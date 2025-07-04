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    «Динамо» М презентовало Сергеева во время матча с «Партизаном»

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    Московское «Динамо» во время товарищеского матча с «Партизаном» объявило о подписании контракта с нападающим Иваном Сергеевым.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Во время контрольной встречи на экране стадиона показали Ивана Сергеева с футболкой московского «Динамо», на которой изображено число «2028». Вероятно, «бело-голубые» подписали 3-летний контракт с нападающим.

    «Динамо» М презентовало Ивана Сергеева
    livesport.ru

    Помимо этого, пресс-служба «Крыльев Советов» сообщили о расставании с форвардом.

    «Иван Сергеев продолжит карьеру в московском "Динамо". Нападающий защищал цвета самарского клуба в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а летом 2024 года вновь вернулся в команду», — сказано в заявлении самарского клуба.

    В прошедшем сезоне Сергеев выступал за «Крылья Советов», где провел 23 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

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