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    Трамплин в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «МЮ» и все еще может спасти сезон

    Важная победа «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» в обзоре СМИ

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» продолжает бороться за спасение сезона. В четверг вечером команда Юргена Клоппа одержала важнейшую победу над «Манчестер Юнайтед» — 4:2. Благодаря этому «Ливерпуль» по-прежнему сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.
    «Манчестер Юнайтед», как и ожидалось, вышел на игру основным составом, но на этот раз было заметно, что команде Оле-Гуннара Сульшера уже не хватает мотивации. Хотя «красные дьяволы» очень быстро открыли счет, еще в первом тайме они позволили сопернику забить два мяча. А после перерыва «Ливерпуль» нашел еще две пробоины в обороне «МЮ», на действиях которой очень сказывалось отсутствие Гарри Магуайра.

    Один из лучших матчей «Ливерпуля» за долгое время

    «Ливерпулю нужно было любыми способами добиться результата в этом матче, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выход в Лигу чемпионов. И они выдали один из лучших матчей, благодаря чему и остались в гонке.

    Это был тот случай, когда команда Юргена Клоппа показала свою настоящую силу в атаке. Хотя некоторые решения в обороне оставляют желать лучшего.

    В общем, интрига жива, оставшиеся матчи будут очень интересными», — пишет автор The Mirror Даррен Уэллс.

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    • «Ливерпуль» подал признаки жизни

    «В матче, который состоялся на 11 дней позже запланированного, "Ливерпуль" после не самого удачного начала в целом сыграл очень неплохо. Они снова показали желание, такой футбол вселяет оптимизм.

    Проще говоря, "Ливерпуль" продемонстрировал признаки жизни. Признаки того, в чем, обычно, хороша команда Клоппа.

    Порой они были чересчур большой проблемой для "Манчестер Юнайтед".

    Ликование игроков "Ливерпуля" в конце матча только подтверждает, что они очень хорошо понимают важность этого результата», отмечает обозреватель Daily Mail Иэн Лэдман.

    Лидеры «Ливерпуля» снова напомнили о себе

    «Нужно одержать еще три победы. В воскресенье "Вест Бромвич", в среду "Бернли", потом "Кристал Пэлас". Девять очков из девяти могут сыграть важнейшую роль в борьбе "Ливерпуля" за путевку в Лигу чемпионов. С учетом того, что в следующий вторник "Лестер" будет играть с "Челси" на "Стэфмфорд Бридж".

    Если "Ливерпуль" добьется максимального результата, они, скорее всего, окажутся там, куда так стремятся.

    В матче с "Манчестер Юнайтед" игроки "Ливерпуля" наконец-то были решительными, упорными, они показали свои зубы в тот момент, когда это имело огромное значение. И особенно это касается лидеров команды.

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    • После зимней спячки "красные" внезапно ожили. Лига чемпионов находится в их поле зрения, дверь открыта, и "Ливерпуль" готов прорваться сквозь нее.

    Это было напряженно, нервно, временами хаотично, но жизненно необходимо», — пишет автор Goal.com Нил Джонс.

    Ключевая роль Александера-Арнольда

    «Александер-Арнольд был постоянно в эпицентре главных событий. И ему не повезло завершить первый тайм всего лишь с одним ассистом после пяти ключевых передач.

    Это был один из лучших матчей Александера-Арнольда в сезоне. И это касается не только его действий в атаке. В обороне Трент тоже показал себя с лучшей стороны», — считает обозреватель ESPN Адам Браун.

    «Александер-Арнольд касался мяча чаще, чем кто-либо другой в этом матче. Его яркая игра напомнила выдающиеся выступления в предыдущих сезонах.

    Дальность и точность его передач снова были на высоком уровне. Хотя по статистике успешных передач (68%) этого и не скажешь. Просто иногда Трент отдавал партнерам мяч в очень удобные зоны, а не прямо в ноги.

    Sky абсолютно справедливо назвал Александера-Арнольда лучшим игроком матча», — добавляет Джеймс Налтон в своей колонке для This Is Anfield.

  • Иногда люди не осознают, насколько ты хорош, до тех пор, пока ты не играешь. Магуайр — яркий тому пример. В его отсутствие у «Манчестер Юнайтед» был хаос в обороне как в игре с мячом, так и без.
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    «Ливерпуль возглавляет таблицу АПЛ, если учитывать только предыдущие 10 туров. В последние недели они незаметно заново открыли в себе способность добиваться результата.

    Победа на "Олд Траффорд" лишь подчеркивают, что с "Ливерпулем" по-прежнему нужно считаться. И, возможно, именно они в своей идеальной форме находятся ближе всех к "Манчестер Сити".

    Попадание в Лигу чемпионов станет большим успехом по итогам мучительного сезона, который был испорчен травмами ключевых игроков, в том числе Вирджила ван Дейка.

    Клопп впервые обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в качестве главного тренера "Ливерпуля" — и это очень хороший трамплин перед заключительной, ключевой неделей», — пишет эксперт ESPN Марк Огден.

    «Это противоречит любой логике и пониманию, но Юрген Клопп и его игроки в августе могут оказаться среди участников группового этапа Лиги чемпионов.

    "Ливерпуль" идет вперед. Кампания, на которую было потрачено так много сил и эмоций, еще может принести плоды», — добавляет Пол Горст из Liverpool Echo.

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