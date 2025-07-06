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    Как сыграет «Интер Майами» после вылета из КЧМ?

    Монреаль — Интер Майами. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    6 июля в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Монреаль» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Монреаль

  • США. MLS
    •  Монреаль 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» по итогам 20-ти матчей занимает последнюю, 15-ю позицию Восточной конференции с 14 очками.

    Команда на 14 баллов отстает от зоны попадания в 1/16 финала (8-9-е места), а также на 15 пунктов от зоны выхода в 1/8 финала (топ-7).

    Монреаль — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре в рамках регулярного чемпионата МЛС одержали победу над «Нью-Йорк Сити» (1:0).

    В предыдущем туре этого же первенства коллектив и вовсе остался без баллов, когда потерпел поражение от «Цинциннати» с результатом 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Герберс и Нил, дисквалифицированн — Уотерман.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монреаль» проиграл пять раз при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

    Принс Овусу — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» по итогам 16-ти поединков занимает шестую позицию Западной конференции, а с учетом поединков в запасе — потенциально первую.

    Команда идёт в зоне попадания в 1/8 финала (топ-7) с отставанием в четыре балла от впереди идущего «Орландо Сити», а также в 11 очков от лидера «Филадельфии Юнион».

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    • Последние матчи: гости в последней игре, которая пришлась на 1/8 финала Клубного чемпионата мира, потерпели разгром поражение от ПСЖ (0:4).

    Перед этим франчайз из Флориды также не сумел выиграть, когда в рамках третьего тура группового раунда Клубного ЧМ сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Брайт и Лухан, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер Майами» выиграл лишь три раза при трех поражениях и четырех ничьих.

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    Такая форма вроде бы не позволяет гостям рассчитывать на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на успех все же высоки, если учесть их преимущество в классе.

    Лионель Месси — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Монреаль» проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Монреаля» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Интер Майами» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.95, победа «Монреаля» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Оба данных сценария были реализованы и в их трех последних выездных поединках.

    Так же было и в четырех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в пяти из восьми последних матчей.

    Ставка: «Интер Майами» победит за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монреаль — Интер Майами?

    Матч Монреаль — Интер Майами состоится 06 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Монреаль — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монреаль — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монреаль — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монреаль — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.95, победа «Монреаля» — в 2.85.

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    Монреаль — Интер Майами: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 06.07.202502:30. Как сыграет «Интер Майами» после вылета из КЧМ?
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