Интрига в Бундеслиге. Три главных вопроса перед финишем сезона

В немецкой Бундеслиге осталось сыграть три тура. Разбираемся в главных вопросах, которые осталось определить до конца сезона.

Кто вылетит?

«Вердер», 14 место

«Вердер» оказался втянутым в борьбу за выживание после семи поражений кряду. «Зеленые-белые», которые в прошлом сезоне выстояли в плей-офф лишь по голам на выезде, теперь всего на одно очко опережают зону все того же плей-офф за место в элите.

Джош Сарджент с пятью голами является лучшим бомбардиром «Музыкантов» в сезоне 2020/21. У него могло бы быть шесть, если бы не отмененный мяч в домашнем матче против «Майнца» (0:1) в 30-м туре. Если он сможет закончить серию из шести матчей без голов, бременцы имеют все шансы выстоять.

«Арминия», 15 место

Столько же очков у «Арминии», который значительно улучшился под руководством Франка Крамера, одержав три победы и добыв три ничьи в девяти первых поединках после ухода Уве Нойхауса.

Клуб отправил «Шальке» в низшую лигу в 30-м туре, но оказался всего на один балл выше зоны плей-офф после недавнего разгрома от «Гладбаха». Это может измениться, поскольку у занимающей 17-е место «Герты» в запасе два матча и на три очка меньше.

«Кельн», 16 место

Серия «Кельна» из восьми матчей без побед стоило Маркусу Гисдолу работы. Бывший тренер Фридхельм Функкель был назначен, чтобы предотвратить вылет — задача, которую он ранее не смог выполнить в своем последнем сезоне у руля команды в 2002/03 годах, и ее не облегчило поражение от «Байера» (0:3) в 30-м туре.

Тем не менее, шокирующая победа со счетом 2:1 над «РБ Лейпцигом» обеспечила «Козлам» своевременный импульс, а за этим последовала столь необходимая победа над «Аугсбургом» (2:1) на выезде, которая должна придать им уверенность перед, в целом, благоприятным графиком в конце сезона.

«Герта», 17 место

Сезон «Герты» был временно приостановлен из-за того, что у ряда игроков и персонала обнаружили коронавирус. Поединки против «Майнца», «Фрайбурга» и «Шальке» были отложены, что поставило усложило календарь «Старой Дамы» в концовке кампании.

С тремя победами в последних 19 матчах невозможно предсказать, как команда Пала Дардаи справится с перенесенными играми. Три из пяти матчей с командами рядом с ними в таблице означают, что любые осечки могут дорого обойтись, ведь берлинцы стараются наверстать упущенное.

Кто попадет в еврокубки?

«Вольфсбург», 3-е место

В этом сезоне «Вольфсбург» во многом обязан своим успехом хорошо организованной обороне. «Волки» пропустили всего 32 гола после 31 тура, и это вторая по надежности защита Бундеслиги после «РБ Лейпциг». Для сравнения, «Бавария» пропустила 40, а «Боруссия» Дортмунд — 42.

Новичок Максенс Лакруа стал открытием среди центральных защитников вместе с Джоном Бруксом, и их игра помогла вратарю Коэну Кастелсу сыграть на «ноль» 13 матчей. Однако в 31 туре подопечные Оливера Гласнера проиграли в большинстве «Дортмунду» (0:2), и им есть, за что бороться в последних трех матчах сезона.

«Айнтрахт», 4-е место

После выхода в 1/8 финала Лиги Европы в прошлом сезоне и в полуфинал за год до этого член правления «Айнтрахта» Фреди Бобич заявил перед началом сезона 2020/21, что «сезон без еврокубков может стать не таким уж и плохим для нас» после того, как «Орлы» финишировали девятыми.

Его слова оказались пророческими. Несмотря на недавние поражения от «Боруссии» Менхенгладбах и «Байера», франкфуртцы уступают только «Баварии» по очкам и голам во второй половине сезона. У них тоже довольно выгодный график в концовке кампании.

«Боруссия» Дортмунд, 5-е место

«Дортмунд» одержал несколько крупных побед в сезоне — над «Шальке» (4:0 и 3:0), «Лейпцигом» (3:1), «Гертой» (5:2) и «Фрайбургом» (4:0), но у них есть также были неожиданные поражения от «Аугсбурга», «Кельна» и «Фрайбурга», в то время как домашний разгром 1:5 от «Штутгарта» в декабре закончилось отставкой Люсьена Фавра с поста главного тренера.

Несмотря на нестабильные результаты под руководством временного босса Эдина Терзича, «Шмели» сократили отставание до четвертого места — зоны Лиги чемпионов — до двух очков, где осталось провести три поединка, начиная с домашней игры против «Лейпцига».

«Байер», 6-е место

В начале года «Леверкузен» был вторым в турнирной таблице, уступив первое место «Баварии» только после поражения на последней минуте от действующего чемпиона незадолго до Рождества.

Этом матч стал переломным моментом для Петера Боша, который был уволен во время мартовского перерыва на матчи сборных после трех побед в 13 поединках Бундеслиги с начала года. Его заменил Ханнес Вольф, при котором «Байер» набрал 10 очков в своих первых пяти поединках.

«Боруссия» Менхенгладбах, 7-е место

В 18-м туре «Гладбах» занимал пятое место, разгромив «Дортмунд» 5:2 — в то время они стремились попасть в топ-4. Однако менее чем через месяц «Жеребцы» были потрясены новостью о том, что главный тренер Марко Розе в следующем сезоне примет как раз «Шмелей», а форма его команды ухудшилась вскоре после того, как эта новость появилась.

Случайно это или нет, результаты было трудно игнорировать, поскольку «Боруссия» провела семь матчей без побед, прежде чем набрала 10 очков из возможных 12 перед поражением в 30-м туре со счетом от «Хоффенхайма» (0:2). Тем не менее, команда реабилитировалась в 31-м туре, забив «Билефельду» пять безответных голов, что вновь разожгло их стремление попасть в шестерку лучших.

«Унион» Берлин, 8-е место

«Унион» Берлин выглядел как дома в своей первой кампании Бундеслиги в сезоне 2019/20, успешно заняв 11-е место. Любые мысли о страшном синдроме второго сезона развеялись на раннем этапе, и команда Урса Фишера занимала шестое место после первой трети сезона 2020/21.

Ничья с «Баварией» и «Гладбахом», а также победа над «Дортмундом» доказали, что столичный клуб — не чудо-одиночка, и с тех пор продолжает стабильно набирать очки. Тем не менее, команде еще предстоит сыграть с тремя соперниками, которые в настоящее время находятся над ними в таблице, что, возможно, представляет собой самый сложный календарь среди всех команд.

«Фрайбург», 9-е место

Кристиан Штрайх снова творит чудеса со своей командой из Фрайбурга в своем девятом сезоне у ее руля. Несмотря на потерю летом первого номера Александра Шволова, центрального защитника Робина Коха и основного форварда Луку Вальдшмидта, клуб снова претендует на еврокубки.

После медленного начала кампании, беспроигрышная серия из семи матчей до конца 2020 года и в начале 2021 года позволила «Фрайбургу» подняться в таблице. У коллектива наименее результативная атака в первой топ-10 (45), и серия из восьми матчей без голов во второй половине сезона в этом сильно помогла, но благодаря Флориану Мюллеру в воротах клуб сумел избежать серьезного падения.

Кто станет чемпионом?

«Бавария» стала бы чемпионом и сделала бы это самостоятельно, если бы обыграла «Майнц» на «Опель Арена», опередив «РБ Лейпциг» на 13 очков, у которого оставалось всего четыре матча до конца сезона. Тем не менее, мюнхенцы проиграли со счетом 1:2, из-за чего шампанское пока отложили.

Поэтому «Быкам» требовалась по крайней мере ничья дома со «Штутгартом» в воскресенье, чтобы продолжить гонку. Они добились этого, выиграв 2:0, сократив разрыв до семи очков. Однако они по-прежнему рассчитывают, что «Бавария» снова не выиграет, чтобы сохранить шанс на первый трофей в истории.

Тем не менее, трудно поверить, что «Бавария» так просто «сольет» семиочковый отрыв от конкурента и не станет чемпионом.