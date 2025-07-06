Монреаль — Интер Майами. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

6 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Монреаль» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» по итогам 20-ти матчей занимает последнюю, 15-ю позицию Восточной конференции с 14 очками.

Команда на 14 баллов отстает от зоны попадания в 1/16 финала (8-9-е места), а также на 15 пунктов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-7).

Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС одержали победу над «Нью-Йорк Сити» (1:0).

В предыдущем туре этого же первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от «Цинциннати» с результатом 1:3.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Герберс и Нил, дисквалифицированн — Уотерман.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монреаль» проиграл пять раз при двух победах и двух ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Принс Овусу — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» по итогам 16-ти поединков занимает шестую позицию Западной конференции, а с учетом поединков в запасе — потенциально первую.

Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-7) с отставанием в четыре балла от впереди идущего «Орландо Сити», а также в 11 очков от лидера «Филадельфии Юнион».

Последние матчи: гости в последней игре, которая пришлась на 1/8 финала Клубного чемпионата мира, потерпели разгром поражение от ПСЖ (0:4).

Перед этим франчайз из Флориды также не сумел выиграть, когда в рамках третьего тура группового раунда Клубного ЧМ сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Брайт и Лухан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер Майами» выиграл лишь три раза при трех поражениях и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы не позволяет гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на успех все же высоки, если учесть их преимущество в классе.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Монреаль» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Монреаля» забивали больше 3,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Интер Майами» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.95, победа «Монреаля» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Оба данных сценария были реализованы и в их трех последних выездных поединках.

Так же было и в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из восьми последних матчей.

Ставка: «Интер Майами» победит за 2.25