«Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда

«Бавария» разгромила «Гладбах» (6:0) в 32-м туре Бундеслиги. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Левандовски в шаге от рекорда Мюллера

«Левандовски не хватает всего одного гола [до рекорда Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за один сезон]. После того, как вопрос о чемпионстве был решен, "Бавария" до перерыва в безумной игре с разболтанными "Жеребцами" одержала чистую победу со счетом 6:0. В то же время, до рекорда Мюллера ближе, чем когда-либо», — пишет немецкий Kicker.

«"Бавария" снова становится чемпионом Германии перед поединком с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Однако команда не допускает падения напряжения из-за этого. Напротив: здесь проходит грандиозный гала-концерт [от Левандовски]», — отмечают их соотечественники из ntv.

«Бавария» обзавелась 4-й чемпионской звездой

«Пятизвездочная "Бавария". В Бундеслиге больше нет борьбы. Для "Баварии" все дело в рекордах, и победа над "Гладбахом" со счетом 6:0 показала, что мюнхенцы весело гонятся за ними», — пишет еще одно издание из Германии Spiegel.

«Когда в 17:22 прозвучил финальный свисток в Дортмунде за 476 километров от Мюнхена, а "Бавария" завоевала девятое чемпионство подряд, большинство игроков "ротен" стояли на поле и смотрели в свои смартфоны. "Бавария" празднует 31-й титул и пятую звезду над эмблемой (теперь ей будет разрешено носить их на своих футболках) с наименьшими эмоциями, чем когда-либо. Вместо пивного душа, помимо привычных чемпионских футболок, есть как минимум голевая вечеринка — 6:0 с "Гладбахом"!», — отмечает немецкий Bild.

«Дортмунд» облегчил задачу «Баварии»

«"Бавария" празднует свой девятый титул кряду после победы со счетом 6:0, где хет-трик Роберта Левандовски сыграл важную роль в разгроме "Гладбаха". Чемпионство уже было выиграно за несколько часов до того, как претендент на золото "РБ Лейпциг" проиграл "Боруссии" Дортмунд», — констатирует британская BBC.

«Выдающийся Левандовски делает хет-трик на праздновании чемпионства "Баварии". Немецкие гиганты стали чемпионами еще до начала матча после того, как Джейдон Санчо сделал дубль в составе дортмундской "Боруссии" в матче с "РБ Лейпцигом, который занимает второе место", — отмечают их соотечественники из The Sun.

"Бавария" выдала зрелище в чемпионском матче

"Левандовски отмечает титул хет-триком и приближается к рекорду. Хотя чемпионство уже было выиграно, 'Бавария' не стала бездельничать и разобрала на части 'Гладбах' 6:0. Сейчас у поляка 39 голов, и ему осталось два матча, чтобы побить легендарный рекорд Герда Мюллера в 40 голов в сезоне 71/72", — напоминает испанский Mundo Deportivo.

"Мюнхенцы и Левандовски, какое зрелище! 'Бавария' празднует свой девятый титул подряд благодаря поражению от 'Лейпцига' и победу со счетом 6:0 над 'Гладбахом', в которой поляк забил три мяча", — резюмирует итальянская Corriere dello Sport.