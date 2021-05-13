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    Лишние проблемы. Борьба «Челси» за топ-4 усложняется

    «Синие» проиграли «Арсеналу» и дали шанс конкурентам

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    Вероятно, «Челси» чувствовал, что ему не за что бороться в этой игре. Находясь в стадии подготовки к финалам Кубка Англии и Лиги чемпионов, «синие» нарвались на поражение от «Арсенала» со счетом 0:1 и обеспечили себе излишне нервную концовку кампании в Премьер-лиге, пишет обозреватель ESPN Джеймс Олли.
    «Челси» сам виноват в созданном беспорядке. Томас Тухель внес в состав семь изменений по сравнению с той командой, которая в субботу победила «Манчестер Сити». В связи с этим «синим» не хватало интенсивности и точности, которые олицетворяли коллектив немецкого специалиста.

    Процент владения мячом составил 68, хозяева нанесли 19 ударов по воротам и дважды угодили в каркас в компенсированное время, но от них мы так и не дождались гола, что можно объяснить разве что попаданием во временное затишье в календаре.

    В этом смысле ситуация напомнила единственное поражение «Челси» в АПЛ при Тухеле от «Вест Бромвича» 3 апреля. Гости в тот день были крайне близки к вылету, который уже стал фактом, а хозяева готовились к первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Думая в первую очередь о «Порту», «Челси» потерял фокус и пережил досадное домашнее поражение.

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    • «С "Вест Бромвичем" мы вели 1:0, а затем остались вдесятером и не были достаточно сконцентрированы после матчей сборных», — сказал Тухель. — «Сегодня мы провели довольно странную игру, потому что статистика была на нашей стороне, даже ожидаемые голы. Да, можно сказать, что нам не повезло, а 'Арсенал' не заслужил победу, но я не хочу этого делать, потому что думаю, что нам всем не хватало концентрации, нам не хватало внимания. Это очень необычно. Может быть, повлияли резкие изменения в составе. Даже если мы не сделали 5 процентов от задуманного, нужно правильно подходить к делу. Нас наказали, поскольку мы не должны забывать о борьбе за топ-4».

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    В этот раз Тухель может себя утешить хотя бы тем, как «Челси» отреагировал на прошлый провал. «Синие» выиграли у «Порту» 2:0, а затем забили четыре мяча «Кристал Пэлас», начав в национальных турнирах беспроигрышную серию из семи матчей, которая в том числе включала победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Именно этот сценарий нужно повторить снова.

    Победа «Лестера» над «Манчестер Юнайтед» во вторник подняла «лис» на третье место и послужила идеальным подстегиванием боевого духа перед субботним шоу на «Уэмбли». «Синие» на своем четвертом месте по-прежнему имеют преимущество в шесть очков над преследователями, но у догоняющих есть по крайней мере по одной игре в запасе, а у «Ливерпуля» — целых две.

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    • Ощущение опасности для «Челси», вероятно, будет присутствовать до тех пор, пока лондонцы не сыграют с «Сити» в финале Лиги чемпионов. Между тем, «горожане» могут отдыхать, строить планы и размышлять над игрой, зная, что чемпионский титул никуда не денется.

    У «Арсенала» менее амбициозные цели после провального сезона, но эта победа немного увеличивает его шансы на попадание в Лигу конференций УЕФА в следующем сезоне. Этот успех и победы над «Кристал Пэлас» и «Брайтоном» в предыдущих турах порадовали, но было слишком много провалов, а это значит, что нужно искать светлые перспективы в будущей кампании.

    Пребывание у руля Артеты остается неоднозначным, но лучшие выступления «канониров», похоже, связаны с более дисциплинированной игрой в обороне. Появляется все больше свидетельств того, что схема с тремя или пятью защитниками подходит им в противостояниях с топ-командами. Помимо победы над «Сити», теперь «Арсенал» может похвастаться победами над командами, занимающими сейчас второе, третье и четвертое места в турнирной таблице АПЛ.

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    • На «Стэмфорд Бридж» можно было увидеть основу для будущего: надежные защитники Пабло Мари и Роб Холдинг, Томас Парти и Мохамед Эльнени, которые хорошо смотрелись в центре поля, а также Эмиль Смит-Роу и Мартин Эдегор, поддерживавшие Пьера-Эмерика Обамеянга в атаке. В частности, Парти весь вечер разрушал игру «Челси» и ослаблял давление на свои ворота. Букайо Сака сыграл на незнакомой позиции правого крайнего защитника, но в остальном тактика имела смысл.

    «Мы пытаемся быть как можно более конкурентоспособными, чтобы побеждать в каждой игре», — заявил Артета. — «В следующем сезоне будет другая история. Мы должны сосредоточиться и постараться сделать максимум прямо сейчас, но основное внимание в любом случае направлено на новую кампанию».

    «Арсеналу» было нужно подловить «Челси» хотя бы на одной ошибке, и именно она и случилась в минувшем матче.

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    • Находясь под минимальным давлением, Жоржиньо вернул мяч вратарю Кепе Аррисабалаге, не осознавая, что тот сместился влево от своих ворот. Пас Жоржиньо вышел слишком сильным, и Кепе пришлось бежать на всех парах, чтобы сфера не пересекла линию ворот. Поскольку мяч тут же подобрал Обамеянг, отдавший передачу Смиту-Роу, «канониром» не составило труда поразить незащищенные ворота.

    «Мы вышли на поле не с тем уровнем энергии», — признался Тухель. — «Было нелегко играть с большей интенсивностью, потому что соперник защищался по схеме 5-4-1, окопавшись около своей штрафной. Нам не хватало остроты, энергии, спортивного голода. Очень жаль, но такова реальность».

    Без лишней надобности, но битва «Челси» в Премьер-лиге еще далека от завершения.

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