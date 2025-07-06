Шарлотт — Орландо Сити. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Орландо Сити». Начало игры — в 02:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Орландо Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Шарлотт» набрал 25 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 32 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шарлотт» уступил «Чикаго Файр» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Спортинга» Канзас-Сити (1:2). Да и поединок с «Филадельфией» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Шарлотт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шарлотт» нынче выглядит неубедительно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

Причем «Шарлотт» традиционно неудачно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда уступила трижды при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Орландо Сити» она не может одолеть уже 2 года.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Орландо Сити» в 20 матчах чемпионата набрал 33 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Орландо Сити» был бит «Цинциннати» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Сент-Луис Сити» (4:2). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Колорадо Рэпидс».

При этом «Орландо Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орландо Сити» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 37 мячей в 20 поединках МЛС.

При этом «Орландо Сити» уступил в пяти матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется всего 7 зачетными баллами.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот стабильности в плане игры и результатов в последнее время не сыщешь днем с огнем.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Орландо Сити» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

«Шарлотт» уступил в 3 своих последних поединках

«Шарлотт» в нынешнем чемпионате лишь однажды подписал мировую

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Орландо Сити» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Шарлотта» слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20