Монреаль — Интер Майами. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

Монреаль
Интер Майами
«Монреаль»
Турнирное положение: «Монреаль» по итогам 20-ти матчей занимает последнюю, 15-ю позицию Восточной конференции с 14 очками.
Команда на 14 баллов отстает от зоны попадания в 1/16 финала (8-9-е места), а также на 15 пунктов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-7).
Монреаль — Интер Майами: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС одержали победу над «Нью-Йорк Сити» (1:0).
В предыдущем туре этого же первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от «Цинциннати» с результатом 1:3.
Не сыграют: травмированы — Герберс и Нил, дисквалифицированн — Уотерман.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монреаль» проиграл пять раз при двух победах и двух ничьих.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.
Принс Овусу — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» по итогам 16-ти поединков занимает шестую позицию Западной конференции, а с учетом поединков в запасе — потенциально первую.
Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-7) с отставанием в четыре балла от впереди идущего «Орландо Сити», а также в 11 очков от лидера «Филадельфии Юнион».
Последние матчи: гости в последней игре, которая пришлась на 1/8 финала Клубного чемпионата мира, потерпели разгром поражение от ПСЖ (0:4).
Перед этим франчайз из Флориды также не сумел выиграть, когда в рамках третьего тура группового раунда Клубного ЧМ сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Брайт и Лухан, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер Майами» выиграл лишь три раза при трех поражениях и четырех ничьих.
Такая форма вроде бы не позволяет гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на успех все же высоки, если учесть их преимущество в классе.
Лионель Месси — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Монреаль» проиграл
- в четырех из шести последних матчей «Монреаля» забивали больше 3,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Интер Майами» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.95, победа «Монреаля» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Оба данных сценария были реализованы и в их трех последних выездных поединках.
Так же было и в четырех из шести последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из восьми последних матчей.
Ставка: «Интер Майами» победит за 2.25