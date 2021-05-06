На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения

8 мая «Барселона» примет «Атлетико», а на следующий день «Севилья» отправится в гости к действующему чемпиону «Реалу». До конца чемпионата Испании остается четыре тура, и каждый из этих четырех клубов еще может стать чемпионом.

Это самая плотная (первое место от четвертого отделяют всего 6 очков) и самая массовая (четыре команды) чемпионская гонка в Ла Лиге на нашей памяти.

Еще более примечательно то, что потенциальный матч за титул на «Камп Ноу» также станет решающим для двух тренеров — Рональда Кумана и Диего Симеоне. Они оба борются (или, по крайней мере, считаются ведущими борьбу) за сохранение своего рабочего места.

Да, безусловно — максимум очков в следующих четырех турах, и Куман может сделать «дубль», выиграв Ла Лигу и Кубок Испании в своем дебютном сезоне. А если «Атлетико» обыграет «Барселону», «Реал Сосьедад», «Осасуну» и «Вальядолид», то они станут чемпионами — никто не сможет помешать текущему лидеру, если он наберет все 12 очков.

Но суровая реальность заключается в том, что Куман ведет борьбу за то, чтобы продержаться до конца своего контракта с «Барселоной», который рассчитан еще на год.

Рональд Куман globallookpress.com

Что касается Симеоне, то никто из тех, кто слышал его апатичные, охваченные страхом извинения за матч против «Эльче», в котором «матрасники» явно по приказу своего тренера принялись удерживать счет 1:0, не станет спорить с тем, что аргентинец крайне отдаленно напоминает человека, возглавившего команду в 2011 году и выигравшего чемпионский титул в 2014-м. Позиция «Атлетико» в лиге не должна вводить в заблуждение — Симеоне находится в упадке.

Окей, придержите коней. Могу представить, что некоторые из вас уже трепещут от ярости. Но это не попытка вызвать спор ради привлечения внимания и однозначно здесь нет ничего личного по отношению к 58-летнему нидерландцу или 51-летнему аргентинцу.

Футбол — особенно в эпоху многочисленных мнений, брендов, маркетинга, социальных сетей, сверхважных телевизионных контрактов и денег, денег, денег — очень серьезно подпитывается такими персонажами, как Куман и Симеоне. Чего бы они не достигли в этом сезоне, фактом является то, что и Куман, и Симеоне — знаковые фигуры. Само их присутствие в испанском футболе — будь то Ла Лига или Лига чемпионов, очень полезно.

Некоторые могут возразить, что Диего Мартинес из «Гранады» и Хулен Лопетеги из «Севильи» — тренеры «лучше», чем Куман и Симеоне. Или сказать, что то маленькое чудо, которое Хосе Луис Мендилибар совершает с «Эйбаром», несколько лет удерживая клуб из городка с населением 28 тысяч в высшем дивизионе, легко можно поставить в один ряд с работой кого-то, кто-то «достаточно неплохо» справляется со своими обязанностями, тренируя таких игроков, как Лионель Месси, Ян Облак и Антуан Гризманн.

Но независимо от того, правы эти люди или нет, нельзя игнорировать тот факт, что Куман и Симеоне — это тренеры, которые способны продавать. Телекомпании, радиостанции, спонсоры, журналы, газеты, болельщики, агенты игроков, футболисты из других команд — все эти и многие другие представители мирового футбольного сообщества безвозвратно тянутся к подобным супериконам.

Для «Барселоны» тот факт, что команду тренирует человек, своим голом принесший ей первую победу в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 года, должен быть очень приятным. Это элементарно.

К чести Кумана, за 30 лет он почти не изменился. Его все также просто идентифицировать. Он все еще культовый и особенный. «Я элитный и неоднократно доказывал это» — тот магический блеск, который он использовал, чтобы привить свою волю этой ранее споткнувшейся команде, может помочь совету директоров «Барсы» продать нуждающийся в денежных средствах клуб самым разным клиентам.

То же самое касается Симеоне. Опять же, он выглядит почти точной копией того парня, который рычал и дрался на полях сражений Ла Лиги, когда под руководством Радомира Антича «Атлетико» в 1996 году выигрывал чемпионат и Кубок Испании. А это лицо из серии «На кого ты уставился?» точно напоминает Серию А, Ла Лигу и аргентинский международный футбол 1990-х годов.

Тот факт, что Симеоне вернулся в клуб, который он любит, где его обожают, чтобы выигрывать европейские трофеи плюс их первый титул Ла Лиги с тех пор, как он цементировал их полузащиту в 1996 году, является волшебным эликсиром.

Это прекрасная история, в которой отражено его величие. И хотя 99% тех, кто использует его прозвище, Эль Чоло, понятия не имеют, что это такое и почему оно существует, оно является всемирно известным брендом. Компании тратят миллионы, чтобы попытаться создать столь сильную идентичность.

Диего Симеоне globallookpress.com

На этом аргументы в защиту не исчерпываются. И Куман, и Симеоне могут указать на результаты своей работы в этом сезоне, и выругаться в ответ на мысль о том, что они должны бороться за то, чтобы сохранить свою работу.

На старте этого сезона Куман немного напоминал домовладельца, который вернулся из долгого отпуска и обнаружил, что в его доме что-то сломано, что кто-то пожил там какое-то время и оставил после себя беспорядок. Вот с чем столкнулся экс-капитан «Барселоны», когда возглавил команду.

В относительно короткие сроки Куман сумел навести порядок. На протяжении сезона он объединял ключевых игроков команды, игроков, которые уже многое повидали, с подрастающим поколением, и иногда даже получалось сделать это «единое целое» красивым.

Он вывел «Барсу» в два финала, выиграв один из них. Он привел каталонцев к их первому с 2019 года трофею. Он снова сделал так, чтобы у Месси появилось что-то типа счастливого лица. Он справился, несмотря на то, что президент, назначивший его (Жозеп Мария Бартомеу), покинул корабль самым позорным и недостойным образом.

Вера в Педри, продвижение в состав Илаиша Морибы, наконец-то получение результата от Усмана Дембеле, использование схемы игры, которая вдруг сделала Серхио Бускетса не только ключевым, но и снова уместным и счастливым. Куман не провалился, нет.

Что касается Симеоне, то он жизненно необходим для «Атлетико» с финансовой точки зрения с момента своего прихода в клуб. Не выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов кажется менее важным для клуба, чем многие сотни миллионов, которые он заработал для «Атлетико» неоднократными и регулярными покорениями самых высоких стадий еврокубков.

Прямо сейчас для многих «Атлетико» будет фаворитом в чемпионской гонке. У них был ужасный спад в феврале и марте, когда из 33 очков удалось взять только 16.

И одним из решающих факторов лидерства «матрасников» в Ла Лиге является то, что Симеоне удалось убедить 34-летнего форварда Луиса Суареса в том, что «Атлетико» — правильное место для того, чтобы отомстить «Барселоне». Уругваец забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи, слава Эль Чоло.

Маркос Льоренте и Луис Суарес globallookpress.com

Именно Симеоне стал задействовать Льоренте в качестве второго нападающего, действующего на краю штрафной площади, в результате чего он забил 12 голов и отдал 10 ассистов. Терпение аргентинского тренера оживило приобретенного за 70 миллионов евро Тома Лемара. А использование схемы 3-5-2, почти невиданной в предыдущие годы его правления, периодически позволяло «Атлетико» выглядеть доминирующим в Ла Лиге и лидировать в турнире. Кто бы не подписался на такое, если бы это предложили в начале сезона?

Но есть причины, которые размывают почву под ногами у двух тренеров. Они заставляют подозревать, что если Куман не выиграет чемпионский титул, то, скорее всего, уйдет. А те, кто внимательно следит за Симеоне, должны признать, что он, пусть и временно, сильно заржавел — особенно в тактическом плане.

Сперва Куман. Его идеи и его личность позволили сделать возможной перестройку команды. Но на протяжении сезона ему не удалось произвести впечатление человека, чьи тренерские привычки и тактическое чтение матчей делают его привлекательным кандидатом для другого, лучшего будущего клуба.

Например, Куман был плох в обоих Класико. Это были не просто две победы «Реала». Зинедин Зидан обыграл своего нидерландского визави, и это было совершенно очевидно.

Кроме того, Куман имеет тренерские наклонности, которые, кажется, выглядят анахронизмом. Йохан Кройф, тренер Кумана в «Барселоне», говорил своей команде в начале 1990-х годов, чтобы они перестали беспокоить его просьбами улучшить оборонительную игру. Особенно при стандартах. «Вы защитники — вы и разберитесь с этим», — сказал он им.

Современный футбол не может полагаться на такой подход. Сейчас так много более подготовленных, быстрых и лучше информированных футболистов, что импровизированная защита как философия просто устарела. В эпоху Кройфа не было такого количества данных, с помощью которых можно было бы выявить и использовать слабые места соперника, особенно при стандартах. В эпоху Кумана эти данные есть.

Факт остается фактом: после каждого крупного поражения, будь то от «Кадиса» в гостях, против «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен» дома, или поражения от «Гранады», Куман может очень четко выразить, в чем, по его мнению, ошиблись его защитники.

Но почему он не учит их избегать этих ошибок? Потому что в значительной степени перекладывает на защитников обязанность думать о том, как они хотят играть, как практиковать это, кто должен руководить всем. И он приказал своим игрокам избегать пропущенных голов после стандартов... избегая стандартов.

Позиционно и с точки зрения владения мячом «Барселона» при Кумане играет лучше, чем перед его приходом. С точки зрения обороны — это либо удачное падение, либо зачастую неудачное.

Вспомните, сколько раз «Барселона» пропускала после стандартов или хорошо проработанных контратак соперника. Скажу вам так — достаточно часто, чтобы потерять такое количество очков, которое уже гарантировало бы им чемпионский титул.

У меня сложилось сильнейшее впечатление, что Месси уважает Кумана и понимает, что он может преуспевать, играя под его руководством, но при этом сильно сомневается, что «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов в ближайшее время, если Куман останется. И если Месси поделится своими соображениями с президентом клуба Жоаном Лапортой — берегись, Куман. У Лапорты уже были возможности подтвердить на 100%, что Куман останется на следующий сезон, но пока он этого не сделал.

Рональд Куман и Лионель Месси globallookpress.com

Отсюда, возможно, проистекает все более вспыльчивое поведение нидерландца на бровке, которое привело к удалению в матче с «Гранадой». Куман понимает — или победа, или поражение.

А что насчет Симеоне? С начала года у «Атлетико» было несколько совершенно ужасных выступлений. Вспомните оба матча с «Челси» в ЛЧ, поражение и ничью с «Леванте», поражения от «Севильи» или «Атлетика» Бильбао, а также об откровенно нелепой тактике «давайте отступим и спасем наши жизни» после выхода в лидеры на 23-й минуте матча с «Эльче». И они чуть не потеряли очки, отдав инициативу и сняв атакующих игроков, предоставив сопернику шанс пенальти на последней минуте, который Фидель Чавес не реализовал. И хуже всего, что мы уже видели все это раньше. Несколько раз.

Симеоне не особо спешил задействовать Жоффре Кондогбья, а Фелипе говорил, что тренер был необщителен и не особо торопился помогать защитнику понять новую систему игры клуба.

Более того, аргентинец полностью привержен лозунгу «Давайте не проиграем» вместо «Мы играем на победу, пусть лучше соперник беспокоится о нас».

Рекордное подписание клуба Жоау Феликс выглядит сырым и обеспокоенным тем, получит ли он когда-нибудь возможность выйти в основе в трех-четырех матчах подряд. И, честно говоря, он не играет на том уровне, на котором хотя бы приблизительно должен играть.

Итак, главные вопросы. Как «Атлетико» и «Барселона» сыграют в субботу? Как они выступят в оставшихся турах и сможет ли кто-нибудь из них отобрать у «Реала» титул? Но это важно в краткосрочной перспективе. Это не способ побудить главных звезд остаться, а других звезд присоединиться к командам.

И Куман, и Симеоне в этом сезоне доказали определенные важные вещи. Но каждый оставил себя среди сомнений и показал основные слабости. Нет сомнений, что они способны первыми пересечь финишную черту в этом безумном сезоне, но есть ли у них видение, навыки, голод и стратегическое превосходство, чтобы заставить свои клубы постоянно бороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов против крупнейших клубов Испании и Европы в течение следующих нескольких лет?

В обоих случах жюри присяжных должно рассмотреть массу улик и доказательств, но каким будет приговор — до конца неясно.