ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 4-10 мая

    Покинет ли лидер «Тоттенхэма» Англию, потеряет ли «Боруссия» хавбека, подпишет ли «Арсенал» опального вратаря и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы АПЛ Футбол Англии Бундеслига Футбол Германии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Серия A Футбол Италии Лига 1 Футбол Франции Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Челси Барселона Реал Мадрид Бавария Боруссия Д ПСЖ Марсель Лилль Ренн Милан Ювентус Аякс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая «Бавария» выиграла 9-й титул кряду«Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда «Ахмат» — «Тамбов»РПЛ. ЦСКА победил «Краснодар», ничья «Зенита» в Уфе, «Локо» и «Динамо» без голов
  • 18:27
    • «Урал» победил «Ростов» благодаря одному голу
  • 17:39
    • «Ювентус» не допустят до Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги
  • 14:08
    • Карацев вышел во второй круг на «Мастерсе» в Риме
  • 09:51
    • Медведев вернулся на вторую позицию в рейтинге ATP
  • 13:47
    • СМИ: Галактионов, скорее всего, продолжит работу в молодежной сборной России
  • 12:53
    • «Краснодар» анонсировал выход фильма об участии команды в Лиге чемпионов
  • 12:15
    • «Ювентус» может уволить Пирло перед матчем против «Сассуоло»
    Все новости спорта
    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

    Нападающий Гарри Кейн будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма», если клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, а шансов на это почти нет.

    По словам Дункана Райта из The Sun, владельцы «МЮ» Глейзеры готовы предложить 90 миллионов фунтов стерлингов (100 млн. евро), чтобы подписать Кейна. «Шпоры» же хотят выручить за нападающего 146 млн евро.

  • Трансферный дайджест. 27 апреля — 3 мая
  • Куда журналисты отправляют Левандовски, кого из нападающих планирует продать «Челси», кто хотел бы приобрести Азмуна и другие трансферные новости последних дней
  • 03/05/2021

    • Оле Гуннар Сульшер хочет этим летом нового нападающего независимо от того, продлит ли контракт Эдинсон Кавани.

    Как сообщает Football Insider, в борьбу за приобретение 27-летнего англичанина вступил и «Челси», намеренный усилить свою атакующую линию в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент такой трансфер сложно представить, поскольку президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не хочет отпускать Кейна ни в один из английских клубов.

    «Барселона» также намерена летом подписать форварда мирового уровня. Кейн также интересен клубу, но относительно его кандидатуры нет консенсуса, сообщает Diario Sport.

    Сам англичанин готов перейти в «Барселону», и его представители уже общались с людьми из «блауграны».

  • «Тоттенхэм» расплачивается за наследие Моуринью
  • Реакция прессы на матч «Лидс» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • Однако в «Барселоне» не до конца уверены насчет варианта с Кейном. В частности, у руководителей клуба есть сомнения, связанные с тем, что английские игроки ранее не очень хорошо адаптировались в Испании.

    В этом сезоне АПЛ у форварда сборной Англии 21 гол и 13 ассистов в 32 матчах чемпионата. Срок действующего контракта Кейна с лондонской командой истекает в 2024 году.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Джейдон Санчо

    «Боруссия» Д, полузащитник, 21 год

    Джейдон Санчо

    Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо интересен мюнхенской «Баварии».

    «Манчестер Юнайтед» длительное время интересуется англичанином, однако на 21-летнего игрока претендуют и другие клубы.

  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
  • Реакция прессы на чемпионство «Баварии»
  • Сегодня

    • Один из таких клубов — «Бавария». Мюнхенцы готовы присоединиться к борьбе за Санчо. В клубе впечатлены выступлениями вингера сборной Англии, утверждает The Daily Telegraph.

    Также за хавбека намерены побороться «Челси» и «Ливерпуль», пишет ESPN со ссылкой на Bild. Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель очень хочет видеть англичанина в составе своей команды.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Санчо примерно за 90 млн евро, а сам хавбек хочет играть в Лиге чемпионов.

    Санчо проводит 4-й сезон в Германии. В 24 матчах Бундеслиги-2020/21 он забил 8 голов и отдал 9 передач. Срок действующего контракта футболиста с «Боруссией» истекает в 2023 году.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Ив Биссума

    «Брайтон энд Хоув Альбион», полузащитник, 24 года

    Ив Биссума

    Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума, сообщает The Times.

    Бисcума тащит «Брайтон» в этом сезоне — в среднем он совершает 2,8 отборов мяча, 1,6 перехватов и 1,7 выносов за игру, с точностью передач более 85%.

  • Праздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити»
  • Томас Тухель вновь оказался сильнее Пепа Гвардиолы
  • Вчера

    • «Ливерпуль» видит в игроке «чаек» возможную замену Джорджиньо Вейналдуму, который может покинуть команду.

    «Манчестер Сити» и «Арсенал» также запрашивали информацию о 24-летнем игроке. Футболистом сборной Мали интересуется и «Марсель».

    Все прогнозы на АПЛ

    На фоне интереса сильных команд Биссума попросил дать ему уйти по окончании сезона. «Брайтон» готов продать хавбека за 30 млн фунтов.

    Наш прогноз: «Ливерпуль»

    Бубакари Сумаре

    «Лилль», полузащитник, 22 года

    Бубакари Сумаре

    Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре продолжит карьеру в чемпионате Англии.

    Трансфер 22-летнего француза в «Лестер» будет оформлен в ближайшее время. Сумма компенсации составит менее 30 миллионов евро.

  • Реванша не вышло. ЦСКА взял три очка у своего бывшего тренера
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Краснодаром» в Москве
  • Вчера

    • Журналист Фабрицио Романо сообщил, что французский защитник Уэсли Фофана подтвердил переход соотечественника в твиттере, а затем удалил запись.

    Француз еще в феврале договорился с английским клубом об условиях контракта, и сейчас «Лестер» ведет переговоры с «Лиллем» касательно суммы трансфера.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ливерпуль» и «Милан».

    В текущем сезоне Сумаре провел 30 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: «Лестер»

    Андре Онана

    «Аякс», вратарь, 25 лет

    Андре Онана

    Лондонский «Арсенал» интересуется вратарем амстердамского «Аякса» Андре Онана, сообщает Goal.com.

  • Нули в московском дерби. «Локомотив» рискует Лигой чемпионов, «Динамо» без еврокубков.
  • Реакция прессы на матч «Локомотив» — «Динамо»
  • Вчера

    • В начале февраля стало известно о дисквалификации голкипера на год за нарушение антидопинговых правил. В октябре футболист из-за недомогания принял таблетку фуросемида. Это лекарство было прописано его жене.

    Комиссия постановила, что в действиях Онана не было злого умысла, но спортсмен все равно должен был следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Онана оспорил это решение, Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию в июне. Если ее удовлетворят, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре.

    «Канониры» планирую дождаться решения по апелляции, и, если ее удовлетворят, попытаются купить камерунца летом. «Аякс» хочет получить за Онана около 14 млн евро.

    Все футбольные трансферы

    Срок действующего контракта вратаря с «Аяксом» истекает летом 2022 года. В апреле появились новости, что «Аякс», скорее всего, заключит новое соглашение с Онана до 2025 года.

    Наш прогноз: «Аякс»

    Эдуардо Камавинга

    «Ренн», полузащитник, 18 лет

    Эдуардо Камавинга

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может сменить клуб этим летом.

    «Пари Сен-Жермен» контактировал с «Ренном» на предмет доступности 18-летнего игрока для возможного трансфера, сообщает ESPN со ссылкой на Telefoot.

  • Будущее Суперлиги: примирение или новая война?
  • Девять клубов пошли на условия УЕФА, но самая стойкая тройка продолжает борьбу
  • 08/05/2021

    • Ранее сообщалось об интересе к Камавинга со стороны «Реала» и «Барселоны».

    «Блауграна» ищет игрока, который сумеет заменить опорника Серджи Бускетса и рассматривает молодых, но относительно опытных футболистов. Камавинга — один из них

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Как сообщает Cadena Ser, серьезные шансы подписать игрока есть у «Баварии». При этом отмечается, что француз хотел бы играть за «Реал».

    В текущем сезоне 18-летний хавбек провел 33 матча в Лиге 1, забил гол и отдал два ассиста. Срок нынешнего контракта француза истекает в 2022 году.

    Наш прогноз: «Ренн»

    Райан Гравенберх

    «Аякс», полузащитник, 18 лет

    Райан Гравенберх

    Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mundo Deportivo.

    По данным издания, 18-летний голландец приглянулся главному тренеру «Барселоны» Роналду Куману. Отмечается, что Гравенберх может стать альтернативой Серджи Бускетсу в центре полузащиты.

  • «Арсенал» потерялся на поле. Тактика Артеты не работает
  • «Канониры» провалили ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против «Вильярреала»
  • 07/05/2021

    • Контракт Гравенберха рассчитан до лета 2023 года, и на игрока претендуют также «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», с которым агент игрока Мино Райола имеет хорошие деловые связи.

    В то же время подчеркивается, что у самой «Барсы» хорошие отношения с «Аяксом», что также способно повлиять на сделку.

    Всё о футболе России

    «Барселона» ранее уже пыталась подписать Гравенберха несколько лет назад и даже собиралась предусмотреть опцию выкупа игрока, когда вела переговоры по трансферу хавбека Френки де Йонга.

    В текущем сезоне Гравенберх провел 29 игр в Эредивизи и отдал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: «Аякс»

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Манчестер Сити» — ПСЖ
  • В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
    • 02:20 05/05/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осасуна — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры