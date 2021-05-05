В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул

«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» (2:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В начале первого тайма Рияд Марез вывел свою команду вперед. После перерыва алжирец оформил дубль. Через несколько минут судья показал красную карточку полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Эта победа позволила «Ман Сити» впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда Хосепа Гвардиолы сыграет с победителем пары «Реал» — «Челси».

Сломленный ПСЖ

Автор The Guardian Дэвид Хитнер подводит итоги матча, отмечая, что парижан сломал второй гол Рияда Мареза.

«Это был классический удар исподтишка, шедевральная контратака, и когда Фил Фоден прострелил, а Рияд Марез замкнул прострел в ворота "Пари Сен-Жермен", единственным разочарованием было то, что трибуны на стадионе "Этихад" были пусты. Какая это была бы сцена.

На тот момент это был уже второй гол Мареза и игроки "ПСЖ" сломались, понимая, сколько теперь им нужно забить, чтобы выиграть это противостояние, и "Манчестер Сити" об этом знал. Впервые в своей истории они идут в финал Лиги чемпионов.

Когда деньги начали поступать в клуб из Абу-Даби, это была главная мечта. На это потребовалось время, и это путешествие принесло много тревог и горя. И все же теперь клуб находится на расстоянии одной игры против "Челси" или "Реала" в Стамбуле от высшей славы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Пеп Гвардиола предсказал, что игрокам его команды будет нелегко, но они готовы терпеть, и они это сделали. Они поставили свои тела на карту, чтобы сдержать ПСЖ, защитники играли превосходно, но когда Марез забил во второй раз, напряжение растаяло.

"Сити" справился с противостоянием и своими эмоциями, а ПСЖ потерял себя в спешке, пытаясь отомстить и не всегда нужным образом. Анхель ди Мария был удален за то, что в раздражении наступил на Фернандиньо, и у парижан собралась коллекция желтых карточек, а некоторые из них отливали красным».

Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Я невероятно горд. Это победа каждого из нас, победа всего клуба. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил «Барселону» и «Баварию», это ﻿много значит. Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние четыре-пять лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит.

Снег над Манчестером

Автор The Telegraph Джейсон Барт удивляется не по сезону снежной и холодной погоде в Манчестере, которая сказалась на ходе игры в начале матча.

«Погода была такой не по сезону причудливой, что на поле были большие белые пятна мокрого снега, когда игроки ПСЖ после разминки собрались на одном из немногочисленных зеленых участков для импровизированного командного разговора, который устроили Неймар и Анхель Ди Мария.

Они были готовы к этому матчу, как и должно было быть, но после небольшой неразберихи в начале встречи, их легко переиграли. Это был типично точный и удобный длинный пас от Эдерсона, который выбрал адресатом Александра Зинченко прямо на своей половине поля, и тот пробежалпо левому краю, прежде чем отыграть низкий кросс, который принял Кевин Де Брюйне. Он пробил, мяч отскочил от Алессандро Флоренци, чья потеря позиции помогла прорваться Зинченко, и попал на прямо на Рияда Мареза. Когда Преснел Кимпембе попытался прикрыть его, мяч после удара Мареза под углом прошел между ног вратаря Кейлора Наваса и попал в сетку. На бровке Гвардиола развернулся и в знак празднования глубоко вдохнул влажный воздух.

«Манчестер Сити» — ПСЖ uefa.com

Зинченко уже побывал в центре событий, когда на нем назначили пенальти за игру рукой. К счастью, одиннадцатиметровый быстро отменили после проверки VAR, поскольку повторы показали, что прострел Кимпембе явно попал ему в плечо. Удары Ди Марии и Неймара были неточны, и ПСЖ подошел вплотную к голу, когда Маркиньос великолепно выпрыгнул, чтобы забить еще один мяч, но его удар головой отразился от перекладины.

Погодные условия также играли свою роль. Марез уже промазал один раз, Фил Фоден и Фернандиньо очень неуклюже действовали в борьбе, а перед началом игры голландский судья Бьорн Кейперс даже провел проверку поля, чтобы удостовериться, будет ли мяч беспрепятственно передвигаться по нему, в то время как персонал стадиона разгребал снег с разметки».

Рияд Марез Полузащитник «Манчестер Сити» Первый тайм мы провели не лучшим образом, но забили гол и почувствовали себя свободнее. Не могу сказать, что именно таким был план на игру — контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах. В субботу нас ждет следующий матч, нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. Тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов.

Пас Эдерсона, гол Мареза

Автор Daily Mail Мартин Самюэль поздравляет главных героев матча в составе «Манчестер Сити».

«Итак, Гвардиола наконец-то получил еще один заход на трофей, который Рууд Гуллит назвал "ушастым". Он не мог завоевать его, будучи тренером мюнхенской "Баварии", и его многочисленные и невероятные неудачи в "Сити" грозили превратиться в фольклор.

Дальше будет еще сложнее — их ждут "Челси" или "Реал Мадрид", — но это не типичный "Сити" , что видно по тому как они подошли к этому соревнованию. Пропустить всего четыре гола за всю еврокубковую кампанию — ошеломляющий рекорд. Хотя ПСЖ был опасен — хотя и в меньшей степени после потери скоростного Килиана Мбаппе — парижане никогда не выглядели способными изменить ход этого противостояния. Главный вклад Эдерсона в успех "Манчестер Сити" был не сэйвом а пасом, который помог забить первый гол.

«Манчестер Сити» — ПСЖ uefa.com

Марез снова стал главным героем матча после аналогичного выступления в Париже, его второй гол стал подтверждением попадания "Сити" в финал в Стамбуле. Это был великолепный ход — прорыв слева Фодена, пас в центр на Кевина Де Брюйне, возвращение, а затем прострел на Мареза, который замкнул на дальней штанге. У углового флажка было масштабное празднование, но поздравления друг друга последовали и за моментами отличной игры в защите.

В конце Диас, Кайл Уокер, Эдерсон и Джон Стоунз образовали радостную группку, в то время как Зинченко опустился на поле, рыдая от радости. Игроки "Сити" знают о важности своей надежной обороны в Европе, о том, как важно было выкладываться полностью в условиях, которые в мае даже для Манчестера были почти комично холодными».

Марко Верратти Полузащитник «ПСЖ» Мы можем без стыда взглянуть друг другу в глаза, поскольку каждый выложился без остатка. Когда играешь против самых серьезных соперников, невозможно атаковать все 90 минут и не нажить никаких проблем. Мы и сегодня показали характер, однако «Сити» заслужил победу. Они играют под руководством одного тренера уже шесть или семь лет и в итоге впервые вышли в финал. Хотя и у нас есть повод для гордости за результаты двух последних лет: финал, теперь полуфинал. Продолжим в том же духе.

«Манчестер Сити» в непосредственной близости от главного приза

Автор BBC Фил Макналти рассказывает о важности победы в Лиги чемпионов для «Манчестер Сити», отмечая прогресс клуба за последние годы.

«Празднование голов "Манчестер Сити" и после финального свистка продемонстрировали важность того, чего достигли эти игроки и Гвардиола.

Гвардиола и "Сити" на регулярной основе завоевали титулы национальных чемпионов, и его третий титул в Премьер-лиге — формальность, которая может быть подтверждена победой над "Челси" здесь же в субботу.

Лига чемпионов, однако, была единственным орешком, который выдающаяся команда не смогла расколоть. У клуба настоящая история неудач, с критическими промахами, когда давление нарастало, например, когда они проиграли аутсайдерам "Лиону" со счетом 1:3 в одноматчевом четвертьфинале прошлого сезона.

«Манчестер Сити» — ПСЖ uefa.com

"Сити" продемонстрировали большую зрелость и развитие в этом сезоне, сохраняя самообладание, когда находились под давлением в четвертьфинальных матчах против "Боруссии Дортмунд", а также пережили навал "ПСЖ" в Париже шесть дней назад, чтобы перевернуть игру и добыть выдающуюся победу.

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В ответном матче нервы успокоились после первого гола Мареза, и любые дальнейшие угрозы со стороны ПСЖ были отражены с упорством и, при необходимости, отчаянной игрой в защите, чтобы гарантировать, что преимущество, которое они так упорно пытались добыть, было хорошо защищено.

Лига чемпионов всегда считалась подтверждением того, что "Манчестер Сити" стал европейским суперклубом — теперь у этой высококлассной команды будет возможность подтвердить этот статус в Стамбуле».