«Арсенал» потерялся на поле. Тактика Артеты не работает

«Канониры» так не смогли взять игру под свой контроль, хотя «желтая субмарина» была далеко не в лучшей форме.

Тем временем в Риме «Манчестер Юнайтед» проиграл 2:3, но вышел в финал турнира за счет крупной победы в первом матче. Что еще мы узнали?

1. Артетабол страдает от нерешительности

В полуфинале прошлого сезона Кубка Англии против могущественного «Манчестер Сити» «Арсенал» Микеля Артеты сыграл с поразительной ясностью. Футболисты сидели глубоко, выходили из-под прессинга через грамотные передачи и быстро контратаковали. Это была невероятная игра, и они абсолютно заслуженно победили со счетом 2:0.

Год спустя «Арсенал» пошел вспять. В матче против (при всем уважении) не самого сильного оппонента «канониры» играли без четкой стратегии и идеологии. В манере игры «Арсенала» не было ясности.

Они держали мяч и играли медленно, не стремясь доминировать и активно идти вперед. Во втором тайме они попытались включить скорость и драйв, но абсолютно не контролировали игру. Томас Парти был на пределе своих возможностей, и если бы «Вильярреал» контратаковал с больше точностью, то мог бы снова победить.

Arsenal qualified for European competition in each of Arsène Wenger's 22 years at the club.

They haven't reached the Champions League since he left and not make Europe at all. 😬 https://t.co/kW1DmEti0q — Squawka Football (@Squawka) May 6, 2021

Мартин Киоун и Фредди Юнгберг не были впечатлены, когда обсуждали результативность после матча.

«Команда выглядела потерянной. Она не бросила вызов сопернику, поэтому проиграла в битве», — сказал бывший защитник «Арсенала» Киоун.

И он не ошибся в том, кто стал виновником такого результата: «Все это действительно зависит от тренера, ведь он дает тактику на старте. Это база, с которой футболисты выходят на поле, а они были потерянными», — продолжил Киоун. — «Одегор не понимал, когда включать прессинг, а когда возвращаться в полузащиту».

Юнгберг согласился с этим, сказав: «Линия обороны "Вильярреала" держала мяч, и никто не прессинговал. Очевидно, что что-то пошло не так. "Канониры" играли пассивно, они дали "Вильярреалу" возможность отдыхать».

В то же время Артета после игры винил в поражении отсутствие хорошей физической формы: «Мы оказались не в лучшей форме на данном этапе, в отличии от прошлого года, когда играли в полуфиналах и финале. Очевидно, что в двух матчах 1/2 финала Лиги Европы мы предстали не в лучшем виде».

«Арсенал» завершит сезон без трофеев, а в следующей кампании ситуация ухудшится. Если не произойдет никакого чуда в АПЛ, то в сезоне 2021/22 «канониры» не попадут в еврокубки впервые с 1996 года.

2. Рульи — самое слабое звено

Странно говорить об этом, учитывая, что «Вильярреал» добился нужного результата на «Эмирейтс», но Херонимо Рульи был просто ужасен. Аргентинский вратарь является дублером Серхио Асенхо, но Унаи Эмери доверяет ему в Лиге Европы, следуя испанским традициям. И, что ж, это едва не стоило ему места в финале.

Рульи был явно не в своей тарелке. Было ясно, что его защитники не доверяли ему, судя по тому, как они оборонялись. Рульи позволил мячу после удара Обамеянга выскользнуть из рук и пролететь между ногами. Все выглядело пугающим, когда он вступал в игру.

Честно говоря, лишь чудо не позволило «Арсеналу» забить. И если кто-то из «Манчестер Юнайтед» смотрел этот матч, то, наверняка молился, чтобы в Гданьске вновь сыграл Рульи, поскольку Бруну Фернандеш или Эдинсон Кавани не будут так транжирить моменты, как это сделали «канониры».

3. Обамеянгу не повезло и не хватило поддержки

Пьер-Эмерик Обамеянг многое пережил в этом сезоне, страдая от малярии и плохой формы. И когда «Арсенал» увидел в нем героя, каким он был в полуфинале Лиги Европы 2019 года или в полуфинале и финале Кубка Англии 2020 года, он оказался не в состоянии забить.

Однако он был очень близок к этому, дважды угодив в штангу: сначала в первом тайме, а затем и во втором. Чуть более точный и удачный удар — и хотя бы один мяч влетел бы в сетку ворот «Вильярреала».

Excluding Nicolas Pépé's penalty, Arsenal produced three shots on target across both legs against Villarreal:

◉ Pierre-Emerick Aubameyang

◉ Pierre-Emerick Aubameyang

◉ Pierre-Emerick Aubameyang

He was taken off with 10 minutes to play. #UEL pic.twitter.com/N6crrdE2U4 — Squawka Football (@Squawka) May 6, 2021

«Его выключили из игры», — сказал Юнгберг. И это правда, что «Вильярреал» лишил нападающего возможности раскрыться, поэтому у него было так мало ударов. То, что он при минимуме моментов вообще создал шансы у чужих ворот, указывает на то, что если бы он получил больше поддержки от партнеров, то мог бы вывести «Арсенал» в финал, как и в прошлые сезоны.

4. Де Хеа и Кавани подтвердили класс

Давид Де Хеа провел довольно неудачный сезон в «Манчестер Юнайтед». Он выглядел не так, как обычно, и в стартовом составе его вытеснил Дин Хендерсон. Но, получив шанс в Лиге Европы, испанец начинает возвращать былую форму.

В Риме Де Хеа стал настоящей кирпичной стеной в своих воротах, поскольку защита «Юнайтед» вокруг Гарри Магуайра рухнула так, что если бы не испанский голкипер и его великолепные сейвы, «Рома» победила бы 6:2. Однако Де Хеа справился с трудностями и теперь должен получить шанс сыграть в финале Лиги Европы (в 2017 году он был на скамейке запасных).

На другом конце поля Эдинсон Кавани не просто заслужил право сыграть в финале, но и сделал заявку на регулярное попадание в основу команды, если будут позволять здоровье и физическая форма.

Уругваец смотрелся колоссально, а его движения всю ночь раздражали оборону римлян. Он воспользовался своими двумя шансами забить в каждом из таймов и добавил «красным дьяволам» немного комфорта. 4 гола и 2 результативные передачи в двух полуфинальных матчах говорят о многом. «Юнайтед» просто обязан сохранить Кавани на следующий сезон.

5. Лига Эмери против Премьер-лиги

У английской Премьер-лиги действительно были потрясающие несколько недель на континенте. «Манчестер Сити» и «Челси» прошли «Пари Сен-Жермен» и «Реал», организовав полностью английский финал Лиги чемпионов, и многие ожидали, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» последуют их примеру в Лиге Европы.

Впрочем, у «Вильярреала» были другие планы на этот счет. Он показал достойную игру, подавив разрозненных игроков хозяев. Тактика Унаи Эмери оказалась успешной, и если бы Саму Чуквезе не покинул поле из-за травмы, можно предположить, что «желтая субмарина» легко бы выиграла.

Как и прежде, они сохранили свои ворота на замке и вышли в финал, по итогам которого Эмери может стать первым тренером, выигравшим Лигу Европы четыре раза.

Villarreal have reached the final of a major European cup for the first time in the club's history.

Unai Emery gets one over his former side. #UEL pic.twitter.com/R0xgwJ27QK — Squawka Football (@Squawka) May 6, 2021

На его пути не только «Манчестер Юнайтед», но и вся ажиотажная машина Премьер-лиги. Финал Лиги чемпионов — чисто английский матч между «Манчестер Сити» и «Челси», и Лига Европы должна была последовать этому примеру. «Юнайтед» внес свой вклад и приедет в Гданьск, но «Вильярреал» Эмери подорвал надежды «Арсенала» и намерен лишить АПЛ триумфального дубля в Европе.

Не списывайте испанцев со счетов, учитывая послужной список Эмери. Не зря Мартин Киоун сказал: «Пора назвать этот турнир его именем, ведь он выигрывал его так много раз».