Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»

В субботу, 15 мая, завершился сезон ФНЛ 2020/21, который запомнился рекордным количеством участников (22 команды) и крутой событийностью. Даже по итогам последнего тура нельзя сказать с уверенностью, кто точно отправится на повышение и кого ждет второй дивизион.

Рекордные «Крылья»

Напрямую в РПЛ вернулись самарские «Крылья Советов», уверенно финишировавшие на первом месте с солидным отрывом от конкурентов.

В 42 турах ФНЛ команда из Самары набрала беспрецедентные 101 очко, побив рекорд «Терека» (сейчас — «Ахмат»), который в 2004 году набрал 100 баллов, и «Мордовии» (100 очков в переходном турнире из 52 матчей в сезоне-2011/12)

Самарцы за 42 матча одержали 32 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Победители ФНЛ довели беспроигрышную серию до 17 матчей — 16 побед, 1 ничья, разница мячей — 49:7.

Календарь и таблица ФНЛ

В этом сезоне первенства волжский клуб забил 100 голов, 40 из них записал на свой счет лучший бомбардир «Крыльев» и всей лиги Иван Сергеев. Всего 5 мячей он забил с пенальти.

При этом «Крылья» в 24 из 42 игр сыграли на ноль, пропустив за сезон 26 голов.

«Нижний Новгород» вместо «Оренбурга»

Второе место в сезоне 20/21 занял «Оренбург», набравший 94 очка. Но вернуться в РПЛ клубу не удалось, поскольку он провалил лицензирование — домашняя арена команды вмещает 7,5 тысячи зрителей при норме не менее 10 тысяч.

«Оренбург» до последнего пытался получить путевку «в порядке исключения»: писал письмо на имя босса РПЛ Сергея Прядкина, собирал голосование команд, обещал через год реконструировать стадион и увеличить вместимость трибун, подавал апелляцию на решение РФС и даже собирался в CAS.

Все это не помогло, в первую очередь потому, что руководство Оренбургской области еще в 2015 году, когда клуб впервые пробивался в РПЛ, обещало построить в городе новый современный стадион. В 2016 было даже выбрано место.

Новости из Москвы пришли в тот момент, когда мы праздновали своё законное «серебро» после очередного победного матча. В тот момент мы ещё не знали 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mqyxpLpaM4 — ФК Оренбург (@fcorenburg) May 15, 2021

В 2018 руководство клуба утверждало, что у них на руках уже готовый проект реконструкции, и вот-вот начнут строительные работы.

Тем не менее, в марте 2021 года, спустя 4 года после того как «Оренбург» в виде исключения допустили в РПЛ, обнаружилось, что проект реконструкции трибун стадиона «Газовик» еще даже не заказан — лот был размещен на сайте Госзакупок.

В итоге, 15 мая состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором изменения в регламент не были внесены, и исключения для «Оренбурга» и других команд проваливших лицензирование делать не стали.

Надо выручить @fcnn_ru победной фоткой. Своей-то у них нет 👍 С выходом в @premierliga 👏👏👏 pic.twitter.com/KnHcgBvw63 — ФК Оренбург (@fcorenburg) May 15, 2021

А это значит, что путевку «Оренбурга» получает «Нижний Новгород», который с 88 очками занял третье место в таблице ФНЛ и по спортивному принципу должен был участвовать в стыковых матчах.

Теперь команда, имеющая построенный к ЧМ-2018 стадион выйдет в РПЛ напрямую. Если, конечно, «Оренбург» не отвоюет свое право на участие в РПЛ в международном суде.

Второй сезон без стыков

После заседания бюро исполкома РФС был экстренно опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами РПЛ и ФНЛ.

Согласно этому документу, опубликованному за час до начала игр последнего тура ФНЛ:

— «Нижний Новгород» поднимается в РПЛ;

— 13-я команда РПЛ («Арсенал», «Уфа» или «Ротор») остается в лиге без переходных матчей;

— 14-я команда РПЛ («Арсенал», «Уфа» или «Ротор») играет переходные матчи с 4-й командой ФНЛ в случае, если ей окажется не «Алания»;

— если 4-е место в ФНЛ займет «Алания», то 14-я команда РПЛ сохраняет место в лиге без переходных матчей.

Если бы четвертую строчку заняли «Балтика» или «Торпедо», мы бы увидели лишь один стыковой матч. Но по итогам 42 тура ФНЛ «Алания», одержав победу в Хабаровске над местным СКА (2:1), сохранила за собой 4-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Владикавказский клуб также провалил лицензирование РФС и останется в ФНЛ, а значит 13-я и 14-я команды Премьер-лиги сохраняют прописку в высшем дивизионе.

Имевшие перед туром шансы обойти владикавказцев «Балтика» и «Торпедо» свои матчи проиграли. Калининградцы на своем поле уступили «Крыльям Советов» (0:1), а москвичи дома проиграли аутсайдеру «Шиннику» — 0:1.

Не очень ясно почему РФС принял решение отказаться от стыков, а не поднять в них «Балтику» и «Торпедо», как это было сделано с «Нижним Новгородом».

В Калининграде также есть построенная к ЧМ-2018 арена, и приличная посещаемость даже в ФНЛ. На матче с «Крыльями» фанаты установили рекорд текущего сезона ФНЛ -14 374 зрителей.

Впрочем, команда Евгения Калешина, которая проиграла все матчи против лидеров, может пенять только на себя..

Стыков между РПЛ и ФНЛ не будет второй год подряд. В прошлом сезоне ФНЛ не доиграла свой чемпионат из-за пандемии, и в элитный дивизион вышли только команды, занявшие два первых места — «Ротор» и «Химки».

Зона вылета и шансы «Томи» и «Акрона»

С зоной вылета в этом сезоне ФНЛ тоже не до конца все ясно. Замкнул таблицу ярославский «Шинник», который в 2021 году набирал очки активнее, чем в первой части сезона, но даже «кабинетная» победа над ковидным «Енисеем» не спасла черно-синих.

«Чертаново» даже в последнем туре не сумело хлопнуть дверью и уйти в ПФЛ с высоко поднятой головой — несмотря на ряд качественных матчах, москвичи так ни разу и не победили в 2021 году.

Впрочем, все запомнят как в последнем матче сезона вратарь «Чертаново» Александр Радионов головой забил «Спартаку-2» после подачи со штрафного.

Вратарь «Чертаново» Александр Радионов забил гол «Спартаку-2» в последнем туре ФНЛ 👏 Лучшая лига мира, мы будем скучать pic.twitter.com/umqZvtnEHO — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 15, 2021

Брянское «Динамо» не только вылетает в ПФЛ, но и не получило лицензии на следующий сезон. Заваливший весну «Иртыш» также попрощался с ФНЛ, набрав лишь 5 очков на заключительном отрезке сезона.

А вот дальше ситуация становится интересной. «Томь», под руководством Александра Кержакова, в последнем туре сыграла вничью 1:1 с «Нижним Новгородом» и заняла 18-е место, которое отправляет команду в ПФЛ.

Но шансы сохранить прописку у томичей еще остались. Лидирующий в южной зоне Олимп-Первенства ПФЛ «Кубань-Холдинг» не подавал документы на лицензирование в ФНЛ.

Если клубы, заработавшие по спортивному принципу право играть в ФНЛ по итогам ПФЛ или вылетевшие из РПЛ не пройдут лицензирование, то вылетевшие клубы второго по силе дивизиона смогут остаться в нем на следующий сезон.

Та же ситуация применима и к занявшему 17-е место «Акрону». Клуб не вылетит в ПФЛ из-за неучастия «Тамбова» в следующем сезоне в связи с финансовыми проблемами.