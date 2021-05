Трамплин в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «МЮ» и все еще может спасти сезон

«Манчестер Юнайтед», как и ожидалось, вышел на игру основным составом, но на этот раз было заметно, что команде Оле-Гуннара Сульшера уже не хватает мотивации. Хотя «красные дьяволы» очень быстро открыли счет, еще в первом тайме они позволили сопернику забить два мяча. А после перерыва «Ливерпуль» нашел еще две пробоины в обороне «МЮ», на действиях которой очень сказывалось отсутствие Гарри Магуайра.

«Ливерпулю нужно было любыми способами добиться результата в этом матче, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выход в Лигу чемпионов. И они выдали один из лучших матчей, благодаря чему и остались в гонке.

Это был тот случай, когда команда Юргена Клоппа показала свою настоящую силу в атаке. Хотя некоторые решения в обороне оставляют желать лучшего.

В общем, интрига жива, оставшиеся матчи будут очень интересными», — пишет автор The Mirror Даррен Уэллс.

«В матче, который состоялся на 11 дней позже запланированного, "Ливерпуль" после не самого удачного начала в целом сыграл очень неплохо. Они снова показали желание, такой футбол вселяет оптимизм.

Проще говоря, "Ливерпуль" продемонстрировал признаки жизни. Признаки того, в чем, обычно, хороша команда Клоппа.

Порой они были чересчур большой проблемой для "Манчестер Юнайтед".

Ликование игроков "Ливерпуля" в конце матча только подтверждает, что они очень хорошо понимают важность этого результата», отмечает обозреватель Daily Mail Иэн Лэдман.

