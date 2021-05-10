Трансферный дайджест. 4-10 мая

Гарри Кейн

«Тоттенхэм», нападающий, 27 лет

Нападающий Гарри Кейн будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма», если клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, а шансов на это почти нет.

По словам Дункана Райта из The Sun, владельцы «МЮ» Глейзеры готовы предложить 90 миллионов фунтов стерлингов (100 млн. евро), чтобы подписать Кейна. «Шпоры» же хотят выручить за нападающего 146 млн евро.

Оле Гуннар Сульшер хочет этим летом нового нападающего независимо от того, продлит ли контракт Эдинсон Кавани.

Как сообщает Football Insider, в борьбу за приобретение 27-летнего англичанина вступил и «Челси», намеренный усилить свою атакующую линию в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент такой трансфер сложно представить, поскольку президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не хочет отпускать Кейна ни в один из английских клубов.

«Барселона» также намерена летом подписать форварда мирового уровня. Кейн также интересен клубу, но относительно его кандидатуры нет консенсуса, сообщает Diario Sport.

Сам англичанин готов перейти в «Барселону», и его представители уже общались с людьми из «блауграны».

Однако в «Барселоне» не до конца уверены насчет варианта с Кейном. В частности, у руководителей клуба есть сомнения, связанные с тем, что английские игроки ранее не очень хорошо адаптировались в Испании.

В этом сезоне АПЛ у форварда сборной Англии 21 гол и 13 ассистов в 32 матчах чемпионата. Срок действующего контракта Кейна с лондонской командой истекает в 2024 году.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Джейдон Санчо

«Боруссия» Д, полузащитник, 21 год

Джейдон Санчо globallookpress.com

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо интересен мюнхенской «Баварии».

«Манчестер Юнайтед» длительное время интересуется англичанином, однако на 21-летнего игрока претендуют и другие клубы.

Один из таких клубов — «Бавария». Мюнхенцы готовы присоединиться к борьбе за Санчо. В клубе впечатлены выступлениями вингера сборной Англии, утверждает The Daily Telegraph.

Также за хавбека намерены побороться «Челси» и «Ливерпуль», пишет ESPN со ссылкой на Bild. Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель очень хочет видеть англичанина в составе своей команды.

Календарь и таблица Бундеслиги

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Санчо примерно за 90 млн евро, а сам хавбек хочет играть в Лиге чемпионов.

Санчо проводит 4-й сезон в Германии. В 24 матчах Бундеслиги-2020/21 он забил 8 голов и отдал 9 передач. Срок действующего контракта футболиста с «Боруссией» истекает в 2023 году.

Наш прогноз: «Бавария»

Ив Биссума

«Брайтон энд Хоув Альбион», полузащитник, 24 года

Ив Биссума globallookpress.com

Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума, сообщает The Times.

Бисcума тащит «Брайтон» в этом сезоне — в среднем он совершает 2,8 отборов мяча, 1,6 перехватов и 1,7 выносов за игру, с точностью передач более 85%.

«Ливерпуль» видит в игроке «чаек» возможную замену Джорджиньо Вейналдуму, который может покинуть команду.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» также запрашивали информацию о 24-летнем игроке. Футболистом сборной Мали интересуется и «Марсель».

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На фоне интереса сильных команд Биссума попросил дать ему уйти по окончании сезона. «Брайтон» готов продать хавбека за 30 млн фунтов.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Бубакари Сумаре

«Лилль», полузащитник, 22 года

Бубакари Сумаре globallookpress.com

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Трансфер 22-летнего француза в «Лестер» будет оформлен в ближайшее время. Сумма компенсации составит менее 30 миллионов евро.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что французский защитник Уэсли Фофана подтвердил переход соотечественника в твиттере, а затем удалил запись.

Француз еще в феврале договорился с английским клубом об условиях контракта, и сейчас «Лестер» ведет переговоры с «Лиллем» касательно суммы трансфера.

Календарь и таблица Лиги 1

Ранее сообщалось, что в подписании 22-летнего игрока заинтересованы «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ливерпуль» и «Милан».

В текущем сезоне Сумаре провел 30 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.

Наш прогноз: «Лестер»

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 25 лет

Андре Онана globallookpress.com

Лондонский «Арсенал» интересуется вратарем амстердамского «Аякса» Андре Онана, сообщает Goal.com.

В начале февраля стало известно о дисквалификации голкипера на год за нарушение антидопинговых правил. В октябре футболист из-за недомогания принял таблетку фуросемида. Это лекарство было прописано его жене.

Комиссия постановила, что в действиях Онана не было злого умысла, но спортсмен все равно должен был следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.

Онана оспорил это решение, Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию в июне. Если ее удовлетворят, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре.

«Канониры» планирую дождаться решения по апелляции, и, если ее удовлетворят, попытаются купить камерунца летом. «Аякс» хочет получить за Онана около 14 млн евро.

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Срок действующего контракта вратаря с «Аяксом» истекает летом 2022 года. В апреле появились новости, что «Аякс», скорее всего, заключит новое соглашение с Онана до 2025 года.

Наш прогноз: «Аякс»

Эдуардо Камавинга

«Ренн», полузащитник, 18 лет

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может сменить клуб этим летом.

«Пари Сен-Жермен» контактировал с «Ренном» на предмет доступности 18-летнего игрока для возможного трансфера, сообщает ESPN со ссылкой на Telefoot.

Ранее сообщалось об интересе к Камавинга со стороны «Реала» и «Барселоны».

«Блауграна» ищет игрока, который сумеет заменить опорника Серджи Бускетса и рассматривает молодых, но относительно опытных футболистов. Камавинга — один из них

Календарь и таблица Бундеслиги

Как сообщает Cadena Ser, серьезные шансы подписать игрока есть у «Баварии». При этом отмечается, что француз хотел бы играть за «Реал».

В текущем сезоне 18-летний хавбек провел 33 матча в Лиге 1, забил гол и отдал два ассиста. Срок нынешнего контракта француза истекает в 2022 году.

Наш прогноз: «Ренн»

Райан Гравенберх

«Аякс», полузащитник, 18 лет

Райан Гравенберх globallookpress.com

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 18-летний голландец приглянулся главному тренеру «Барселоны» Роналду Куману. Отмечается, что Гравенберх может стать альтернативой Серджи Бускетсу в центре полузащиты.

Контракт Гравенберха рассчитан до лета 2023 года, и на игрока претендуют также «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», с которым агент игрока Мино Райола имеет хорошие деловые связи.

В то же время подчеркивается, что у самой «Барсы» хорошие отношения с «Аяксом», что также способно повлиять на сделку.

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«Барселона» ранее уже пыталась подписать Гравенберха несколько лет назад и даже собиралась предусмотреть опцию выкупа игрока, когда вела переговоры по трансферу хавбека Френки де Йонга.

В текущем сезоне Гравенберх провел 29 игр в Эредивизи и отдал 5 голевых передач.

Наш прогноз: «Аякс»