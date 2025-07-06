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    «Орландо Сити» расправится с «Шарлоттом»

    Шарлотт — Орландо Сити. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Орландо Сити»
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    «Орландо Сити»
    6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Орландо Сити». Начало игры — в 02:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Орландо Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Шарлотт

  • США. MLS
    •  Шарлотт 02:15 Орландо Сити

    Орландо Сити

  • Орландо
    •

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Шарлотт» набрал 25 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 32 результативными ударами.

    Шарлотт — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шарлотт» уступил «Чикаго Файр» (2:3).

    До того команда потерпела поражение от «Спортинга» Канзас-Сити (1:2). Да и поединок с «Филадельфией» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Шарлотт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шарлотт» нынче выглядит неубедительно. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    Причем «Шарлотт» традиционно неудачно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда уступила трижды при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Орландо Сити» она не может одолеть уже 2 года.

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Орландо Сити» в 20 матчах чемпионата набрал 33 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Орландо Сити» был бит «Цинциннати» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Сент-Луис Сити» (4:2). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Колорадо Рэпидс».

    При этом «Орландо Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орландо Сити» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 37 мячей в 20 поединках МЛС.

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    При этом «Орландо Сити» уступил в пяти матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется всего 7 зачетными баллами.

    Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот стабильности в плане игры и результатов в последнее время не сыщешь днем с огнем.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Орландо Сити» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Шарлотт» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Шарлотт» в нынешнем чемпионате лишь однажды подписал мировую

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Орландо Сити» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Шарлотта» слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Орландо Сити» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шарлотт — Орландо Сити?

    Матч Шарлотт — Орландо Сити состоится 06 июля 2025 года в 02:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шарлотт — Орландо Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шарлотт — Орландо Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шарлотт — Орландо Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шарлотт — Орландо Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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    Шарлотт — Орландо Сити: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 06.07.202502:15. «Орландо Сити» расправится с «Шарлоттом»
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