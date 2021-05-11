Список Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме

Черчесов удивил составом

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев счел неожиданным приглашение в сборную перед Евро большого количества молодых игроков.

«Удивил ли Черчесов? Скорее да, чем нет. Все-таки 17-летний Захарян и 19-летний Мухин, ни один из которых не провел пока и 1000 минут на высоком уровне, — это бодро. Да и вообще представительство молодежной сборной России довольно широкое. В последнем созыве за нее, помимо Захаряна, выступали Сафонов, Дивеев, Евгеньев и Макаров. Это ответ тем, кто говорил, что Черчесов уперся в проверенных ветеранов и дальше ничего не видит.

Станислав Саламович объяснял, что молодежь пока нужнее Михаилу Галактионову, при этом контроль за ней идет постоянный. Те, кто не обращал внимания на эти слова, получили ответ на практике. Многие ведь наверняка ожидали увидеть в составе старых знакомых — Кутепова, Нойштедтера и Жирова, а вместо них обнаружили в числе вызванных Дивеева с Евгеньевым. Связка друзей, которая при должной работе вполне может стать главной в первой сборной на долгие годы. И включение в список для подготовки к Евро — это не только про сегодняшний, но и про завтрашний день.

⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.

Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021

Как и те же Захарян с Мухиным вместо Ахметова, Ерохина, Антона Миранчука или Бакаева. Юные футболисты и сейчас выходят на поле чаще перечисленной четверки и потенциал к росту имеют более высокий. Поэтому для них очень важно видеть перед глазами как можно более высокую планку, чтобы пытаться до нее дотянуться».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Захаряну всего 17 лет? На возраст не смотрим — следим за игрой и развитием футболиста. Он выходит на нескольких позициях. Арсен хорошо себя проявил и в молодежной сборной выступал на чемпионате Европы. Мы и до этого наблюдали за ее игроками, а сейчас появилась возможность их пригласить. Почему в списке нет Александра Жирова? Последний сбор он провел не полностью. Когда у нас три матча подряд, нет возможности реально оценить игрока. И контрольных матчей сейчас нет. Мы посчитали, что вошедшие в состав выглядят лучше, при этом смотрим и на перспективу. Хотя авансы не раздаем, задачу надо решать сегодня. В принципе, такая же ситуация и с Нойштедтером

Знакомьтесь — Захарян и Макаров

Редакция Sport24 представляет приглашенных в сборную России новичков, которые играли на молодежном Евро в марте.

«В сборную впервые приглашены Денис Макаров из "Рубина" и Арсен Захарян из "Динамо". Оба играли на неудачном для нас молодежном чемпионате Европы, который прошел в марте — Макаров забил Исландии, Захарян в том же матче сделал 1+1.

Арсен — главное открытие российского футбола в этом сезоне. 17-летний полузащитник впервые вышел в стартовом составе "Динамо" два месяца назад против "Ахмата": забил победный и заработал пенальти. Захарян продолжил впечатлять и получил вызов в молодежку на Евро, несмотря на то, что в отборочном турнире он не участвовал.

Теперь Захарян дотянулся по меньшей мере до расширенного состава главной команды страны. Но остаться в окончательной заявке будет невероятно сложно — из-за конкуренции в центре поля и привычки главного тренера давать дебютантам освоиться, прежде чем выпускать их на поле.

Играющий крайнего полузащитника Макаров тоже проводит роскошный сезон (в текущем чемпионате уже 7 мячей). Этой весной Денис лучший в составе "Рубина" по качеству острых передач: его показатель ожидаемых ассистов составляет 1.36. При этом конкуренция у Макарова в этом плане была более чем серьезная: "Рубин" проиграл за 10 последних матчей только дважды.

Чаще Макаров играет правого полузащитника, которого можно считать и крайним нападающим. Денис может выйти и слева, но эту позицию он закрывает намного реже».

Арсен Захарян Полузащитник «Динамо» Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чем подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили

Зачем список запасных?

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер удивлен выбором игроков на отдельные позиции и задается вопросом о полезности «списка запасных» и перспективах игроков, попавших в него.

«Наверняка будет много вопросов по конкретным игрокам. Например, почему штаб сборной не видит Максименко и Гильерме в топ-4 вратарей с паспортом РФ по состоянию на сегодня?

Оба голкипера выглядели неплохо в этом сезоне. Гильерме недавно выдал и вовсе шикарный матч против "Спартака", правда, случились и 1:6 от "Зенита". Ну а Максименко является лучшим вратарём лиги по оценкам нашего колумниста Владимира Габулова. Казалось, что мнение этого человека для Черчесова может иметь значение.

Также в резервный список вошли ещё 7 игроков. Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

⚽ Александр Максименко

⚽ Игорь Смольников

⚽ Дмитрий Чистяков

⚽ Юрий Газинский

⚽ Даниил Лесовой

⚽ Резиуан Мирзов

⚽ Фёдор Смолов — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021

А ещё, конечно, хотелось бы понять, как работает запасной список. Тут ведь и из 30 человек нужно вычеркнуть четверых. Если эти 30 человек — самые-самые по состоянию на сегодня, то какова вероятность попадания в сборную кого-то из второго списка? Или это просто для того, чтобы несколько человек, улетев на Мальдивы, не выключали телефон, а продолжали бегать по утрам? Вдруг сразу несколько человек одной позиции выпадут из-за травмы или короновируса?»

Вячеслав Малафеев Бывший вратарь «Зенита» Тренерский штаб лучше понимает тех игроков, которых вызвал в сборную. В России много хороших вратарей, которые достойны играть в главной команде страны. С такой конкуренцией тяжело каждому игроку найти место в сборной. Думаю, что все может каким-то образом измениться, кого-то могут дозаявить, какая-то ротация или замены, но это будет больше связано с каким-то форс-мажором. Ничего не могу добавить к нынешней заявке. В составе находятся все самые сильные игроки. Сафонов до этого показывал достаточно хорошую и стабильную игру в воротах, несмотря даже на то, что «Краснодар» вторую часть сезона играл очень неровно, мягко говоря. Но рано или поздно Матвей заслужил бы вызов в сборную. В нынешней ситуации стоит порадоваться за него и поддержать его, как и всех остальных игроков сборной России

Дюпина или Сафонова отцепят

Автор Soccer.ru Александр Чистяков изучает вратарский вопрос в сборной России, гадая, кто из стражей ворот не войдет в окончательный список.

«Наверняка в заявку сборной России из 26 футболистов на Евро-2020 войдут 3 вратаря и 23 полевых игрока, то есть одного из представленных в расширенном списке голкиперов придется исключить. Скорее всего, Черчесов отцепит Дюпина или Сафонова, потому что знает их хуже, чем Лунева и Шунина, которые уже играли за сборную.

Кто будет первым номером на Евро-2020? На этот вопрос нет однозначного ответа. Самые высокие шансы у Антона Шунина, который стал играть в воротах сборной России в прошлом году, но возможны сюрпризы.

Основной вратарь сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы утратил доверие Станислава Черчесова. Гильерме сыграл 9 из 10 квалификационных матчей и этой весной надежно защищает ворота "Локомотива", но его нет ни в расширенном, ни в резервном списке. Это вызвало удивление в московском клубе.

Болельщики "Спартака" давно хотят видеть в главной команде страны Александра Максименко, и впервые Станислав Черчесов оценил молодого вратаря "красно-белых", включив его в резервный список. Это значит, что Максименко, по мнению тренерского штаба сборной, является 5-м вратарем России».

Ринат Дасаев Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» У меня позиция следующая: Гильерме не достоин играть за сборную. Другой быть не может. Черчесов все правильно сделал, что не включил его в список. Гильерме был основным вратарем команды? Не знаю, почему Черчесов вызывал его. Видимо, тогда были проблемы с вратарской линией. Кто будет основным? На данный момент мне сложно сказать. Будут решать тренеры. Лично я вижу Шунина в стартовом составе на Евро — он самый опытный.

Молодежь в защите — Самошников, Дивеев, Евгеньев

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак удивляется присутствию в числе вызванных в сборную защитников не имеющего практики ветерана Юрия Жиркова.

«В обороне Черчесов предпочитает доверять проверенным бойцам. По сравнению с мартовскими сборами к команде присоединятся Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, однако стоит учитывать, что двумя месяцами ранее они не были задействованы в первую очередь потому, что выступали на молодежном Евро. Осенью-то уже дебютировали в сборной. Выбыли же из строя Александр Жиров и Роман Нойштедтер, что вряд ли вызывает у кого-то вопросы, а Игорь Смольников попал в резерв, что тоже логично — Марио Фернандесу и Вячеславу Караваеву он уступает, но может быть довызван в случае чего.

Удивляет только присутствие в расширенном списке Юрия Жиркова, проведшего весной в РПЛ (внимание!) 19 минут — в Уфе, уже после победы "Зенита" в чемпионате. Видимо, Черчесов будет выбирать между ним и отлично играющим за "Рубин" Ильей Самошниковым уже на сборах, ну а место Федора Кудряшова не подвергается сомнениям.

Пару центральных защитников на Евро-2020 предсказуемо составят Георгий Джикия и Андрей Семенов, а их дублерами будут Дивеев и Евгеньев. Впрочем, любопытно, кому Черчесов отдаст предпочтение в случае, если решит сыграть в три центральных защитника. А такое почти наверняка произойдет, как минимум, в матче с Бельгией в группе. Вот здесь возможны варианты, ведь нередко левого центрального в таком случае играл Кудряшов. Но в этом случае и Жирков, и Самошников выглядят крайне спорными вариантами.

Опять не дождался вызова проводящий в "Ростове" добротный сезон Максим Осипенко, а его бывший партнер Дмитрий Чистяков оказался в резервном списке. Как нет и довызванного в марте вместо Жирова спартаковца Ильи Кутепова, отметившегося неделю назад автоголом, но вообще-то игравшего достойно и ранее пользовавшегося доверием Черчесова».

Роман Евгеньев Защитник «Динамо» Узнал о вызове в сборную за обедом. Начальник команды подошел, сказал, что меня вызвали. Очень обрадовался. Доел ли обед? А почему нет? С аппетитом! Теперь буду стараться и работать, чтобы показать себя там. Можно сказать, что сбылась мечта. Очень хотел попасть в расширенный список сборной на Евро, была такая персональная цель на сезон. Партнеры по команде еще не поздравляли, тренировка только вечером. Оправдать доверие Черчесова — тяжелая задача, но постараюсь сделать все возможное для этого. Станислав Саламович недавно приезжал к нам на базу в Новогорск, пообщались немного. Подсказал некоторые моменты по игре

Возвращение Баринова и Черышева

Автор Rusfootball.info Алексей Радюк изучает линию полузащиты сборной России, гадая, кого вычеркнет из списка Станислав Черчесов.

«Не самое громкое, но одно из самых важных по сути изменений — возвращение в состав набравшего форму после травмы Дмитрия Баринова. В сборной будет профильный опорный полузащитник, ну наконец-то! Эксперименты с мягкотелым в единоборствах (и при этом парадоксально часто хватающим карточки) Ахметовым, которого при розыгрыше мяча выдавливали в нашу штрафную топ-игроки чемпионата Мальты, похоже, закончены — неудивительно, что самого Ильзата в составе нет. Баринов и Оздоев/Зобнин/Кузяев как "восьмерка" с хорошими оборонительными качествами — вполне боеспособный кулак в середине поля.

Другой игрок такого плана — одноклубник Баринова Мухин, который был довызван в марте и даже сыграл целых 4 минуты. Однако опыт 19-летнего Мухина даже на уровне РПЛ составляет каких-то полгода. Первый вариант, который напрашивается как возможная подмена Баринову, с учетом и опыта и уровня игры — это цепкий и неуступчивый Данил Глебов, который имеет за плечами 3 года игры в РПЛ, на Евро U21 был одним из светлых пятен в составе нашей провалившейся в целом молодежки, а в "Ростове" является железным игроком основного состава. Однако Черчесов по каким-то неочевидным причинам предпочел ему Мухина, а в резерве опорные полузащитники отсутствуют как класс.

В рядах хавбеков-созидателей обращает на себя внимание возвращение набирающего форму после очередной травмы "испанца" Черышева, а также вызов "молодой гвардии" — рубиновца Макарова и 17-летнего (к Евро исполнится 18) динамовца Захаряна. Еще раз отсмотренный в марте Мирзов переведен в резерв, туда же "подняты" надолго выпадавший из-за травмы Газинский и завершивший курс обучения в молодежке Лесовой. В остальном выбор главного тренера в части полузащиты никаких вопросов или удивления не вызывает — знакомые и привычные лица, успевшие себя зарекомендовать.

Всё о футболе России

Отсеять из этой линии Черчесову придется двоих или троих кандидатов. При прочих равных наиболее слабы ближайшие перспективы Захаряна — его вызов пока выглядит предварительным знакомством. Пожалуй, не самые высокие шансы поехать на Евро-2020 и у Фомина. Третьего кандидата, если он понадобится, можно будет выявить только по ходу сборов».

Константин Генич Комментатор «Матч ТВ» Удивлен, что Смолова нет даже в расширенном списке. Трое нападающих, которые там оказались, — одного склада и типажа: большие, пробивные, мощные. Это дает нам понимание, в какой футбол будет играть сборная. Может быть, Черчесов посчитал, что Смолов не справился с большим турниром еще на ЧМ-2018. Тогда он довольно легко проиграл конкуренцию Дзюбе, а Артем, наоборот, оказался человеком со стержнем и характером, которые помогли эту конкуренцию выиграть. Может быть, есть какая-то обида за неисполненный пенальти в матче с Хорватией, или дело в еще каких-то нюансах отношений Черчесова со Смоловым. На мой взгляд, в резервный список можно было включить Ивана Сергеева, который забил 40 мячей в ФНЛ, чтобы тем самым дать парню понять: «Ты — красавец, много забиваешь, мы за тобой следим». Причем Сергеев играл круто еще за «Торпедо», а сейчас побил рекорд Федькова, который казался вечным. Тем самым можно было показать, что раз вызывается Жиров из второй германской лиги, то почему бы не позвать нападающего из ФНЛ, который был бы другого склада, нежели Дзюба, Заболотный и Соболев.

Три одноплановых форварда?

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев не согласен с тем, кто критикует выбор Станислава Черчесова в линию атаки.

«Естественно, тут же подъехала критика Черчесова. "Три одноплановых форварда. Зачем? Почему Федор Смолов только запасной?".

Форвард "Локомотива" забил семь голов и отдал три голевые передачи в 10 матчах весной. На счету Антона Заболотного шесть голов и три голевые передачи в 11 матчах за этот период, у Александра Соболева — девять голов и две голевые передачи в 10 матчах, у Артема Дзюбы — пять голов три голевые передачи в 10 матчах.

Объективное сравнение по статистике не выявит слабостей Федора Смолова. Важно другое — он откровенно плохо провел матч с "Зенитом" (1:6). Похоже, именно по итогам этой игры Станислав Черчесов принял решение относительно планов по Смолову. Собственно, игра Смолова в следующем матче (0:0 с "Динамо") могла только укрепить тренера в этом мнении.

К вопросу об одноплановости форвардов. Есть что возразить. Хотя они и обладают примерно одинаковыми физическими данными, но играют они по-разному. Артем Дзюба мало двигается, но очень хорошо играет на втором этаже. Пожалуй, Александру Соболеву нужно еще расти, чтобы достичь уровня Дзюбы. Зато нападающий "Спартака" быстрее из всей этой тройки, к тому же у него поставленный удар.

Все футбольные трансферы

Заболотный же будет незаменим, если понадобится агрессивно прессинговать. "Сочи" — одна из самых прессингующих команд в лиге. Заболотный легко включается в давление и хорошо понимает расположение игроков. Пусть он и не так много забивает (ему припоминают слабую реализацию в матче с Сербией, проигранном 0:5), но в игре без мяча и при развитии атак Заболотному практически нет равных в лиге».