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    «Спартак» запрыгнул в последний вагон. Гол Мозеса спас мечты «Красно-белых» об ЛЧ

    Обзор прессы по матчу «Ахмат» — «Спартак»

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    Виктор Мозес, Доменико Тедеско и Квинси Промес
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    Виктор Мозес, Доменико Тедеско и Квинси Промес
    16 мая в Грозном московский «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). Матч выдался нервным для команды Доменико Тедеско и она проигрывала по ходу встречи. Однако ей удалось сравнять счет, взять очко и тем самым остаться в зоне Лиги чемпионов. «Красно-белые» сыграют в квалификационном раунде.

    Везение «Спартака»

    Обозреватель«Чемпионата» Михаил Гончаров считает, что результат «Спартака» в этом сезоне — это и от части везение.

    Квинси Промес
    fcsm_official

    «Перед матчем, решавшим судьбу путёвки в Лигу чемпионов, было крайне сложно спрогнозировать состояние "Спартака". В самом деле — какое оно? С одной стороны, команда вроде бы должна была быть на подъёме: только что выигран крайне сложный матч у "Химок", состоялись душевные проводы Тедеско, до попадания в главный европейский турнир — маленький шажок. Такие шажки обычно делаются.

    Но была и другая сторона. Та, где "Спартак" — всё ещё нестабильная команда с большим набором игровых проблем. Проблем постоянных, не решающихся на протяжении сезона, проявляющихся в каждой без исключения игре. И просто чудо, что к 30-му туру красно-белые вообще запрыгнули со своим несбалансированным футболом на второе место — их туда во многом вытянуло везение.

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    • Ни в коем случае нельзя утверждать, что "Спартак" играл плохо. Наоборот, по сравнению с матчем против тех же "Химок" прослеживалась положительная динамика: команда неплохо доставляла мяч между линиями, пользовалась не лучшей компактностью "Ахмата", часто входила в штрафную. Но КПД оказался отрицательным — а дальше началась расплата.

    Хотя вряд ли голы "Ахмата" стали следствием неработающего прессинга или других системных моментов этого матча. К ним привела плохая работа "Спартака" в конкретных эпизодах. Первый мяч — очень дальний аут хозяев (почти от центральной линии), попытка Кутепова сыграть на перехвате и вытолкнуть мяч, недалёкий тычок от штрафной и удар Ильина со средней дистанции. Опорная зона недоработала, Максименко не выручил.

  • Самое главное, что все ребята верили в то, что мы можем отыграться, несмотря на не лучшее настроение. Нам это удалось.
  • Доменико Тедеско

    • Второй гол — обрез от Айртона в центре поля, отвратительное гашение "Спартаком" контратаки и слишком медленная работа на возврат. Полярус находился с мячом примерно 10 секунд, но за это время его вообще никто не встретил — и полузащитник "Ахмата" получил возможность без всякого давления забросить мяч на дальнюю штангу. А там уже Кутепов проспал Ильина. Илья, безусловно, виноват, но вопросы надо адресовать и многим другим футболистам. Так в переходах работать просто нельзя».

    Матч, который «Спартак» вытянул на желании

    Дмитрий Гирин с СЭ поделился своими мыслями касательно результата и игры «Спартака» в этом матче, а также на протяжении сезона в целом.

    Герой матча и творец успеха
    fcsm_official

    «Матч с "Ахматом" — это отражение всего сезона "Спартака". Все 30 туров, уместившиеся в 90 минут. В общем, все получилось максимально символично.

    У этого "Спартака" не слишком много общекомандного мастерства. Отсутствие инстинкта убийцы и умения играть важные матчи так, как это нужно делать c самого начала. Что против "Арсенала", что против "Химок", что сейчас в Грозном немалую часть времени в голове крутилась мысль: "Так решающие матчи не играют. Эта команда точно хочет в Лигу чемпионов?" Но потом — бац! — и все переворачивалось.

    То Крал, Мозес и Ларссон расчертят в Туле идеальную комбинацию. То Соболев и все тот же Ларссон сделают красиво. То Мозес возьмет и покажет всем, как нужно бить по мячу и реализовывать моменты.

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    • Но при всем при этом есть характер и огромное желание, приправленные изрядной долей везения. Не случайно ведь многие сравнивали этот сезон с чемпионским, когда с удачей тоже было все в порядке. Благодаря этому добывались "мусорные" победы на старте сезона, позволившие этому "Спартаку" поверить в себя. Благодаря этому удалось в трех последних турах добиться нужных результатов, забивая решающие голы уже ближе к финальному свистку.

    Красноречивая статистика: "Спартак" набрал 22 очка в матчах, по ходу которых он уступал в счете. Это лучший показатель в РПЛ.

    Хотя в Грозном была какая-то фантасмагория. Уверен, многие будут хвалить "Ахмат" — мол, им ничего не было нужно, но команда билась, забила два мяча и в итоге устроила "Спартаку" нервотрепку. Но это не так. Красно-белые устроили ее себе сами. То, как играл "Ахмат", — это тихий ужас. Это было очень плохо. Даже при схеме с 5-4-1 никакой плотности в обороне не было и в помине. Пожалуй, даже в домашнем матче против "Тамбова" у "Спартака" не было столько моментов.

  • Мы люди, а не машины. У Промеса и Соболева были моменты в первом тайме, чтобы забить. Тогда счет был бы 2:1. Но человеку свойственно ошибаться и в жизни, и на поле.
  • Доменико Тедеско

    • То, что "Ахмат", трижды дойдя до ворот соперника, забил два гола и запорол вернейший момент, говорит только о качестве игры "Спартака" в этом матче. Который удалось вытянуть только на желании. Ну и на умении решать Мозеса. Когда было нужно — сделал все первоклассно, уже не в первый раз. Ну и, думаю, теперь всем ясно, почему Доменико Тедеско на протяжении почти всего сезона предпочитал ставить в основу Маслова, а не Кутепова».

    «Спартак» собрался после второго тайма

    Редакция Sport24 подробнее рассказывает о ходе событий этого поединка.

    «Вместо комфортных 2:0 в первом тайме (Промес запорол два убойных момента) Тедеско получил 0:2 к 31-й минуте.

    Владимир Ильин сначала дождался рикошета от Кутепова и пальнул в ближний.

    А спустя 11 минут оформил дубль, снова забив из-под Кутепова.

    Поражение в Грозном выводило красно-белых в ЛЧ лишь при одном условии: "Локомотив" не должен был побеждать дома "Урал", который уже в первом тайме заработал удаление, а доигрывал вообще вдевятером.

    На спасение матча с "Ахматом" у Тедеско оставался тайм — и "Спартак" сделал это!

    Квинси, выругавшийся прямо во время флэш-интервью в перерыве, сохранил эмоции и вернул команду в игру.

    А окончательно место в ЛЧ забронировал Виктор Мозес. В первые месяцы в России его много критиковали, но в ключевых матчах "Спартака" Мозес был одним из лучших: забил "Динамо" и "Ростову", выдал два ассиста в Туле, а теперь вонзил важнейший мяч сезона в Грозном».

    «Спартаку» предстоит много работы в новом сезоне

    Представитель Soccer.Ru Вадим Багров опять же отметил везение «Спартака» в этой игре, а также выделил важность работы над ошибками в следующем сезоне.

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    «"Спартак" в целом заслуженно попадает в квалификацию Лиги чемпионов. Но новый тренер должен внимательно проанализировать игру команды до мелочей. Если бы Полярус попал в дальний угол после удара головой, то гол Мозеса не спас бы от поражения. Вот так бывает — один промах соперника и два правильных удара после проваленного первого тайма позволяют превратить сложный сезон в успешный.

  • Результат этого сезона — это работа не двух-трех человек, а работа сплоченной команды.
  • Доменико Тедеско

    • "Спартак" показал характер, что с ним бывало не раз — очередной волевой результат. Но пора взрослеть, понимать соперников и не допускать счет 2:0 к перерыву, когда хватало нулевой ничьей с постоянными атаками для гарантии попадания в Лигу чемпионов. В этом турнире похожие ошибки могут не простить. Потому-то не было особой радости от футболистов Тедеско после матча — понимали, что прошли по канату над пропастью».

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