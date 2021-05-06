Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал»

«Челси» оказался сильнее «Реала» (2:0) в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов. Первый гол на 28-й минуте забил Тимо Вернер. За пять минут до конца основного времени отличился Мейсон Маунт. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «Челси» выиграл противостояния и вышел в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Сити».

«Челси» не был наказан за расточительность

Автор The Guardian Дэвид Хитнер подводит итоги матча, вспоминая количество моментов, не реализованных лондонцами.

«За "Челси" было страшно на протяжении всего первого тайма, а после перерыва страх усилился. Сколько еще моментов им нужно? И, что более важно, не придется ли им пожалеть о своей расточительности?

Подопечные Томаса Тухеля наслаждались игрой в первом матче, но это был уже другой уровень. Они вгрызались в "Реал", и моменты, которые они создали, вдобавок к голу Тимо Вернера в середине первого тайма, были весьма разнообразными.

Снова и снова они сближались и глядели в глаза Тибо Куртуа только для того, чтобы моргнуть первыми. Мейсон Маунт, Кай Хаверц и Н’Голо Канте разбазарили выходы один на один с вратарём, ранее принадлежавшим к их команде, и были другие возможности. Хаверц в одном из них отправил мяч в перекладину. Так что "Челси" волновался.

«Челси» — «Реал» uefa.com

Хотя Мадрид нельзя было списывать со счетов, опытные ветераны еврокубковых баталий сохраняли шанс победы нокаутом. Если бы они нашли шанс для ответного удара, все встало бы с ног на голову, но, к счастью для "Челси", лондонцы наконец нашли способ успокоить нервы и начать празднования. Когда Канте выиграл верховой мяч у Начо, Мадрид был растянут по всему полю, а когда вышедший на замену Кристиан Пулисич прострелил, Маунт смог протолкнуть мяч в ворота.

"Челси" находится на пути к третьему финалу Лиги чемпионов, и благодаря сочетанию креативности и надежности защиты "Манчестер Сити" столкнется с серьезным испытанием. Перспектива этого восхитительна».

Томас Тухель Главный тренер «Челси» «Реал» много владел мячом и заставлял нас напрягаться, но мы были опасны своими контратаками. Второй тайм получился еще лучше, могли забить больше. Это фантастическое достижение. Я очень рад, что мы добились этого результата. Я очень рад, что у меня есть возможность прожить свою жизнь в футболе. Рад, что вновь сыграю в финале Лиги чемпионов. Каким представляю себе финал? Спросите меня за четыре дня до финала! Еще слишком рано. Могут быть травмированные игроки, могут быть игроки вне формы. Нам нужно подождать и надеяться, что мы подойдем к финалу в полном составе. Мы пришли сюда, чтобы победить

Чисто английский финал

Автор The Telegraph Джейсон Барт предвкушает английское противостояние в финале Лиги чемпионов и отдает должное Томасу Тухелю и его команде.

«Возможно, не всем на континенте это придется по вкусу, но финал Лиги чемпионов снова будет "чисто английским", поскольку "Челси" блестяще победил королей этого турнира, "Реал Мадрид", и заслуженно назначил себе встречу с "Манчестер Сити".

Таким образом, они гарантировали, что второй раз за три сезона в финале будут участвовать две команды АПЛ, а силу английского футбола продемонстрировал тот факт, что это два других клуба, после того, как "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в 2019 году.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Как и в том сезоне, в финале Лиги Европы также могут принять участие два английских клуба. Тогда "Челси" выиграл его, но теперь они так близки к тому, чтобы претендовать на величайший приз, тот, который действительно имеет значение, претендовать только во второй раз и в том, что будет только их третьим финалом и их первым с 2012 года.

«Челси» — «Реал» uefa.com

У Томаса Тухеля есть своя личная история, поскольку он стал первым тренером, вышедшим в финал два раза подряд с разными клубами — с "Пари Сен-Жермен" он проиграл в августе прошлого года, и его достижения после прихода в "Челси" в конце января просто невозможно переоценить. Для Тухеля вырисовывается новый контракт.

Матч вновь вышел "сухим" — их уже 18 в 24 играх, вот как он трансформировал "Челси". Н’Голо Канте, Мейсон Маунт, Антонио Рудигер, Кай Хаверц… список можно продолжать и продолжать. Все они были исключительны. "Челси" вернулся в четверку лучших АПЛ, в финал Кубка Англии, а теперь в финал, которого они все жаждут, против "Сити" в Стамбуле 29 мая.

Все футбольные трансферы

И "Челси" имеет полное право быть там. В целом они были лучшей командой в обоих матчах против "Реала", в котором вернувшийся в Лондон Эден Азар был совершенно незаметен, прежде чем был заменен, а у тренера Зинедина Зидана не нашлось аргументов».

Зинедин Зидан Главный тренер мадридского «Реала» Мы боролись и старались, но они заслужили победу и прошли. Игроки, которые играли сегодня вечером, были готовы к матчу. Я горжусь своими ребятами: мы старались, дошли так далеко — всего одна игра от финала. «Челси» провел отличный матч, должны сказать им «молодцы». Нам нужно было лучше двигаться вперед. У нас не было четких моментов. Когда вы проигрываете в полуфинале, вы не можете быть счастливы. Это трудно принять, но завтра мы снова выйдем на тренировочное поле, готовые снова идти вперед

Победный гол Вернера

Автор Daily Mail Мартин Самюэль проводит исторические параллели и поздравляет немецкого нападающего «Челси» с важным голом, который может изменить сезон для него.

«И вот "Челси" сделал это. Томас Тухель сделал это. Тимо Вернер сделал это. Кай Хаверц сделал это. Из сезона, который казался безвозвратно неудачным, они каким-то образом проложили путь к финалу Лиги чемпионов. Очередной раз. Так они и поступили в прошлый раз. Роберто Ди Маттео вступил в должность в середине сезона, когда клуб штормило, и кампания Тухеля не менее примечательна.

Он прибыл с задачей гарантировать лондонцам место в Лиге чемпионов в следующем сезоне через позицию в лиге — попасть в четверку. Вместо этого "Челси" может вернуться в качестве обладателя трофея, если они смогут одолеть "Манчестер Сити" во втором всеанглийском финале за три сезона.

«Челси» — «Реал» uefa.com

То, что Вернер стал в значительной степени человеком, выигравшим этот матч, только усиливало важность достижения. Это был тяжелый год для него, и удар головой в незащищенные ворота с шести ярдов не сделает его сезон триумфальным. Но все голы в счет, и лучше всего считаются те, которые обеспечили победу в полуфинале Лиги чемпионов.

Может ли это стать для него поворотным моментом, когда он сможет побороть нехватку уверенности в себе? Его усилия несомненны. Он трудяга. Он никогда не останавливается. Ему просто нужен этот серьезный вызов. В конце концов "Челси" обнаружил его, по прошествии 85 минут, в конце второго тайма, в котором они упустили примерно пять моментов досрочно завершить это противостояние».

Каземиро Полузащитник «Реала» Мы были лучше в первой половине тайма, у Бензема было два момента. Затем соперник стал играть лучше, у них было больше моментов для взятия ворот. Мы старались, но соперник был лучше. Теперь надо сосредоточиться на матче с «Севильей». Выиграть ЛЧ нелегко, и сегодня это подтвердилось снова

Увядающий «Реал»

Автор BBC Фил Макналти признает очевидное — «Реал» уже не тот, и нуждается в срочном обновлении и омоложении.

«Тренер "Реала" Зинедин Зидан сделал ставку на опытного ветерана Серхио Рамоса, вернувшегося в строй, и на бывшего нападающего "Челси" Эдена Азара, чтобы попытаться проложить путь к еще одному финалу Лиги чемпионов.

Рамос обеспечил организацию в обороне и получил дежурную желтую карточку, но эта мадридская совсем непохожей на лучшую версию себя и нуждалась в перестройке, опасной игре, а Азар был довольно очевидно не в лучшей форме.

«Челси» — «Реал» uefa.com

В четвертьфинале они прошли "Ливерпуль" за два матча благодаря прекрасной победе дома, но в этом матче их выступление было беззубым, опасность представлял только вечномолодой Бензема, которому сейчас 33 года.

Рамосу и Луке Модричу, хотя они все еще вносят ключевой вклад, уже по 35 лет, и теперь "Реал" должен начать смотреть не только в сторону этих легенд "Бернабеу", когда строит планы на будущее.

"Реал" выглядел усталым, скучным и был изрядно потрепан к финальному свистку. Это выглядело так, как будто команда нуждается в роспуске, и наступает новая эра, проявленная молодостью, энтузиазмом и энергией Челси».