Первый трофей Николича в России. «Локо» завоевал Кубок, но «Крылья» сопротивлялись

Московский «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1 и завоевал свой девятый Кубок России по футболу. На голы Франсуа Камано, Федора Смолова и Мурило самарцы сумели ответить лишь точным ударом Владислава Сарвели. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Крылья» готовы к РПЛ

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил «Крылья Советов», которые в первом тайме сумели шокировать «Локомотив».

«Подопечные Игоря Осинькина начали встречу примерно так же, как и полуфинал в Грозном — с очень активных действий у чужой штрафной. Но опыта, в том числе тактического, команде пока не хватает. "Локо" того и надо. Москвичи дважды попробовали пристреляться по воротам Ивана Ломаева, а затем воспользовались ошибкой соперника. Получивший вызов в сборную Максим Мухин забросил диагональ в направлении Франсуа Камано, чем напугал Мехди Зеффана — защитник неудачно скинул мяч назад, выведя гвинейца один на один с вратарем, и форвард его технично перебросил.

Из 11 весенних побед ни одна не пришла в матчах, в которых красно-зеленые проигрывали в счете, но и забив первыми они ни разу не упускали преимущество, так что гол имел для игроков Марко Николича решающее значение.

Так что после этого гола закралась мысль, что "Крылья Советов" обречены, однако всего семь минут спустя номинальные гости провели изумительную комбинацию в штрафной соперника — Сергеев открылся между линиями, стянул на себя защитников и покатил пяткой набегавшему Денису Якубе, а тот на рывке проскочил мимо оппонента и покатил поперек забивавшему в пустые ворота Сарвели.

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» За такую игру можно сказать — обидно, что не выиграли, но не стыдно. Проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи играли так, что сопернику было непросто. По количеству моментов в первом тайме превосходили, в конце встречи раскрылись. Было достаточно моментов и подходов было. Самое главное, мы договорились никого не бояться, хотели играть в смелый футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне. Это было правильное решение, наше большое количество моментов могло перерасти в голы. Но, к сожалению, простые моменты превратились в голы в наши ворота. Так бывает, очень обидно, кубковый хороший сезон был с нашей стороны. Наверное, рано еще нам выигрывать, оставим на следующий год.

"Железнодорожников" такой поворот событий шокировал, не только игроков, но и болельщиков, на протяжении минуты забрасывавших со своего сектора за спиной Ломаева поле различными предметами. Гильерме даже рванул в чужую штрафную, чтобы успокоить зрителей. "Локо" же хотя и провел несколько атак, выглядел на удивление растерянным и позволил сопернику в концовке создать великолепный момент, но все тот же Гильерме кончиками пальцев перевел мяч в штангу после удара вышедшего на замену Максима Витюгова», — подчеркивает Зибрак.

Первый трофей Николича

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов заметил, что во втором тайме футболисты из Самары начали уставать, что и помешало им завоевать трофей.

«Едва начался второй тайм, как самарцы сделали второй подарок "Локомотиву". Теперь индивидуальная ошибка защитника (Александра Солдатенкова) привела к назначению очевидного пенальти: Божин сбил в штрафной Смолова. Голкипер молодежной сборной России Иван Ломаев, вступивший до перерыва в конфликт с фан-трибуной "железнодорожников", мог стать героем эпизода — дотянулся до мяча после удара Смолова. Но штанга ворот Ломаева подыграла "Локомотиву" и получила за "измену" от эмоционального вратаря.

Бросалось в глаза, что "Крылья Советов" подустали, и чем дальше, тем сложнее им будет держать темп. Все-таки очень мощное движение выдала команда Осинькина в первой половине, благодаря чему и выигрывала единоборства, забирала подборы. Разрывов в линиях становилось больше, а "Локомотив" как мало кто в России умеет использовать свободное пространство.

Шанс самарцев был в быстром ответном голе. И на исходе часа игры Сергеев, который в целом полезно работал на команду, имел "стопроцентный" шанс: пошел в нужную точку на угловом, вовремя выпрыгнул, свободно пробил головой. Чуть-чуть не попал в цель — не повезло снайперу.

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Третья страна и третий Кубок. Я очень счастлив, хочу поздравить свою команду с победой. Было тяжело, но трофей все равно у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые были за нашими спинами, все время с командой. У нас впереди еще одна игра и еще один финал. Мы уже в группе Лиги Европы, но есть еще шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Также хочу поздравить и поблагодарить мою семью, родной дом. Особенно моего отца, который, к сожалению, четыре месяца назад ушел. Я счастлив.

В концовке команда Николича спокойно перевела игру в нужное русло. Покатала мяч, дождалась своего момента и с хладнокровностью киллера добила чемпиона ФНЛ третьим голом. Выход Мурило вместо получившего очередное повреждение Чорлуки оказался удачным: бразилец забил после углового. Можно сказать, что "Локомотив" победил на классе, завоевав первый трофей под руководством сербского тренера. Тем не менее "Крылья Советов" нужно поблагодарить за стремление сыграть в яркий в футбол в матче за трофей — самарцы тоже вправе чувствовать себя победителями», — убежден Романов.

Самарские «Крылья» атаки

Корреспондент rusfootball.info Андрей Мордовин удивлен, что на игру с «Локомотивом» самарцы избрали атакующую тактику.

«Марко Николич перед финалом говорил, что "Локомотив" предстоит сыграть против серьезной команды, которая прошла на своем пути клубы РПЛ. Главный тренер "Локо" намекал, что "Крылья" — это не команда ФНЛ, а гораздо выше.

По факту, выход самарцев в РПЛ состоялся. Но даже по меркам РПЛ "Крылья" играли в интересный футбол. Можно представить, что условные "Ротор", "Уфа" или "Арсенал" выйдут играть против явного фаворита первым номером? А ведь матч против "Спартака" показал, как "Локомотив" способен играть на контратаках.

Но Осинькин решил не менять тактику, которая принесла им в ФНЛ почти 100 очков при почти 100 забитых голах. В первом тайме практически каждый самарский выпад завершался ударом. Не всегда опасным, но "Крылья" били. Им удавалось растягивать оборону "Локо", а креатив Зиньковского и партнеров позволял созидать красивые комбинации.

Ольга Смородская Бывший президент «Локомотива» Поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке! Очень рада сегодняшней победе, молодцы! Сезон был непростым, но команда выстояла и, как следствие, завоевала трофей. От души поздравляю команду! Они сделали всё, что могли. «Крылья Советов» показали характер и бились на равных. Кубковые игры — всегда сложные! Это далеко не простая прогулка под луной. Ожидала напряженной игры — она такая и была. Самое главное, что «Локомотив» уверенно победил. Смолов снова забил — молодец! Конечно, жалко, что Федя не попал на Евро. Но это выбор тренера, поэтому советовать я бы не стала.

Гол Сарвели — это же настоящая "Барселона". Единственным напоминанием, что "Крылья" пока играют в ФНЛ, оставалась реализация. Но у Осинькина будет целое межсезонье, чтобы подтянуть команду в этом направлении», — считает Мордовин.

Игра на одном дыхании

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев восхитился тем, как прошла игра в финале Кубка России.

«Мы ждали красивой и упорной игры — и мы ее получили. Встреча смотрелась на одном дыхании. Прекрасная и заполненная арена, высокие скорости, а действия "Крыльев" иногда вызывали восторг у публики, особенно в первом тайме.

Не особенно звездные имена — Горшков, Сарвели, Ежов, чуть более известные Зиньковский и Сергеев порой закручивали такую карусель на чужой половине поля, что даже у опытных Чорлуки, Пабло и Рыбуса начинала кружиться голова. Что уж говорить о молодом Рыбчинском, которому привычнее в полузащите, — его на фланге просто затерзали.

Что ж, "Крылья" играли красиво, большую часть встречи давили "Локомотив", пробили в штангу, создали много моментов, однако трофей не взяли и в Лигу Европы путевку не получили.

"Локомотив" — более матерый боец. Хладнокровно подстерег две дурацкие ошибки защитников соперника — подарки от Зеффана и Солдатенкова, — а в концовке добил оппонентов после углового. И взял БЕТСИТИ Кубок России.

Владислав Сарвели Нападающий «Крыльев Советов» Всем обидно. Могли сделать реальную историю… Мы и так ее сделали, но, к сожалению, нам сегодня не повезло. Нас наказали за ошибки. Мы просто играли в свой футбол, хотели выиграть Кубок. Во втором тайме мы сразу ошиблись и пропустили, счёт повлиял на игру. Мы проиграли финал, я недоволен. Рад, что восстановился и вернулся в игру. Спасибо команде! Очень рад быть в «Крыльях» и играть за Самару. В команде не обсуждали будущее «Крыльев». У нас осталась игра в Калининграде, а там будет видно.

Есть первый трофей у Марко Николича в московском клубе! И девятый успех "Локо" в десяти финалах в российской истории. "Железнодорожники" по этому показателю вне конкуренции», — напоминает Алексеев.