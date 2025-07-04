«Динамо» М презентовало Сергеева во время матча с «Партизаном»

Московскоево время товарищеского матча собъявило о подписании контракта с нападающим

Во время контрольной встречи на экране стадиона показали Ивана Сергеева с футболкой московского «Динамо», на которой изображено число «2028». Вероятно, «бело-голубые» подписали 3-летний контракт с нападающим.

«Динамо» М презентовало Ивана Сергеева livesport.ru

Помимо этого, пресс-служба «Крыльев Советов» сообщили о расставании с форвардом.

«Иван Сергеев продолжит карьеру в московском "Динамо". Нападающий защищал цвета самарского клуба в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а летом 2024 года вновь вернулся в команду», — сказано в заявлении самарского клуба.

В прошедшем сезоне Сергеев выступал за «Крылья Советов», где провел 23 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.