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    Праздник не состоялся. «Челси» отсрочил чемпионство «МанСити»

    Томас Тухель вновь оказался сильнее Пепа Гвардиолы

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    • «Челси» отсрочил чемпионство «Ман Сити»
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    Маркос Алонсо
    Серхио Агуэро провалил удар «паненкой» с пенальти, чем воспользовался «Челси» и отсрочил коронование «Манчестер Сити», добыв драматическую победу на стадионе «Этихад», пишет обозреватель BBC Крис Беван.
    «Манчестер Сити», которому нужны были три очка, чтобы стать чемпионом Англии в седьмой раз в своей истории, вышел вперед незадолго до перерыва благодаря точному удару Рахима Стерлинга с близкого расстояния.

    Агуэро имел великолепный шанс сделать счет 2:0, когда Билли Гилмор сфолил на Габриэле Жезузе в своей штрафной, но аргентинский нападающий выполнил неудачный удар с пенальти, который с легкостью отразил Эдуар Менди.

    Эта ошибка стала дорогостоящей, поскольку «Челси» улучшил свои позиции после перерыва и сравнял счет, когда Сесар Аспиликуэта своим пасом нашел Хакима Зиеша и тот прицельно пробил практически с линии штрафной площади.

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    • У гостей было еще два голевых момента, отмененных из-за офсайда, прежде чем Маркос Алонсо забил победный мяч в компенсированное время, воспользовавшись передачей Тимо Вернера.

    Это вторая победа «Челси» над «Манчестер Сити» за три недели после успеха в полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» в апреле.

    Обе команды встретятся вновь в финале Лиги чемпионов в Стамбуле в конце этого месяца.

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    Такой результат может только придать «Челси» дополнительную уверенность, а также значительно укрепить надежды на попадание в четверку лучших, но, по правде говоря, минувшая встреча дала мало подсказок о том, как пройдет финал Лиги чемпионов.

    Тренеры внесли многочисленные изменения в составы своих команд, которые успешно выступили в полуфиналах Лиги чемпионов в середине недели: наставник «Сити» Пеп Гвардиола сделал сразу девять изменений в команде, которая во вторник обыграла «Пари Сен-Жермен», а его визави из «Челси» Томас Тухель провел пять изменений в команде, которая выиграла у «Реала», и в результате «Сити» и «Челси» сыграли не в полную силу.

    В этот раз без празднований

    Сотни болельщиков «Сити» собрались у стадиона перед стартовым свистком, чтобы поприветствовать своих футболистов фейерверком, но их планы отпраздновать третий титул за четыре сезона были отложены из-за поражения.

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    • «Горожане» все еще могут стать чемпионами до того, как проведут следующую игру в Ньюкасле, если «Манчестер Юнайтед» потеряет три очка за ближайшие три тура в течение пяти дней. Однако три победы позволят «красным дьяволам» сократить отставание от лидеров до четырех очков.

    Многие предполагали, что, несмотря на близость титула, Гвардила внесет изменения в состав после матча с «Пари Сен-Жермен», но он также решил поэкспериментировать с игровой схемой и стилем.

    Вместо привычной схемы 4-3-3, фирменных терпеливых пасов и игры, основанной на владении мячом, «Сити» выстроились в странную схему 5-1-3-1 и постарались выводить мяч вперед как можно быстрее.

    Им ничего не удавалось до тех пор, пока перед перерывом у них не открылось дыхание, когда Стерлинг вывел их вперед, а Агуэро должен был удвоить преимущество с пенальти.

    Габриэл Жезус был причастен к обоим моментам. Сначала он отобрал мяч у Андреаса Кристенсена и сделал передачу на Агуэро, который отпустил сферу от себя, но только для того, чтобы Стерлинг направил ее в сетку.

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    • Вскоре после того, как Кристенсену оказывали медицинскую помощь за пределами поля, Гилмор сбил бразильского форварда в штрафной, а Агуэро — лучший бомбардир в истории «Сити», объявивший о своем уходе в конце сезона — взялся за пробитие пенальти, только чтобы неудачно исполнить «паненку».

    Разочарование Гвардиолы из-за этого промаха превратилось в ярость во втором тайме. Сначала, когда «Челси» сравнял счет, а затем, когда его команде не дали право на второй пенальти при счете 1:1.

    Стерлинг упал после контакта с вышедшим на замену Куртом Зума, но арбитр Энтони Тейлор лишь развел руками.

    Тухель снова впечатлил

    В то время как «Сити» и их фанатам остается только гадать, как сложится ближайшее будущее, «Челси» представил дополнительные доказательства улучшений, которых он добился с тех пор, как Томас Тухель занял свой пост в начале года.

    Гостям явно не хватало креативности в течение первого часа или около того, и им точно не помешал бы отсутствующий в полузащите Мэйсон Маунт, но они были хорошо организованы, не считая этих нескольких безумных минут перед перерывом.

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    • Во втором тайме они ожили, снова продемонстрировав свою угрозу в контратаках. Они легко могли забить даже больше двух мячей.

    Тимо Вернер и Каллум Хадсон-Одои поразили чужие ворота при счете 1:1, но не вписали свое имя на табло из-за поднятого флага лайнсмена.

    Это была впечатляющая всесторонняя игра, которая предвещает попытки «Челси» завоевать Кубок Англии в следующие выходные и закрепиться в четверке сильнейших, прежде чем «синие» смогут сосредоточиться на финале Лиги чемпионов.

    Что дальше?

    «Челси» примет «Арсенал» в среду, 12 мая, а у «Сити» будет еще один шанс оформить титул, когда они поедут в гости к «Ньюкаслу» в пятницу, 14 мая.

    Статистика

    — «Манчестер Сити» потерял восемь очков в домашних матчах, в которых имел преимущество в счете в текущем сезоне АПЛ. В последний раз он терял больше в сезоне 2008/09 (12).

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    • — Наставник «Челси» Томас Тухель стал пятым тренером, избежавшим поражений в восьми дебютных выездных встречах Премьер-лиги после Кенни Далглиша, Джона Грегори, Фелипе Сколари и Криса Уайлдера.

    — После поражений в трех первых встречах с Пепом Гвардиолой во всех турнирах тренер «Челси» Томас Тухель остается непобежденным в четырех последних (2 победы и 2 ничьи).

    — Пеп Гвардиола проиграл четыре домашние матча в чемпионате в этом сезоне. Это вдвое больше, чем в любом другом сезоне в его тренерской карьере.

    — «Манчестер Сити» проиграл два матча подряд АПЛ на «Этихаде» из-за голов, забитых после 90-й минуты. Столько же раз он проигрывал в подобных случаях в 235 предыдущих поединках.

    — Точный удар Маркоса Алонсо на 91 минуте и 54 секунде стал самым поздним победным голом, забитым на выезде в ворота «Манчестер Сити», с апреля 2010 года, когда отличился Пол Скоулз из «Манчестер Юнайтед» (92:41).

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    • — «Манчестер Сити» пропустил по крайней мере дважды в четырех подряд домашних матчах элитного дивизиона впервые с декабря 1978 года.

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