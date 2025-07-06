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    Команды порадуют забитыми мячами

    Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 1.72) и прогноз на регулярный чемпионат МЛС 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ди Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед»
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    Алексей Миранчук
    6 июля в регулярном чемпионате МЛС по футболу сыграют «Ди Си Юнайтед» и «Атланта Юнайтед». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Ди Си Юнайтед

  • Вашингтон
    •  Ди Си Юнайтед 02:30 Атланта Юнайтед

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
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    «Ди Си Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Ди Си Юнайтед» идет на 12-й строчке в таблице Восточной конференции с 18 очками.

    Последние матчи: игра против «Нэшвилла» не очень получилась для «Ди Си Юнайтед», а поражение получилось в общем-то заслуженным. Игра протекала с небольшим преимуществом соперника, а «столичные» были слишком пассивными после пропущенного мяча на 18-й минуте и совсем не угрожали воротам.

    Ранее было поражение от «Реал Солт-Лейка» (0:2) и разгром от «Чикаго» (1:7).

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    • Не сыграют: травмированы — Флетчер (н), Макнаутон (з).

    Состояние команды: последние три матча «Ди Си Юнайтед» уступил по всем статьям, вообще ничего не показав в атаке. У команды всего 17 заабитых мячей в 20 матчах, что по меркам МЛС считается очень низким показателем.

    Молодой тренер Трой Лесесне, возглавивший клуб перед началом сезона, пока не очень впечатляет. Главной же звездой в составе является ее капитан Кристиан Бентеке, чуть ли не единственный, кто заслуживает похвалы в составе.

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: после 19 матчей «Атланта Юнайтед» идет лишь на 14-й строчке на «Востоке» с 17 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: против «Коламбус Крю» поражение «Атланты Юнайтед» было абсолютно по делу. Уже к 42-й минуте соперник забил три безответных мяча, после чего сбавил обороты и спокойно взял три очка, позволив команде Алексея Миранчука забить лишь однажды. Сам россиянин вышел в основе и был заменен на 77-й минуте.

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    До этого было разгромное поражение в гостях от «Нью-Йорк Сити» (0:4) и от «Нью-Йорка Ред Буллз» (0:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Слиж (п), травмированы — Коэн (в), Уильямс (з), Тогаши (н), Форчун (п).

    Состояние команды: последние три матча «Атланта Юнайтед» проиграла абсолютно по делу. Вообще же игра команды вообще не впечатляет в этом сезоне и ей будет очень сложно пробиться в плей-офф. Большие ожидания были от назначения известного норвежца Рони Дейлы, но пока он проваливает работу в «Атланте», имея очень неплохой состав (Миранчук, Клих, Латте-Лат, Альмирон).

    Статистика для ставок

    • В прошлом году на Кубке Северной и Центральной Америки «Атланта» уступила «Ди Си Юнайтед» в серии пенальти (3:3 основное время)

    • В регулярном чемпионате МЛС «Ди Си Юнайтед» выиграл в гостях (3:2), но уступил на своем поле (0:1)

    • В 2023 году «Атланта Юнайтед» была сильнее на своем поле (3:1), а на выезде сыграла вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ди Си Юнайтед» дают 2,65, а на «Атланту Юнайтед» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

    Прогноз: обе команды сейчас имеют серию из трех поражений в чемпионате и отличаются не лучшей игрой в обороне, поэтому обе будут мотивированы взять три очка и реабилитироваться перед своими болельщиками. У «Ди Си Юнайтед» есть в атаке Бентеке, у гостей — Латте-Лат, Миранчук и Альмирон. Ждем много голов.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей. Все-таки у них более амбициозные задачи и сильнее по именам состав. Да и тренер топовый для МЛС — Рони Дейла.

    Дополнительная ставка: «Атланта Юнайтед» выиграет за 2,55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед?

    Матч Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед состоится 06 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.72.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ди Си Юнайтед» дают 2,65, а на «Атланту Юнайтед» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

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    Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед: прогноз и ставка за 1.72, статистика, коэффициенты матча 06.07.202502:30. Команды порадуют забитыми мячами
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