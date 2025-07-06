Цинциннати — Чикаго Файр. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Чикаго Файр». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Чикаго Файр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Цинциннати»

Турнирное положение: «Цинциннати» борется за лидерство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Цинциннати» набрал 39 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 31 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Цинциннати» одолел «Орландо Сити» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Монреалю» (3:1). Да и поединок с «Нью-Инглэнд Революшн» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Цинциннати» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Цинциннати» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда победила в трех своих последних поединках.

Причем «Цинциннати» традиционно удачно противостоит «Чикаго Файру». В пяти последних очных поединках команда победила трижды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Оборона оппонента уже слишком часто допускает простейшие ошибки.

«Чикаго Файр»

Турнирное положение: «Чикаго Файр» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Чикаго Файр» в 19 матчах чемпионата набрал 28 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Чикаго Файр» переиграл «Шарлотт» (3:2).

До того команда минимально уступила «Филадельфии Юнион». А вот чуть ранее она проиграла еще и «Нэшвиллу» (0:2).

При этом «Чикаго Файр» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чикаго Файр» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 19 поединках МЛС.

При этом «Чикаго Файр» победил всего в 8 матчах чемпионата. А вот гандикап от 10 позиции составляет всего три очка.

Команда в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот в случае победы она поднимется в первую шестерку.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Чикаго Файр» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Цинциннати» победил в 3 своих последних поединках

«Цинциннати» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: «Цинциннати» нынче выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона чикагцев слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Цинциннати» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20