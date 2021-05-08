Нули в московском дерби. «Локомотив» рискует Лигой чемпионов, «Динамо» без еврокубков.

В матче 29 тура РПЛ «Локомотив» и «Динамо» разошлись нулевой ничьей. Для «Динамо» это значит следующий, что следующий сезон пройдет без еврокубков, а для «Локомотива» — вполне реальная угроза потерять место в зоне Лиги чемпионов. Подробнее о матче в нашем традиционном обзоре прессы.

Магия «Локомотива» куда-то пропала

Гоша Чернов с СЭ обратил внимание на спад в игре «Локо», которые после убедительной серии побед начал терять очки, причем в самый ответственный момент.

Фрагмент матча fclokomotiv

«11 побед подряд одержал "Локомотив" в первых 11 матчах 2021 года. Все восхищались преображением красно-зеленых: ромбом от Марко Николича, голами Смолова, второй молодостью Гильерме... Но было очевидно и то, что "Локомотиву" везет. Реализацию железнодорожники показывали сумасшедшую, а их соперники часто не забивали верные моменты.

Наступило 2 мая. "Локомотив" уничтожили в Санкт-Петербурге, где от гостей с самого начала отвернулась удача — вспомните попадание Мухина в перекладину и спорный первый гол сине-бело-голубых. Но 1:6 посреди победной серии — это всегда аномалия. Было понятно, что железнодорожники не превратятся в пепел, тем более их мотивация оставалась на высоком уровне. И это всего лишь одно поражение.

⚡ Прошлая встреча соперников завершилась разгромом железнодорожников.

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Правда, это поражение стоило "Локомотиву" второго места, ведь "Спартак" после 28-го тура обошел соседей в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Вот оно, следствие невероятной плотности вверху турнирной таблицы РПЛ: можно уничтожать все живое на своем пути, но одно поражение катапультирует тебя из зоны главного еврокубка в третий.

Матч с "Динамо" был для "Локомотива" шансом доказать, что катастрофа в Санкт-Петербурге — случайность и он все еще остается серьезной угрозой для "Спартака". Но магия куда-то пропала.

Календарь и таблица РПЛ

"Локомотив" вновь оступился и рискует по итогам тура отпустить "Спартак" уже на три очка. По личным встречам у красно-зеленых преимущество, и сейчас они формально вторые, но это слабое утешение. Более того, теперь на расстоянии одного очка от "Локо" находятся "Рубин" с "Сочи", так что команда Николича может вообще финишировать пятой».

Моменты «Локо» и удаление Ордеца

Редакция Sport24 отметила основные моменты матча, в том числе удаление у «Динамо».

Фрагмент матча fclokomotiv

«За первый тайм на двоих соперники расписали только один удар в створ ворот — Баринов издалека и не совсем опасно пробил в ближний угол Лещука. "Динамо" было креативнее и чаще добиралось с мячом до чужих ворот, но без конкретики в завершении.

Поворотным моментом должен был стать эпизод у ворот "Динамо", в чем-то похожий на ошибку Нойштедтера, из-за которой бело-голубые сгорели в Казани в матче с прямым конкурентом.

Ордец под давлением Камано пасовал своему вратарю, но не рассчитал силу передачи. В итоге нападающий "Локо" внес мяч в пустые ворота, но VAR предложил главному арбитру Кукуяну пересмотреть момент. После перепроверки взятие ворот было отменено.

У большинства команд ещё один матч, у «Спартака» — два. Посмотрим, чем всё закончится. Марко Николич

Ключевой момент второго тайма тоже был связан с судейством — тот же Ордец, но уже в противостоянии с Зе Луишем, откровенно прихватил соперника за футболку и помешал ему выходить на ворота. Кукуян показал украинскому игроку вторую желтую, "Динамо" осталось в меньшинстве, а Лещук после назначенного штрафного едва перевел удар Зе Луиша в перекладину.

У "Локомотива" был еще штрафной Антона Миранчука, с которым не без труда справился Игорь Лещук, а "Динамо" даже не приблизилось к тому, чтобы забить первый гол за три матча: по итогам дерби у бело-голубых ни одного удара в створ».

Сказалась нехватка Крыховяка

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отметил острую нехватку Крыховяка и Чорлуки для «Локомотива». По его мнению, команде Марко Николича в этом матче не удалось показать свое умение переходить из обороны в атаку.

«Марко Николич после разгрома в Петербурге, прервавшем 11-матчевую победную серию, серьезно перетряхнул состав. Отчасти вынужденно — Гжегож Крыховяк пропускал игру из-за дисквалификации, а Ведран Чорлука — в связи с повреждением. В центре обороны вышел Мурило, а справа позицию Дмитрия Рыбчинского занял Дмитрий Живоглядов. В средней же линии изменились сразу три позиции. Дмитрий Баринов ушел в опорную зону вместо Максима Мухина, а роли крайних полузащитников в центральном ромбе взяли на себя Даниил Куликов и, сюрприз, Владислав Игнатьев. Ну, и в нападении Федора Смолова уступил место Зе Луишу, вышедшему в старте в РПЛ впервые с ноября прошлого года.

«Локомотив» — «Динамо» fcdynamo

Сложно представить для 'Локо' более важных игроков, чем Крыховяк и Чорлука. Хорват обладает великолепным первым пасом, а поляк связывает оборону и атаку, поэтому их отсутствие обескровило команду Николича. Выход из обороны у хозяев очень много потерял, а для контратакующей команды это ключевой элемент игры. Шварц осознавал эту слабость и пытался ее использовать за счет высокого и активного прессинга.

Судя по первым минутам идея Николича заключалась в том, что Баринов из глубины будет разыгрывать мяч через фланги, а на Игнатьева ляжет задача продвижения мяча, однако игра у Владислава не пошла (пять точных передач из девяти), а к 17-й минуте из-за травмы был вынужден покинуть поле. Сменивший его Станислав Магкеев игрок еще более оборонительного плана, так что верхняя тройка Зе Луиш — Франсуа Камано — Рефат Жемалетдинов оказалась отрезана от остальной команды.

Динамо« лишилось шансов на еврокубки. Конечно, мы расстроены и разочарованы результатом Сандро Шварц

В итоге первый удар хозяева нанесли только на 33-й минуте.

У Шварца молодая энергичная команда, но пробивной мощи ей не хватает, а за счет розыгрыша в условиях такой плотности распилить оборону соперника очень сложно. У динамовцев в первом тайме было несколько перспективных подходов, но до реальных голевых моментов дело все-таки не дошло».

Ключевой фактор — оборона

Представитель Rusfootball.info Алексей Радюк отметил слабую игру атаки у обеих команд, но при этом выделил и защитников, путем анализа статистика матча.

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«Чтобы забивать голы, надо попадать в створ — с этим у соперников были огромные проблемы. Особенно это касается 'Динамо', которое третий матч подряд уходит с поля с нулем в графе 'Забитые голы'. Но откуда возьмутся голы, если из 11 ударов по воротам в створ ворот не приходится ни одного?

Из трех попаданий в створ 'Локомотива' по настоящему опасным было только одно — о нем будет сказано ниже. Остальные два стали результатами ударов из-за штрафной и совсем не такой силы, чтобы они могли смутить Лещука. Было еще одно попадание в штангу от Мурило — но, в отличие от штанг родного стадиона в некоторых последних матчах, каркас ворот 'Арены Химки' не сыграл за 'Локо'.

📊 'Локомотив' потерял важные очки в борьбе за Лигу чемпионов.

'Динамо' лишилось шансов на попадание в еврокубки.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоДинамо pic.twitter.com/V0ZGE2DvbM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 8, 2021

Взгляд в статистические данные дает некоторое понимание того, почему же атакующая линия сыграла так плохо. Полезные действия защитников количественно заметно выше среднего уровня. Особенно это касается игроков оборонительного блока 'Локомотива', который привычно играл вторым номером и довольно низко оборонялся. Живоглядов совершил 2 отбора, 2 перехвата и 4 выноса, Пабло — перехват и 5 выносов, Мурило — перехват и 13(!) выносов, Баринов — 2 отбора, перехват и 4 выноса, Куликов — 5 отборов, перехват и 3 выноса. 'Динамо' оборонялось гораздо выше, и его вроде бы созидательные полузащитники набрали: Захарян — 4 отбора, Шиманьски — 4 отбора и перехват, Моро — 2 отбора и 3 перехвата.

Эти цифры не всегда достоверно оценивают игру каждого отдельного игрока, но все вместе дают явную и объективную картину: разрушение в матче 'Локомотив' — 'Динамо' за явным преимуществом взяло верх над созиданием. Стоит ли удивляться, что на табло в результате остались нули?».