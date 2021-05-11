Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой

«Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ. В середине первого тайма Максим Глушенков вывел свою команду вперед. Через несколько минут футболист получил красную карточку за удар защитника москвичей Айртона ногой в пах. После перерыва Александр Соболев с пенальти сравнял счет. На 89-й минуте Джордан Ларссон забил второй мяч. После этой победы столичный клуб набрал 56 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

Мирзов против Тедеско

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает об изменениях в составах обеих команд и о особой мотивации некоторых игроков химчан.

«В составе гостей по меньшей мере троим игрокам не чужды красно-белые цвета. Денис Глушаков из-за травмы остался только в запасе, зато арендованные у "Спартака" Максим Глушенков и Резиуан Мирзов заняли позиции инсайдов. Тема последнего особенно активно обсуждалась накануне матча после того, как появился вброс о том, что спартаковцы не будут возвращать игрока и готовы продать его за 2 млн евро. Сам футболист, однако, настроен вернуться в Тушино, так что был особенно настроен на этот матч. Наверняка эту цель и преследовали авторы "инсайда".

Что до состава красно-белых, то тут помимо возвращения отбывшего дисквалификацию Александра Максименко обращает на себя внимание тот факт, что Квинси Промес из-за воспаления сухожилия остался на скамейке запасных. Пару Александру Соболеву в нападении составил Эсекиэль Понсе, а лучший игрок атаки по весне Джордан Ларссон опустился на позицию голландца. На игре команды это сказалось не лучшим образом. Швед был далековато от чужих ворот, где в его отсутствие не хватало скорости, а вся доставка сводилась к высоким подачам, а организация позиционных атак — не самое сильное качество Ларссона.

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Также отметим, что Илья Кутепов вышел с первых минут, хотя ранее такое с ним случалось только когда выбывал кто-то из тройки Георгий Джикия — Самуэль Жиго — Павел Маслов. Уже в дебюте встречи Илья совершил грубую ошибку, подарив мяч Мирзову, но тот опасный выход на ворота запорол плохой подачей в штрафную. И все же в остальное время защитник был надежен».

Блеск и упадок Глушенкова

Автор Soccer.ru Сергей Иванов выделяет главного героя первого тайма в составе «Химок», который в итоге оказался и антигероем матча.

«Поначалу казалось, что легко "Спартаку" не будет. "Химки" практически не уступали красно-белым в остроте. Возможно, москвичи лучше держали мяч, но более осмысленные и опасные выпады получались у подмосковной команды. Как следствие — гол, забитый "Химками" в контратаке на 27-й минуте. Идову с перехвата начал комбинацию, сыграл с партнером, получил мяч обратно уже в штрафной, а потом его прострел с рикошетом от защитника и перекладины замкнул Глушенков, права на которого принадлежат "Спартаку" — поэтому Максим толком гол праздновать не стал.

В самом начале комбинации мяч зацепил руку Идову, на что пытались указать спартаковцы, однако судья не счет этот эпизод нарушением, поэтому гол был засчитан. Вероятно, не выиграй в итоге "Спартак", быть бы скандалу. Но вряд ли теперь красно-белые будут на этом акцентировать внимание. А Глушенкову оказалось мало славы автора гола — он через десять минут взял и покинул поле, получив красную карточку. К тому времени у него уже было предупреждение.

А в этом эпизоде Максим очень жестко отмахнулся от Айртона, так что его удаление справедливо. И игра превратилась в битву на выживание для "Химок". К моменту удаления счет по ударам был 5:4 в пользу "Спартака" и 1:2 в пользу "Химок" по точным попаданиям. Это важно, чтобы понять, насколько потеря игрока повлияла на ход игры».

Тедеско разбудил «Спартак» в перерыве

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, как изменила игра после перерыва, что позволило красно-белым сравнять счет.

«А вот реакция Тедеско в перерыве на происходящее — адекватная. Тренер "Спартака" сделал двойную замену, бросив в бой даже Промеса. Понсе не использовал шанс: 19 касаний мяча за 45 минут, всего один удар, да и тот неточный.

Немец разбудил команду в раздевалке! Уже на 51-й минуте "Спартак" заработал пенальти, назначение которого точно оспорить невозможно. Рука Егора Данилкина прервала полёт мяча в штрафной "Химок". Соболев забил с "точки" и довольно провокационно отпраздновал, что-то крича при этом голкиперу Илье Лантратову. Центрфорварду сборной России нужно научиться контролировать эмоции — другой судья мог бы и "горчичник" выписать за недисциплинированное поведение.

У второго тайма был простой сюжет: "Химки" сидели вдесятером на своей половине поля и удерживали ничью, а "Спартак" всеми силами давил. Иногда даже Георгий Джикия и Павел Маслов превращались чуть ли не в нападающих. Вот только интересных идей у штрафной, нестандартных ходов красно-белым недоставало. Даже от Промеса».

Ларссон отправил «Спартак» в Лигу чемпионов

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев не впечатлен игрой «Спартака» в концовке матча, хотя в итоге она и принесла москвичам победу.

«При равном счете, да еще и в меньшинстве, "Химки" только и надеялись, что отстоять более-менее приемлемый для них счет. Пусть турнирной мотивации никакой не осталось, но отнять очки у "Спартака" — это всегда престижно.

Фанаты тем временем удивлялись, а почему же Тедеско продолжает играть с тремя центральными защитниками. Ответ пришел на 82-й минуте. В этот момент главный тренер опять оставил в игре всех центральных защитников, но выпустит Йоррита Хендрикса вместо Алекса Крала. И тут же прошла контратаках с выходом Мохамеда Конате один на один. Александр Максименко переиграл нападающего "Химок", а защитники вовремя вернулись, чтобы забрать подбор.

Впоследствии получалось, что "Спартак" вроде бы и окружал штрафную "Химок", но действительно опасные моменты не создавал, как "Барселона" против "Челси" в 2012-м. В конце того матча забил Фернандо Торрес, а здесь все-таки забил Лео Месси. Вернее, Джордан Ларссон. Очень уж в стиле аргентинца разыграл он. Вторым темпом после углового Соболев сделал передачу в штрафную, Ларссон на замахе убрал защитника, а затем пробил с левой в ближний угол.

Этот забитый мяч на 90% отправляет "Спартак" в Лигу чемпионов. Теперь достаточно набрать всего одно очко в Грозном, чтобы занять второе место, в то время как "Локомотив" после финала Кубка России будет играть с "Уралом". Эмоции болельщиков "Спартака" омрачает только травма защитника Павла Маслова, который ушел с поля очень сильно хромая».

Прощальный подарок от клуба для тренерского штаба — именные футболки с автографами команды ❤️ pic.twitter.com/3PixwYaniP — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Спартак» спасся на везении

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин считает, что у «Спартака» нет мысли, нет игры и нет характера.

«Была история, когда при Карпине в "Спартаке" в перерыве матча с "Тереком" легионеры и российские футболисты сошлись стенка на стенку. После драки спартаковцы вышли на поле и во втором тайме забили 4 гола. Так должно было быть и в игре с "Химками". Неважно, кто бы первым накинулся на Илью Кутепова, который скоро побьет рекорд по быстроте зарабатывания желтых карточек. Или объяснил бы на понятном языке Ларссону, что пижонская игра пяточками при счете 0:1 в весьма сомнительных ситуациях — это неправильно. Или рассказать Понсе, что обрабатывать мяч, отпуская его на полтора метра, никогда не входило в спартаковскую игру.

Нет, "Спартак" спасся чисто на везении и реализации Ларссона, чьи голы третий матч подряд приносят команде победу. У Тедеско уже закончилось второе дыхание. Он спрятался за черной маской, поблагодарил игроков, поаплодировал болельщикам и готовится к возвращению в Германию. Но в этой ситуации должны включаться сами игроки, руководство. Леонид Федун любит рассказывать, как для частного клуба важны matchday, как увеличивается бюджет от еврокубков. Но почему команда играет в последних матчах так, будто не хочет выступать в Европе?

Матч с голами на последних минутах — это триллер, это нервы болельщиков, а потом мощный выброс эмоций. Но по игре "Спартак" не выглядел сильнее "Химок". А полузащитник подмосковной команды Дагерстол с 7 выносами, 4 перехватами и 3 отборами и вовсе не заслуживал поражения. "Химки" сильно подвел Глушенков, который перегорел против своей основной команды. Даже Мирзов оказался настоящим миротворцем, который тушил конфликты в первом тайме.

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Матч с "Химками" должен дать много пищи для анализа и руководству "Спартака", и футболистам, и новому главному тренеру. Без тактики, без эмоций, без запасного плана в Лиге чемпионов делать нечего. И квалификация окажется непреодолимым барьером».

Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско! 🔝 pic.twitter.com/WT1MRml3gM — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

Запомните «Спартак» Тедеско таким

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров доволен тем, как красно-белые проводили своего главного тренера в последнем домашнем матче.

«Впервые за долгие годы "Спартак" смог проводить тренера как полагается. Тедеско попрощался с болельщиками, получил памятные подарки и респекты от руководства, атмосфера на стадионе была по-настоящему семейной. В сравнении с тем, как уходил, к примеру, Олег Кононов, которого разве что не проклинали, нынешнее прощание выглядело солидно и правильно.

С уходом Тедеско "Спартак" и вся лига потеряли очень крутого и искреннего тренера. Все выпады в сторону Доменико от ничего не выигрывавших и ничего не добившихся российских тренеров выглядели максимально комично и неуместно. Коллективный Дмитрий Бородин, показавший свою невоспитанность, не смог сломать Тедеско, а признание Олега Романцева говорит о гораздо большем».