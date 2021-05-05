Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов

Мы же всегда знали, что будет следующая глава. Просто не ожидали, что это произойдет всего через две недели и один день после увольнения из «Тоттенхэма». И, очевидно, мы не ожидали, что это будет «Рома».

Стремительность назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы» поражает. Особенно если учесть, что после того, как новый владелец клуба Дэн Фридкин вступил во владение, им потребовалось три с половиной месяца, чтобы заполнить вакантную должность генерального менеджера. После долгих и кропотливых поисков с помощью компании по анализу данных Retexo они остановились на Тиаго Пинто, пришедшем из «Бенфики».

Был ли этот поиск главного тренера столь же утомляющим? Или это был импульсивный шаг, движимый внутренними чувствами, любовью с первого взгляда?

«Как только Жозе сказал нам, что он доступен, мы сразу же воспользовались возможностью поговорить с одним из величайших тренеров всех времен», — сказал Пинто. «Мы были впечатлены его стремлением побеждать и его страстью к футболу. Его не волнуют трофеи, которые он выигрывал в прошлом, он думает только о трофеях, которые собирается выиграть», — добавил он.

Здесь есть что обсудить. Нельзя не отметить, что немногие тренеры в футболе напоминают вам о своих достижениях так же часто, как это делает Моуринью. Вспомните хотя бы знаменитый эпизод с «уважением», когда он сказал: «Я выиграл АПЛ больше раз, чем остальные 19 тренеров вместе взятых». Но тот факт, что Моуринью так быстро бросился в бой, тоже говорит о многом.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Учитывая то, как все закончилось для него в трех его предыдущих клубах — «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед» и втором приходе в «Челси» — когда он не просто расставался, а уходил в грозу с запахом сожженных мостов на своем пути — возможно, было очевидно, что он не получит еще один шанс в АПЛ, по крайней мере, не в клубе из верхней части таблицы.

Но все же были и другие варианты. Моуринью — по-прежнему один из самых успешных тренеров в истории футбола, человек с двумя победами в Лиге чемпионов, космополитическая фигура, выигравшая чемпионские титулы в Португалии, Италии, Испании и Англии (всего восемь), мужчина, который обладает глубокой связью с футболом на всех уровнях.

Вы наверняка представляли, как он возьмет некоторое время для отдыха, позволяя негативу, связанному с работой в «Тоттенхэме» покинуть страницы и эфиры английских СМИ, а затем, возможно, сотворить свою магию и соблазнить другой клуб, который был бы готов дать ему шанс. И не заблуждайтесь: после отдыха и восстановления Моуринью действительно хорошо очищается.

Ему комфортно разговаривать с богатыми и влиятельными людьми, владеющими клубами. Он может быть представительным, обаятельным, красноречивым и даже ласковым с лучшими из них.

И, кстати, эта фишка работает не только с ностальгирующими российскими олигархами вроде Романа Абрамовича из «Челси» (во второй раз), или с владельцами, заботящимися о чистой прибыли, такими как Глейзеры в «Манчестер Юнайтед». Это также сработало с таким хардкорным футбольным руководителем, как Дэниел Леви, который привел его в «Тоттенхэм» после падения в «МЮ». Очевидно, это также работало с Фридкиным и его сыном Райаном: техасцами с опытом работы в сфере автосалонов, отелей и развлечений.

Или, возможно, Моуринью мог бы поехать на чемпионат мира-2022 с талантливой сборной Португалии, если бы нынешний тренер команды, 66-летний Фернанду Сантуш ушел после Евро-2020. В 58 лет Моуринью мог бы запросто ждать, потому что деньги ему явно не нужны.

Может быть, то, что ему действительно нужно — так это работа. Вся эта тренировочная рутина, запах скошенной травы, вращающийся цикл игр и пресс-конференций, адреналин, который появляется во время хождения вдоль боковой лини, когда миллионы глаз смотрят на тебя, и возможность привести команду к победе.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Что не подлежит сомнению, так это то, что, возможно, впервые в своей карьере он принял вызов, согласившись принять команду, которую нужно строить «с нуля». Вызов, который потребует изобретательности, дерзости и повседневного олдскульного менеджмента, чтобы добиться успеха.

«Порту» был естественной отправной точкой, самой успешной командой Португалии в то время. В «Челси», «Интер» и «Реал» Моуринью приходил в проекты, в которых либо были готовы потратить большие деньги, либо уже потратили большие суммы и были счастливы продолжать делать это.

Его возвращение в «Челси», возможно, было эмоциональным выбором, но оно также хорошо финансировалось — точно так же, как и его переход в «Манчестер Юнайтед», когда он сразу получил в свое распоряжение Поля Погба, Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна и Эрика Байи.

Что касается «Тоттенхэма», то, конечно, они были 14-ми в таблице АПЛ, когда Моуринью был назначен. Но не стоит забывать, что они финишировали в тройке лучших в течение трех сезонов подряд (включая сезон 2016-2017, когда «шпоры» боролись за титул), а за несколько месяцев до прихода португальца играли в финале Лиги чемпионов. А еще в «Тоттенхэме» есть владелец, который строил огромный стадион с множеством фишек, обещающий большой доход и большие инвестиции.

А что насчет «Ромы»? Это другая ситуация и другой пейзаж. В последних сезонах «Рома» достигла следующего максимума — дошла до полуфинала Лиги чемпионов и финишировала второй в Серии А в сезоне 2016-17. Но тогда клуб был в другой собственности и, что особенно важно, это произошло до возрождения миланских грандов и расцвета «Аталанты». Было бы замечательно финишировать в четверке лучших в этом сезоне, не говоря уже о следующем.

Пока что трудно делать выводы о руководстве Фридкинов, потому что они взяли клуб под свой контроль только в августе и им пришлось иметь дело с пандемией. Но можно спокойно говорить, что они не заманили Моуринью обещанием огромных трансферных расходов.

Дэн Фридкин globallookpress.com

За последние сезоны «Рома» понесла серьезные финансовые потери. Им приходилось считать копейки, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей, а их план строительства нового стадиона, запущенный еще шесть лет назад тогдашним владельцем Джимом Палоттой, к этому моменту практически утонул в бюрократии.

Сейчас у «Ромы» есть один из самых ярких молодых игроков Европы Николо Дзаньоло, но он был травмирован весь сезон. У них есть солидная молодежь (Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Гонсало Вильяр), но в этом сезоне они делали ставку на 35-летнего Эдина Джеко, 33-летнего Педро и 32-летнего Генриха Мхитаряна — все они получают большие зарплаты и у всех остаются действующие контракты с «Ромой».

Педро и Эдин Джеко globallookpress.com

Есть еще один момент — футбольный бренд Моуринью в значительной степени противоположен тому, в котором играет уходящий тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Его игра состоит из высоких линий, прессинга, владения мячом и построения атак из обороны.

К этому вы можете добавить тот факт, что управление «Ромой», вероятно, является самой сложной задачей в Серии А. «Давление» заключается в том, что фанаты команды регулярно появляются за стенами тренировочной базы (иногда, чтобы подбодрить, иногда — не очень), масштабы освещения дел «Ромы» в СМИ затмевают любой город, кроме Мадрида или Барселоны, а в городе игроку или тренеру практически невозможно делать элементарные вещи — например, выйти в магазин на углу или подстричься в парикмахерской.

Это то, что для себя выбрал Моуринью. И это будет непросто.

Было ли это решение импульсивным, как со стороны Моуринью, так и со стороны Фридкиных? Возможно. Но, чтобы вы ни думали о Моуринью, это смелое решение. Для человека, который при переходе на новую работу выбирал варианты с высокими процентами на успех, это очень серьезное отклонение от привычного. И можно лишь пожелать ему удачи за то, что у него хватило смелости принять этот вызов.