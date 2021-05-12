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    Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство

    Кто выиграет титул в Испании?

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    «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
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    «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
    В этом сезоне Примеры осталось всего три тура. Борьба за чемпионство ведется между четырьмя лучшими клубами в таблице: «Атлетико», «Барселоной» и «Реалом». Разбираемся в шансах участников на золотые медали.
    Они уже завоевали путевки в групповой этап Лиги чемпионов, и осталось несколько матчей, которые определят победителя Ла Лиги 2020/2021 годов. Мы не включили в этот перечень «Севилью», поскольку ей будет весьма сложно подняться на первое место, с учетом отставания в шесть очков от первого места.

    «Реал»

    «Реал» — действующий чемпион Испании и клуб с наибольшим количеством титулов за все время — 34. Шансы мадридцев высоки, особенно с учетом того, что они имеют положительную историю борьбы за чемпионство и уже входят в тройку лучших команд лиги.

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    • По потерянным очкам мадридцы занимают второе место, а по факту — третье, но все равно на два балла отстают от лидирующего «Атлетико». Тем не менее, подопечным Зинедина Зидана придется провести непростой выезд к «Гранаде», которая недавно победила на выезде у «Барселоны».

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    И после этого королевский клуб ожидает еще один сложный гостевой поединок — против «Атлетика» в Бильбао, где ему как правило приходится тяжело. И все это на фоне настоящего кадрового кризиса в обороне.

    «Барселона»

    Хотя «Барселона» находится на второй позиции с отставанием в один балл от лидера, ее шансы стать чемпионом трудно назвать благоприятными хотя бы потому, что оба конкурента провели на один матч меньше.

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    • За ничьей каталонцев с «Атлетико» (0:0) 8 мая последовала еще одна осечка — на этот раз уже на выезде против «Леванте» (3:3), хотя гости выигрывали 2:0 и 3:2 по ходу игры, в результате чего «блауграна» потеряла архиважные очки.

    Уже в следующем туре каталонцев ожидает визит на «Камп Ноу» «Сельты», которая в последнее время набрала хорошую форму, выиграв три матча кряду, и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. И только в последнем матче коллектив Рональда Кумана ожидает встреча с последней командой Примеры «Эйбаром», да и тот еще продолжает бороться за выживание в элите.

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    • «Атлетико»

    «Атлетико» — на сегодня лучшая команда в Ла Лиге, но, возможно, это ненадолго. «Матрасники» всего на один балл опережают «Барселону» и на два — «Реал». В следующих матчах они встретятся с «Реал Сосьедадом», «Осасуной» и «Вальядолидом».

    «Матрасники» десять раз выигрывали чемпионат в прошлом, и в этом сезоне у них есть шанс выиграть 11- титул, если обстоятельства позволят это сделать. Их рулевой Диего Симеоне говорит, что они будут идти от матча к матчу и делать все возможное для достижения цели.

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    • Так выглядит, что главный тест для мадридцев — следующий поединок дома против «Сосьедада» 12 мая. Пятая команда чемпионата Испании способна создать проблемы лидеру, но если тот все же выиграет, его шансы резко возрастают.

    «Осасуна», уже не имеющая турнирных задач, и «Вальядолид», который к последнему туру может в ту или иную сторону решить вопрос выживания в элите, не кажутся настолько же серьезным барьером на пути к чемпионству.

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