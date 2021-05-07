ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Тамбов», «Сочи» примет «Ротор»

    Обзор матчей 29-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов Ротор Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета и игроки «Арсенала»«Арсенал» потерялся на поле. Тактика Артеты не работает Сборная России последний раз выигрывала ЮЧМ 14 лет назадИгра была равна. Сборная России снова проиграла Канаде «Питтсбург» забросил 15 шайб в двух последних матчахНХЛ. «Питтсбург» забросил 8 шайб «Баффало», «Бостон» разгромил «Рейнджерс»
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 19:52
    • «Ахмат» одержал победу над «Тамбовом»
  • 19:20
    • «Болонья» интересуется защитником ЦСКА
  • 19:03
    • «Барселона» и «Реал» — самые дорогие футбольные клубы мира
  • 18:34
    • Зверев не пустил Надаля в полуфинал турнира в Мадриде
  • 17:50
    • Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ
  • 17:33
    • СМИ: «Реал» выставил Азара на трансфер
    Все новости спорта
    «Ахмат» — «Тамбов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахмат» — «Тамбов»
    С 7 по 10 мая в российской Премьер-лиге пройдут матчи 29-го тура.

    «Ахмат» — «Тамбов» 3:1

    «Ахмат» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Тамбов» — 3:1.

    Грозненцы открыли счет на 15-й минуте, когда Артем Тимофеев выполнил разрезающую передачу в штрафную, а Евгений Харин низом направил мяч в дальний угол.

    Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Харин с фланга сделал передачу вдоль линии штрафной, а Артем Полярус мяч обработал и пробил точно в угол ворот.

    «Волки» сократили отставание на 63-й минуте. Артем Архипов воспользовался неудачной скидкой соперника, подхватил мяч, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.

    Окончательный результат на 80-й минуте установил Владимир Ильин, который получил пас в штрафной, ловко разобрался с двумя защитниками, уложил вратаря и послал мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Тамбов 3:1
    Голы: 1:0 Евгений Харин (15'), 2:0 Артём Полярус (18'), 2:1 Artem Arhipov (63'), 3:1 Владимир Ильин (80') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Исмаэл Силва Лима (Марат Быстров, 70'), Артём Полярус (Лечи Садулаев, 46'), Евгений Харин, Артём Тимофеев, Габриэль Янку (Ladislav Almasi, 46'), Владимир Ильин Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Dmitri German, Denis Kaykov, Farkhod Vasiev, Илья Мартынов (Zurab Gigashvili, 83'), Кэтэлин Карп (Антон Терехов, 78'), Юрий Бавин, Владимир Кабахидзе (Said-Ali Akhmaev, 56'), Азер Алиев (Kirill Klimov, 78'), Artem Arhipov (Роман Минаев, 83') Предупреждения: Владимир Кабахидзе (4'), Исмаэл Силва Лима (44'), Лечи Садулаев (67'), Islam Alsultanov (72'), Владимир Ильин (78'), Alexander Denisov (87')

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (39 очков), а «Тамбов» — 16-е (13 очков).

    «Сочи» — «Ротор»

    7 мая, 20:00 мск

    «Уфа» — «Зенит»

    8 мая, 14:00 мск

    «Арсенал» Тула — «Рубин»

    8 мая, 16:30 мск

    «Локомотив» — «Динамо»

    8 мая, 16:30 мск

    ЦСКА — «Краснодар»

    8 мая, 19:30 мск

    «Урал» — «Ростов»

    10 мая, 16:30 мск

    «Спартак» — «Химки»

    10 мая, 19:00 мск

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  4.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры