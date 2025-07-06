Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед. Ставка (к. 1.72) и прогноз на регулярный чемпионат МЛС 6 июля 2025 года

6 июля в регулярном чемпионате МЛС по футболу сыграют «Ди Си Юнайтед» и «Атланта Юнайтед». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ди Си Юнайтед» — «Атланта Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ди Си Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Ди Си Юнайтед» идет на 12-й строчке в таблице Восточной конференции с 18 очками.

Последние матчи: игра против «Нэшвилла» не очень получилась для «Ди Си Юнайтед», а поражение получилось в общем-то заслуженным. Игра протекала с небольшим преимуществом соперника, а «столичные» были слишком пассивными после пропущенного мяча на 18-й минуте и совсем не угрожали воротам.

Ранее было поражение от «Реал Солт-Лейка» (0:2) и разгром от «Чикаго» (1:7).

Не сыграют: травмированы — Флетчер (н), Макнаутон (з).

Состояние команды: последние три матча «Ди Си Юнайтед» уступил по всем статьям, вообще ничего не показав в атаке. У команды всего 17 заабитых мячей в 20 матчах, что по меркам МЛС считается очень низким показателем.

Молодой тренер Трой Лесесне, возглавивший клуб перед началом сезона, пока не очень впечатляет. Главной же звездой в составе является ее капитан Кристиан Бентеке, чуть ли не единственный, кто заслуживает похвалы в составе.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: после 19 матчей «Атланта Юнайтед» идет лишь на 14-й строчке на «Востоке» с 17 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: против «Коламбус Крю» поражение «Атланты Юнайтед» было абсолютно по делу. Уже к 42-й минуте соперник забил три безответных мяча, после чего сбавил обороты и спокойно взял три очка, позволив команде Алексея Миранчука забить лишь однажды. Сам россиянин вышел в основе и был заменен на 77-й минуте.

До этого было разгромное поражение в гостях от «Нью-Йорк Сити» (0:4) и от «Нью-Йорка Ред Буллз» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Слиж (п), травмированы — Коэн (в), Уильямс (з), Тогаши (н), Форчун (п).

Состояние команды: последние три матча «Атланта Юнайтед» проиграла абсолютно по делу. Вообще же игра команды вообще не впечатляет в этом сезоне и ей будет очень сложно пробиться в плей-офф. Большие ожидания были от назначения известного норвежца Рони Дейлы, но пока он проваливает работу в «Атланте», имея очень неплохой состав (Миранчук, Клих, Латте-Лат, Альмирон).

Статистика для ставок

В прошлом году на Кубке Северной и Центральной Америки «Атланта» уступила «Ди Си Юнайтед» в серии пенальти (3:3 основное время)

В регулярном чемпионате МЛС «Ди Си Юнайтед» выиграл в гостях (3:2), но уступил на своем поле (0:1)

В 2023 году «Атланта Юнайтед» была сильнее на своем поле (3:1), а на выезде сыграла вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ди Си Юнайтед» дают 2,65, а на «Атланту Юнайтед» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: обе команды сейчас имеют серию из трех поражений в чемпионате и отличаются не лучшей игрой в обороне, поэтому обе будут мотивированы взять три очка и реабилитироваться перед своими болельщиками. У «Ди Си Юнайтед» есть в атаке Бентеке, у гостей — Латте-Лат, Миранчук и Альмирон. Ждем много голов.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей. Все-таки у них более амбициозные задачи и сильнее по именам состав. Да и тренер топовый для МЛС — Рони Дейла.

Дополнительная ставка: «Атланта Юнайтед» выиграет за 2,55.