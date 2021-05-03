Трансферный дайджест. 27 апреля — 3 мая

Роберт Левандовски

«Бавария», нападающий, 32 года

Журналисты испанского издания AS распространили информацию о том, что нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» этим летом.

По их данным, мюнхенский клуб готов продать 32-летнего футболиста за 60 миллионов евро, чтобы избавиться от некоторых финансовых проблем.

Отмечается, что поляк интересен мадридскому «Реала», при этом агент игрока Пини Захави общается с несколькими клубами.

Несколько лет назад Левандовски уже был близок к переходу в мадридский клуб, но сделка так и не состоялась.

Состоится ли она теперь? Очень в этом сомневаемся, тем более что «Реал» вряд ли захочет платить огромные деньги за ветерана, пусть он и находится в прекрасной форме.

Наш прогноз: «Бавария».

Жюль Кунде

«Севилья», защитник,22 года

Жюль Кунде globallookpress.com

Также мадридский «Реал» претендует на центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде, которого хотел бы переманить в свою команду этим летом, пишет AS.

Как стало известно изданию, «сливочные» в настоящее время рассматривают двух кандидатов — Кунде и Пау Торреса из «Вильярреала».

Торрес может обойтись клубу дешевле, ведь его отступные равны 50 миллионов евро, тогда как андалузцы хотят получить за своего игрока 75 миллионов.

Несмотря на это в «Реале» считают приоритетным вариантом именно Кунде, полагая, что он сможет адаптироваться в команде намного быстрее.

Поверить в эту сделку намного проще, учитывая возможное расставание «сливочных» с Серхио Рамосом, Рафаэлем Вараном, Дани Карвахалем и Начо.

Наш прогноз: «Реал».

Тэмми Абрахам

«Челси», нападающий, 23 года

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Похоже, главный тренер «Челси» Томас Тухель определился с первыми игроками, которые покинут клуб по окончании сезона.

Одним из них станет опытный Оливье Жиру, а другим — молодой Тэмми Абрахам, который не выдерживает конкуренции с Каем Хаверцем и Тиммо Вернером.

Как пишет The Telegraph, «синие» готовы расстаться с 23-летним футболистом. Ориентировочная сумма трансфера — 40 миллионов фунтов.

Продав «Абрахама», «Челси» освободит место в команде для подписания нападающего топ-уровня, который мог бы забивать не меньше 20 мячей за сезон.

Абрахамом интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Скорее всего, никто из них не в состоянии заплатить вышеуказанную сумму, но во время переговоров можно попробовать снизить цену.

Наш прогноз: перейдет в другой клуб АПЛ.

Ике Угбо

«Челси», нападающий, 22 года

Ике Угбо globallookpress.com

Не исключено, что летом «Челси» также расстанется с форвардом Ике Угбо, который сейчас выступает за «Серкль Брюгге» на правах аренды.

По данным Allnigeriasoccer.com, московский ЦСКА выразил заинтересованность в подписании контракта с футболистом, однако игрок пока не принял предложение «армейцев».

Оливер Уорд Агент Ике Угбо ЦСКА действительно проявляет интерес к Угбо, но это все, что можно сказать на данный момент. У Ике есть много разных предложений.

На нападающего также претендуют «Уотфорд», несколько дней назад оформивший выход в АПЛ из Чемпионшипа, «Монако», «Фулхэм» и «Генк».

У «Серкль Брюгге» есть право выкупа игрока, что может стать для «Монако» преимуществом в борьбе за англичанина, поскольку бельгийский клуб связан с «монегасками» партнерским соглашением.

В этом сезоне Угбо забил 16 голов в 33 матчах чемпионата Бельгии, и эта статистика впечатляет. ЦСКА точно не помешал бы забивной форвард, но бороться с вышеупомянутыми клубами будет непросто, так что вряд ли этот футболист приедет в Москву.

Наш прогноз: «Серкль Брюгге».

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 26 лет

Сердар Азмун globallookpress.com

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает El Gol Digital.

В подписании иранца заинтересована «Валенсия», которая должна получить 25 миллионов евро после продажи своего нападающего Макси Гомеса.

Конкуренцию «Валенсии», вероятно, составит «Рома», продолжающая поиск нового нападающего, пишет La Gazzetta dello Sport.

Основным вариантом для римлян является Аркадиуш Милик, принадлежащий «Наполи» и играющий за «Марсель» на правах аренды. В случае, если приобрести его не удастся, форвард «Зенита» может стать запасным вариантом.

Как видим, претендентов на Азмуна хватает, но есть ли смысл переходить в «Валенсию» или «Рому»? Эти клубы провалились во внутренних чемпионатах, тогда как «Зенит» завоевал золото в РПЛ, забронировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Наш прогноз: «Зенит».

Хвича Кварацхелия

«Рубин», полузащитник, 20 лет

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Il Messaggero.

20-летнего футболиста хочет купить «Ювентус», если квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Бьянконери» готовы заплатить казанцам за грузинского футболиста 20 миллионов евро, хотя в «Рубине» хотят на 10 миллионов больше.

Кроме того, Кварацхелия интересен английскому «Лидсу». Как сообщает Football Fancast, спортивный директор «павлинов» Виктор Орта провел переговоры с агентом игрока на тему возможного трансфера летом.

В то же время отмечается, что никаких признаков того, что сделка близка к заключению, нет.

Поскольку Хвича перерос уровень РПЛ, и претендентов на него в Европе хватает, ближайшее летом станет идеальным временем для смены клубной прописки. Большим вопросом остается лишь то, где в итоге окажется хавбек.

Наш прогноз: уйдет из «Рубина».

Хосе Луис Паломино

«Аталанта», защитник, 31 год

Хосе Луис Паломино globallookpress.com

«Краснодар» заинтересован в защитнике «Аталанты» Хосе Луисе Паломино, информирует «Спорт-Экспресс».

У 31-летнего аргентинца заключен контракт с клубом из Бергамо до 30 июля 2022 года.

Лука Витторини Агент Хосе Луиса Паломино Ко мне обращались многие клубы по поводу Паломино, российские в том числе. В любом случае цена игрока очень высока. Не знаю, сколько клубов смогут заплатить 20 миллионов и выше.

В текущем сезоне аргентинец провел 31 матч в Серии А, а это значит, что в «Аталанте» ему в целом доверяют, так что у нас есть сомнения, что он настроен уйти, да еще и в клуб, оставшийся без еврокубков в следующем сезоне.

Наш прогноз: «Аталанта».