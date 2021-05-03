Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами

До завершения чемпионата России осталось два тура. И пока что мы получили ответ лишь на один вопрос — чемпионом снова стал «Зенит». В остальном же по-прежнему ничего не ясно. Поэтому прямо сейчас выделим главные интриги на финише РПЛ.

«Зенит» — чемпион

Увы, главная интрига до заключительного тура не продержалась. И этому поспособствовал «Зенит», уничтоживший в минувшем туре «Локомотив» со счетом 6:1. Питер поставил жирную точку в чемпионской гонке. Надо признать, это было чересчур брутально. Вместе с золотыми медалями «Зенит» получил и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Кто займет второе место?

Тут есть два главных претендента — «Локомотив» и «Спартак». «Железнодорожники» сейчас идут вторыми, но опустятся на третье место в случае победы «Спартака» над тульским «Арсеналом» в понедельник вечером. В таком случае красно-белые будут опережать «Локо» на одно очко. То есть игра в Туле может стать ключевой, дальше, возможно, все будет зависеть от «Спартака».

Оставшиеся матчи «Спартака» (50 очков после 27-ми туров): «Арсенал» Тула (в гостях, 3 мая), «Химки» (дома, 10 мая) и «Ахмат» (в гостях, 16 мая).

Оставшиеся матчи «Локомотива» (52 очка после 28-ми туров): «Динамо» (дома, 8 мая) и «Урал» (дома, 16 мая).

Но, как ни странно, прорваться на второе место может даже ЦСКА. Это маловероятно, конечно, но чисто математические шансы у «армейцев» остаются.

А вот «Рубин» и «Сочи» вполне могут добавить нервозности в противостояние «Спартака» и «Локомотива» за вторую путевку в ЛЧ. Как известно, команда, которая финиширует второй, начнет путь в главном турнире Европы с третьего квалификационного раунда.

После 28-ми туров у «Рубина» и «Сочи» по 49 очков. И, например, если «Спартак» вдруг проиграет в Туле, ситуация будет накалена до предела.

Оставшиеся матчи «Рубина» (49 очков после 28-ми туров): «Арсенал» Тула (в гостях, 8 мая) и «Ротор» (дома, 16 мая).

Оставшиеся матчи «Сочи» (49 очков после 28-ми туров): «Ротор» (дома, 7 мая) и «Химки» (в гостях, 16 мая).

Оставшиеся матчи ЦСКА (47 очков после 28-ми туров): «Краснодар» (дома, 8 мая) и «Динамо» (в гостях, 16 мая).

Как видим, самый сложный график у ЦСКА. Плюс у «армейцев» на два очка меньше. Но главное заключается в том, что как раз по игре команда Ивицы Олича прямо находится на своем месте.

📊 Топ-6 #ТинькоффРПЛ после второго дня 28-го тура

🤫 Одна позиция точно останется неизменной pic.twitter.com/zhDZ89krky — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 2, 2021

Кто попадет в Лигу Европы?

В Лигу Европы попадет победитель Кубка России. В финале, который состоится 13 мая, сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».

Остальным для попадания в Лигу Европы придется сыграть в новом турнире, который стартует в сезоне-2021/2022.

Кто сыграет в Лиге конференций?

Россия в новом еврокубке получит два места. Туда попадут команды, занявшие третье и четвертое места в чемпионате. На данный момент это «Рубин» и «Сочи».

Но есть один нюанс. Если «Локомотив» выиграет Кубок России и финиширует вторым в РПЛ, тогда в Лигу Европы отправится команда, которая займет третье место, а четвертая и пятая попадут в Лигу конференций. Так что победа «Локомотива» над «Крыльями Советов» точно кого-то порадует.

У «Рубина» и «Сочи», если говорить в контексте ЛК, помимо ЦСКА, есть еще один явный конкурент — «Динамо», в активе которого 46 очков.

Оставшиеся матчи «Динамо» (46 очков после 28-ми туров): «Локомотив» (в гостях, 8 мая) и ЦСКА (дома, 16 мая).

Но «Динамо» надо очень постараться, чтобы в последний момент заскочить в топ-4. Надо как-то выиграть у «Локомотива» и ЦСКА, но даже этого может оказаться недостаточно, если те же «Рубин» и «Сочи» наберут максимальное количество очков.

Ситуация максимально запутанная. И вряд ли что-то сильно изменится даже после 29-го тура. А если «Локомотив» вдруг проиграет «Крыльям» в финале Кубка России, заключительный тур и вовсе превратится в триллер.

Кто вылетает?

Один неудачник уже давно известен — это многострадальный «Тамбов». А вот со вторым все не так просто.

На предпоследнем месте сейчас находится «Уфа», которая отстает на два очка от тульского «Арсенала», а «Ротору» уступает лишь по дополнительным показателям.

Сразу скажем, напрямую из РПЛ вылетают последняя и предпоследние команды. Клубы, которые финишируют на 13-й и 14-й позициях, поборются за сохранение прописки в элите с третьей и четвертой командами ФНЛ.

Оставшиеся матчи «Уфы» (21 очко после 28-ми туров): «Зенит» (дома, 8 мая) и «Арсенал» (дома, 16 мая).

Оставшиеся матчи «Ротора» (21 очко после 28-ми туров): «Сочи» (в гостях, 7 мая) и «Рубин» (в гостях, 16 мая).

Оставшиеся матчи «Арсенала» (23 очка после 27-ми туров): «Спартак» (дома, 3 мая), «Рубин» (дома, 8 мая) и «Уфа» (в гостях, 16 мая).

Очень похоже на то, что компанию «Тамбову» составит «Ротор». Команде из Волгограда будет очень сложно набрать хотя бы одно очков в матчах с «Рубином» и «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

Шанс «Ротора» заключается в том, чтобы «Уфа» тоже ни разу не выиграла в оставшихся матчах. Но даже в это верится с трудом. «Уфа» сильно прибавила после смены главного тренера. Под руководством Алексея Стукалова уфимцы разнесли «Спартак» (3:0) и отобрали очки у ЦСКА (1:1).