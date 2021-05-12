Выстрел в собственную ногу. «Барселона» и Куман подписали себе приговор

«Барселона» упустила последнюю возможность подвинуть «Атлетико» с первого места в таблице Ла Лиге. Во вторник каталонцы сыграли вничью с «Леванте» — 3:3.

В начале второго тайма такое сложно было даже представить, «Барса» вела 2:0, игра была полностью под ее контролем, но уже к 60-й минуте соперник отыгрался. Вскоре команда Лео Месси снова вышла вперед, но «Леванте» и не думал сдаваться. «Барселона» снова шокировала, и теперь уже нет никаких сомнений — в этом сезоне Ла Лигу выиграет один из мадридских клубов. А «Барса», скорее всего, в ближайшее время займется поиском нового главного тренера.

Месси снова исчез в самый важный момент

«Вчера мы наблюдали, как "Барселона" быстро повела 2:0 еще в первом тайме, а после перерыва задремала и в самой концовке так и не смогла вырвать победу.

Куман так и не смог решить главную проблему команды, которая в какой-то момент просто перестает играть. И все это почти всегда происходит на фоне хмурого взгляда Лео Месси, который в очередной раз растворился в самый важный момент, когда у "Барсы" появились проблемы.

Бускетс после игры признал, что команда больше не претендует на чемпионский титул. "Барселона" снова поплатилась за ошибки в обороне. Игра защитников порой напоминает фильм ужасов.

К тому же, "Барселона" очень зависима от настроения Месси. Все вращается вокруг него.

Ничья с "Леванте" делает туманным будущее Кумана и Месси. "Барса" очень нуждалась в чемпионстве, но они сами выстрелили себе в ногу», — пишет обозреватель AS Альфредо Реланьо.

Худший день Кумана

«Это был худший день Кумана в качестве тренера. В перерыве ему так и не удалось убедить команду в том, что игра еще не завершена. И что еще хуже — вместо травмированного Араухо он выпустил на поле Серджи Роберто. Это было настоящее бедствие. "Барса" просто затонула.

Месси допустил непростительную потерю при счете 2:2, а Пике опоздал в эпизоде, когда "Леванте" сделал счет 3:3. Время все-таки никого не щадит, в том числе и Пике, который уже не может выигрывать дуэли только за счет своего класса. Ему уже явно не хватает скорости.

"Барселона" отдала титул. Великая команда никогда бы не допустила этого», — отмечает еще один автор AS Хуан Хименес.

Куман подписал себе приговор

«Гранада, "Атлетико" и "Леванте" могут окончательно уничтожить даже малейшие шансы Рональда Кумана продолжить работу на "Камп Ноу". Как он может оставаться в "Барселоне" после того, что произошло?

Шансы "Барсы" на титул иссякли во вторник вечером после сенсационной потери очков в матче с "Леванте".

Победы в Кубке Испании вряд ли будет достаточно, чтобы сделать "Барселону" счастливой, тем более на фоне такого краха.

На что сейчас надеется Куман? Он думает, что Диего Симеоне и Зинедин Зидан сейчас все испортят? Было бы очень трудно представить его увольнение, выиграй "Барса" и Кубок, и чемпионат Испании, но этого уже точно не произойдет. К тому же, Куман никогда не был человеком Лапорты», — пишет автор Marca Рубен Хименес.

«Барса» почти в отпуске

«После провальной игры с "Леванте" и потери последних шансов на завоевание титула "Барса" теперь почти в отпуске.

Потеряв в недавних матчах 7 очков из 12 возможных, "Барселона" стала жертвой своей же непоследовательности в защите на протяжении всей дистанции. Это и стало главной причиной краха, в том числе в Ла Лиге.

Понимая, что это был первый год нового проекта и что спрос в такой ситуации не мог быть максимальным, болельщики "Барселоны" с пониманием относятся к некоторым неудачам, в том числе в матчах с "Реалом" и "Атлетико", но не к таким провалам, которые стали ключевыми», — пишет автор каталонского издания Sport.es Тони Хуанмарти.

«Леванте» убил надежды «Барсы» на титул

«Это еще не конец, но всем уже все ясно. Защита была недостаточно хороша, а замены Кумана не сработали.

Вместо победы "Барселона" получила всего лишь ничью. И снова осталась позади "Атлетико" и "Реала", которые в этом туре еще не играли.

В перерыве Куман решил выпустить вместо Араухо Серджи Роберто, которому пришлось играть на новой для себя позиции правого центрального защитника.

И все пошло не так. "Леванте" убил надежды "Барселоны" на титул», — уверен обозреватель Sport.es Иван Сан Антонио.

Виноват не только Куман

«Дело не только в ошибках Кумана. Эту Ла Лигу проиграла раздевалка. Игроки "Барсы" продемонстрировали непростительное отношение после того, как счет стал 2:0. На второй тайм они вышли просто гулять по футбольному полю. "Барселона" проснулась только в том момент, когда "Леванте" уже сравнял счет. Невозможно чего добиться в решающий момент, не проявив при этом хоть какую-то храбрость или минимальную интенсивность.

Неудачные замены Кумана не должны стать оправданием этого провала. "Барса" не очень хорошо реагировала на происходящее. В первом тайме она владела мячом 70 процентов времени, а во втором — только 50.

Очевидно, что цикл этой команды подходит к концу. Они могли сделать его великолепным, а в итоге получилось что-то удручающее», — считает главный редактор Mundo Deportivo Санти Нолла.