ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Выстрел в собственную ногу. «Барселона» и Куман подписали себе приговор

    Очередной провал «Барселоны» в обзоре СМИ

    Футбол Барселона Леванте Атлетико Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков Выстрел в собственную ногу. «Барселона» и Куман подписали себе приговор «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золотоЛа Лига: расклады в борьбе за чемпионство Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме
  • 17:12
    • Карацев одолел Медведева на турнире в Риме
  • 15:27
    • В УЕФА начали расследование в отношении «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»
  • 14:40
    • Кудерметова вышла в третий круг на турнире в Риме
  • 14:18
    • Осака проиграла Пегуле на турнире в Риме
  • 13:53
    • «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензии для выступления в РПЛ
  • 13:42
    • Electronic Arts рассказала, сколько геймеров играет в FIFA 21
  • 13:30
    • Ван Дейк пропустит Евро-2020
    Все новости спорта
    «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков
    «Барселона» упустила последнюю возможность подвинуть «Атлетико» с первого места в таблице Ла Лиге. Во вторник каталонцы сыграли вничью с «Леванте» — 3:3.
    В начале второго тайма такое сложно было даже представить, «Барса» вела 2:0, игра была полностью под ее контролем, но уже к 60-й минуте соперник отыгрался. Вскоре команда Лео Месси снова вышла вперед, но «Леванте» и не думал сдаваться. «Барселона» снова шокировала, и теперь уже нет никаких сомнений — в этом сезоне Ла Лигу выиграет один из мадридских клубов. А «Барса», скорее всего, в ближайшее время займется поиском нового главного тренера.

    Месси снова исчез в самый важный момент

    «Вчера мы наблюдали, как "Барселона" быстро повела 2:0 еще в первом тайме, а после перерыва задремала и в самой концовке так и не смогла вырвать победу.

    Куман так и не смог решить главную проблему команды, которая в какой-то момент просто перестает играть. И все это почти всегда происходит на фоне хмурого взгляда Лео Месси, который в очередной раз растворился в самый важный момент, когда у "Барсы" появились проблемы.

    Бускетс после игры признал, что команда больше не претендует на чемпионский титул. "Барселона" снова поплатилась за ошибки в обороне. Игра защитников порой напоминает фильм ужасов.

    К тому же, "Барселона" очень зависима от настроения Месси. Все вращается вокруг него.

    Ничья с "Леванте" делает туманным будущее Кумана и Месси. "Барса" очень нуждалась в чемпионстве, но они сами выстрелили себе в ногу», — пишет обозреватель AS Альфредо Реланьо.

  • Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство
  • Кто выиграет титул в Испании?
  • Сегодня

    • Худший день Кумана

    «Это был худший день Кумана в качестве тренера. В перерыве ему так и не удалось убедить команду в том, что игра еще не завершена. И что еще хуже — вместо травмированного Араухо он выпустил на поле Серджи Роберто. Это было настоящее бедствие. "Барса" просто затонула.

    Месси допустил непростительную потерю при счете 2:2, а Пике опоздал в эпизоде, когда "Леванте" сделал счет 3:3. Время все-таки никого не щадит, в том числе и Пике, который уже не может выигрывать дуэли только за счет своего класса. Ему уже явно не хватает скорости.

    "Барселона" отдала титул. Великая команда никогда бы не допустила этого», — отмечает еще один автор AS Хуан Хименес.

    Куман подписал себе приговор

    «Гранада, "Атлетико" и "Леванте" могут окончательно уничтожить даже малейшие шансы Рональда Кумана продолжить работу на "Камп Ноу". Как он может оставаться в "Барселоне" после того, что произошло?

    Шансы "Барсы" на титул иссякли во вторник вечером после сенсационной потери очков в матче с "Леванте".

    Победы в Кубке Испании вряд ли будет достаточно, чтобы сделать "Барселону" счастливой, тем более на фоне такого краха.

    На что сейчас надеется Куман? Он думает, что Диего Симеоне и Зинедин Зидан сейчас все испортят? Было бы очень трудно представить его увольнение, выиграй "Барса" и Кубок, и чемпионат Испании, но этого уже точно не произойдет. К тому же, Куман никогда не был человеком Лапорты», — пишет автор Marca Рубен Хименес.

    «Барса» почти в отпуске

    «После провальной игры с "Леванте" и потери последних шансов на завоевание титула "Барса" теперь почти в отпуске.

    Потеряв в недавних матчах 7 очков из 12 возможных, "Барселона" стала жертвой своей же непоследовательности в защите на протяжении всей дистанции. Это и стало главной причиной краха, в том числе в Ла Лиге.

  • Сага о Суперлиге продолжается. Будут ли «Реал», «Барселона» и «Юве» дисквалифицированы?
  • Ответы на главные вопросы о ситуации, которая сложилась вокруг Суперлиги
  • Сегодня

    • Понимая, что это был первый год нового проекта и что спрос в такой ситуации не мог быть максимальным, болельщики "Барселоны" с пониманием относятся к некоторым неудачам, в том числе в матчах с "Реалом" и "Атлетико", но не к таким провалам, которые стали ключевыми», — пишет автор каталонского издания Sport.es Тони Хуанмарти.

    «Леванте» убил надежды «Барсы» на титул

    «Это еще не конец, но всем уже все ясно. Защита была недостаточно хороша, а замены Кумана не сработали.

    Вместо победы "Барселона" получила всего лишь ничью. И снова осталась позади "Атлетико" и "Реала", которые в этом туре еще не играли.

    В перерыве Куман решил выпустить вместо Араухо Серджи Роберто, которому пришлось играть на новой для себя позиции правого центрального защитника.

    И все пошло не так. "Леванте" убил надежды "Барселоны" на титул», — уверен обозреватель Sport.es Иван Сан Антонио.

    Виноват не только Куман

    «Дело не только в ошибках Кумана. Эту Ла Лигу проиграла раздевалка. Игроки "Барсы" продемонстрировали непростительное отношение после того, как счет стал 2:0. На второй тайм они вышли просто гулять по футбольному полю. "Барселона" проснулась только в том момент, когда "Леванте" уже сравнял счет. Невозможно чего добиться в решающий момент, не проявив при этом хоть какую-то храбрость или минимальную интенсивность.

    Неудачные замены Кумана не должны стать оправданием этого провала. "Барса" не очень хорошо реагировала на происходящее. В первом тайме она владела мячом 70 процентов времени, а во втором — только 50.

    Очевидно, что цикл этой команды подходит к концу. Они могли сделать его великолепным, а в итоге получилось что-то удручающее», — считает главный редактор Mundo Deportivo Санти Нолла.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • 02:02 10/05/2021     «Челси» — «Реал»
  • Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал»
    • 02:26 06/05/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калгари — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч ПСВ — Зволле
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры