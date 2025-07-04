«Динамо» одержало победу над «Партизаном» в товарищеском матче

Московскоеобыграло(3:1) в рамках контрольной встречи.

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «бело-голубых» отличился Денис Макаров на 6-й минуте, а у «Партизана» гол забил Йован Милошевич на 20-й минуте.

Во 2-м отрезке «Динамо» забило 2 безответных гола. Отличились Даниил Фомин на 60-й минуте и Владислав Степанов на 78-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Динамо — Партизан 3:1 Голы: 1:0 Денис Макаров (6'), 1:1 Йован Милошевич (21'), 2:1 Даниил Фомин (60'), 3:1 Vladislav Stepanov (78')

Напомним, что к 80-й минуте встречи «Динамо» М презентовало новичка команды Ивана Сергеева, клуб подписал контракт с нападающим до лета 2028-го года.

В следующем товарищеском матче «Динамо» сыграет против «Ахмата» 8-го июля.