился правее.

Ещё один очень любопытный нюанс — изменение схемы с 3-4-1-2 на 3-4-3. Промес из "десятки" превратился в левого нападающего, он почти не открывался между линиями и редко встречался с мячом в центре. У этого новшества могло быть сразу несколько причин: либо Тедеско попросту выстроился для прессинга (у "Арсенала" играет три центральных защитника, "Спартак" тоже образовывал тройку в передней линии), либо тренера не устраивает игра Промеса в роли "десятки".

У "Арсенала" выбывших оказалось ещё больше. По разным причинам не смогли играть Бурлак, Панченко, Хлусевич, Григалава и Ломовицкий. Хорошо ещё, что успел восстановиться Луценко — по нему тоже были сомнения. Главный тренер тульской команды выстроил команду по 3-4-3 (хотя раньше были 3-4-1-2 и 5-4-1), выставив сразу трёх нападающих: Луценко, Джорджевича и Кангва.

Так вышло, что соперники отзеркалили друг другу схемы. Это тоже повлияло на характер матча».

«Спартак» должен оставить Мозеса

«Спартак» показал не самый лучший футбол, однако игра отдельных футболистов позволила гостям набрать три очка. Самым главным героем матча является Виктор Мозес. Подробнее о ходе поединка рассказали на Sport24.

«Обескровленный "Спартак" уверенно вкатился в матч: спустя десять минут Умяров пробил в перекладину, а еще до экватора тайма Соболев открыл счет, забив свой 8-й мяч за эту весну. Голевую сделал Мозес, один в один продемонстрировав, в чем его преимущество перед отправленным в аренду Рассказовым.

На середину тайма, когда "Спартак" уже повел в счете, пришлось единственное реальное спасение от долго не игравшего Селихова. После верховой передачи Тулы выдернувшийся Гапонов ошибся и оставил мяч набравшему скорость Эвансу Кангва. Нападающий мог бы выходить один на один, если бы не рывок Селихова: вратарь успел к мячу первым.

Но уйти Селихову на перерыв без пропущенных не позволили его же партнеры. Забивший уже три автогола за "Спартак" Павел Маслов продолжает восстанавливаться от травмы, но его дело живет: Кутепов срезал мяч в свои ворота в довольно простой ситуации.

По итогам этого эпизода Кутепов сравнялся с Масловым по числу мячей, забитых в свои ворота: оба отличались уже по три раза. До исторического рекорда "Спартака" остается подать рукой — он принадлежит Юрию Седову, игравшему за красно-белых еще в 50-е годы. На его счету четыре автогола.

Кутепов был заменен на Джикию уже во втором тайме: защитник пошел в жесткий отбор на краю поля и сам получил травму. "Спартак" долго мучился при равном счете, но в итоге опять зарешал Мозес — крайний защитник сделал вторую голевую в матче, выдав результативный пас уже на Ларссона.

При таком результате слухи об обязательном выкупе Мозеса не должны особенно волновать болельщиков красно-белых».

«Мусорная» победа «Спартака»

Игорь Рабинер, обозреватель СЭ поделился своими мыслями об этом поединке.

«Прекрасный решающий гол, но "мусорная", как выражаются в таких случаях в НХЛ, победа "Спартака". Отчего она не перестает быть победой, но вызывает большие вопросы к качеству игры.

Алекс Крал, Виктор Мозес и Джордан Ларссон заставили Доменико Тедеско подпрыгнуть чуть ли не до небес, расчертив образцово-показательную комбинацию. И две сегодняшние идеальные голевые передачи с правого фланга лишний раз показывают, как же хорошо, если нигериец останется в команде. Он уже абсолютно вписан в игру команды, никуда из нее не рвется, приносит ей — в первую очередь в атаке — большую пользу. Признание лучшим футболистом матча — абсолютно справедливое.

Но что еще голевое создал "Спартак" во втором тайме? Ничего. Хорошо для него, что "Арсенал" был невнятен и не сравним с той же "Уфой". После полутайма пристойного футбола в исполнении красно-белых остальные полтора были трудны для просмотра.

Календарь и таблица РПЛ

Не понимаю, почему "Спартак", хорошо начав матч и легко забив, тут же бросил играть, решил зачем-то удерживать 1:0, хотя игра давалась. А тут еще и Илья Кутепов начал регулярно ошибаться. Он и забил автогол, и такой результат первого тайма выглядел логичным: пока красно-белые играли — они забили, перестали — пропустили.

"Спартак", какой он есть. Двуликий.

Тем не менее шажок к Лиге чемпионов он сделал. Кривой, косой, но шажок. Хватит ли такого футбола с "Химками" и в Грозном — не знаю, не уверен. Хотя "Динамо" тоже может оттяпать очки у "Локомотива" после такого шока красно-зеленых в Питере. Бесследно такое не проходит».

Неразбериха в командной игре

Представитель «Советского Спорта» Артем Зибрак задался вопросом, а нужна ли «Спартаку» Лига чемпионов, если команда будет показывать там такой футбол. Он выделил некоторые моменты, которые можно назвать несостыковками в командной игре.

Виктор Мозес и Джордан Ларссон globallookpress.com

«Вообще Доменико Тедеско не может быть доволен игрой подопечных. Только в первую половину первого тайма они контролировали происходящее на поле, после чего единство в действиях пропало. Выпадали чуть ли не все игроки атаки. Роман Зобнин вышел слева вместо Айртона, но он слишком правоногий, чтобы эффективно играть в этой зоне. В центре его заменил Наиль Умяров, отлично играющий в пас, но сильно проседающий в динамике.

Квинси Промесу мяч отправляют верхом, и тут вообще сложно понять, с какой целью. Вероятно, эти передачи должны быть на ход в свободную зону, но по факту голландцу приходится цепляться за мяч в единоборствах с защитниками, имеющими преимущество в росте. Джордан Ларссон ищет мяч в глубине, но там его почти не бывает — партнеры уже вторым-третьим пасом делают заброс вперед. В общем, назвать это командной игрой, построенной на сильных качествах игроков, язык не повернется. И о Лиге чемпионов с такой идеологией делать нечего.

Александр Соболев globallookpress.com

В результате игра разбилась даже не на эпизоды, а на стыки. Туляки хотели навязать техничному сопернику постоянную борьбу на всех участках поля и сделали это. "Спартаку" повезло, что у него есть Мозес, сочетающий мощь и технику. Он сыграл ключевую роль и во втором голе».

Тедеско должен настроить футболистов на заключительные туры

Андрей Бабич, представляющий RusFootball.info, утверждает, что на Тедеско ложится огромная ответственность. Он должен найти нужные слова, чтобы настроить молодую команду на достижение серьезного результата.

Я недоволен, потому что играли сегодня плохо — это правда. Тем не менее мы одержали победу — это очень важно в конце сезона. Доменико Тедеско

«Теперь "Спартак" не зависит от соперников и способен сам решить задачу попадания в ЛЧ. Для этого нужно забрать максимум очков в предстоящих играх с "Химками" и "Ахматом". Одним из ключевых факторов в решающих матчах станет психологическое состояние игроков. Тедеско не раз отмечал, что его команда молода и неопытна (матч с "Уфой" тому подтверждение). На Доменико ложится огромная ответственность — ему необходимо дать уверенность футболистам в их силах и убедить, что они способны решить такую серьезную задачу, как путевка в ЛЧ. Посмотрим, справится ли немец. Ему ведь явно хочется громко хлопнуть дверью на последок».