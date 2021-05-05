ЛЧ. «Манчестер Сити» в финале, «Челси» примет «Реал»

«Манчестер Сити» — ПСЖ 2:0
«Манчестер Сити» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 2:0.
Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда Эдерсон длинной передачей запустил Александра Зинченко по флангу, тот прострелил в центр под удар Кевину Де Брейне. Защитники гостей не позволили бельгийцу пробить, но мяч отскочил к Рияду Марезу, и тот с острого угла пробил Кейлора Наваса.
До перерыва у парижан было два хороших момента, чтобы отыграться. В первом Маркиньос головой пробил в перекладину, а во втором Анхель Ди Мария едва не попал в открытый угол ворот после потери Бернарду Силвы на своей половине поля.
На 63-й минуте «горожане» удвоили свое преимущество. В быстрой контратаке Фил Фоден прострелил на дальнюю штангу, где открытый Марез мощным ударом поразил цель.
Спустя шесть минут гости остались в меньшинстве из-за удаления Ди Марии, который за пределами поля грубо врезался в Фернандиньо и получил красную карточку.
Играя в меньшинстве, «Пари Сен-Жермен» сдался окончательно и не смог забить даже гол престижа.
Неделю назад в Париже «Сити» победил со счетом 2:1. Для английского клуба этот выход в финал Лиги чемпионов стал первым в истории.
«Челси» — «Реал»
5 мая, 22:00 мск
Результат первого матча: ничья 1:1