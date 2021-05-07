РПЛ. «Ахмат» обыграл «Тамбов», «Сочи» примет «Ротор»

«Ахмат» — «Тамбов» 3:1
«Ахмат» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Тамбов» — 3:1.
Грозненцы открыли счет на 15-й минуте, когда Артем Тимофеев выполнил разрезающую передачу в штрафную, а Евгений Харин низом направил мяч в дальний угол.
Спустя три минуты хозяева удвоили свое преимущество. Харин с фланга сделал передачу вдоль линии штрафной, а Артем Полярус мяч обработал и пробил точно в угол ворот.
«Волки» сократили отставание на 63-й минуте. Артем Архипов воспользовался неудачной скидкой соперника, подхватил мяч, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.
Окончательный результат на 80-й минуте установил Владимир Ильин, который получил пас в штрафной, ловко разобрался с двумя защитниками, уложил вратаря и послал мяч в сетку.
В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает десятое место (39 очков), а «Тамбов» — 16-е (13 очков).
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